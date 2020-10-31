КС скасував е-декларування, щоб не перевіряли декларації суддів, - суддя-доповідач Сліденко

Конституційний Суд України (КСУ) скасував електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску на них органів виконавчої влади. КСУ не міг виділити в своєму рішенні право не перевіряти декларації тільки суддів, тому скасував цю норму для всіх категорій чиновників.

Про це повідомив суддя-доповідач КСУ Ігор Сліденко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, перевіряти суддів повинні мати право тільки органи судової гілки влади.

"Так, так буде якийсь час, поки законодавець не врегулює ситуацію. Так, зараз за фактом ці норми (про перевірку декларацій, - ред.) ні до кого не застосовуються, тому що так законодавець сформулював норму, що її не можна розділити", - сказав Сліденко.

Однак, суддя говорить, що е-декларування зберігається в повному обсязі і поширюється на всіх осіб. Сліденко вважає, що немає жодної країни в світі, де виконавча влада контролює судову.

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