УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14523 відвідувача онлайн
Новини Політика України Е-декларації держслужбовців Конституційна криза
8 182 39
КС (1154) електронне декларування (1016)

КС скасував е-декларування, щоб не перевіряли декларації суддів, - суддя-доповідач Сліденко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

КС скасував е-декларування, щоб не перевіряли декларації суддів, - суддя-доповідач Сліденко

Конституційний Суд України (КСУ) скасував електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску на них органів виконавчої влади. КСУ не міг виділити в своєму рішенні право не перевіряти декларації тільки суддів, тому скасував цю норму для всіх категорій чиновників.

Про це повідомив суддя-доповідач КСУ Ігор Сліденко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, перевіряти суддів повинні мати право тільки органи судової гілки влади.

"Так, так буде якийсь час, поки законодавець не врегулює ситуацію. Так, зараз за фактом ці норми (про перевірку декларацій, - ред.) ні до кого не застосовуються, тому що так законодавець сформулював норму, що її не можна розділити", - сказав Сліденко.

Однак, суддя говорить, що е-декларування зберігається в повному обсязі і поширюється на всіх осіб. Сліденко вважає, що немає жодної країни в світі, де виконавча влада контролює судову.

Читайте також: КС рішенням щодо е-декларування заблокував призначення переможців місцевих виборів, - НАЗК

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+39
С Антиконституционным судом необходимо разобраться самым радикальным образом, чтобы у следующего набора судей даже не возникало соблазна действовать против интересов государства.
показати весь коментар
29.10.2020 10:17
+21
Прямим текстом? Зебили я вас поздравляю. Вы лохи века.
показати весь коментар
29.10.2020 10:16
+21
Какой сюр. Вместо того чтобы за деньги налогоплательщиков служить стране, эти марсианские долбодятлы тупо вредят на самом высоком уровне.
показати весь коментар
29.10.2020 10:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
При такой власти все возможно ....
Не клоунада а цирк
показати весь коментар
29.10.2020 10:16 Відповісти
Прямим текстом? Зебили я вас поздравляю. Вы лохи века.
показати весь коментар
29.10.2020 10:16 Відповісти
КС скасував е-декларування, щоб не перевіряли декларації суддів, - суддя-доповідач Сліденко - Цензор.НЕТ 7518
показати весь коментар
29.10.2020 10:45 Відповісти
С Антиконституционным судом необходимо разобраться самым радикальным образом, чтобы у следующего набора судей даже не возникало соблазна действовать против интересов государства.
показати весь коментар
29.10.2020 10:17 Відповісти
Если у этих говнюков не будет ответственности за вред стране (репутация) от их решений, то толку не будет
показати весь коментар
29.10.2020 10:21 Відповісти
Справою честі для тих же журналістів повинна стати мета докопатися до кожної копійки суддів, їх рідних, родичів, знайомих, коханок та коханців і їх родичів.
показати весь коментар
29.10.2020 10:18 Відповісти
Какой сюр. Вместо того чтобы за деньги налогоплательщиков служить стране, эти марсианские долбодятлы тупо вредят на самом высоком уровне.
показати весь коментар
29.10.2020 10:19 Відповісти
У нас согласно конституции НАРОД это какая власть ? Исполнительная или судебная ? И какую власть он вправе контролировать будучи источником власти ?
PS. Референдум об отмене Конституционного суда ещё ненадолго продлил-бы власть Зеленского.
показати весь коментар
29.10.2020 10:20 Відповісти
А есть выход набирать судей только тех кому нечего скрывать! Тогда и исполнительная власть давить на судей не будет!
показати весь коментар
29.10.2020 10:21 Відповісти
Таких нет .
У судей самые высокие бетонные ограды вокруг особняка
показати весь коментар
29.10.2020 10:27 Відповісти
А пан Спіденко може перерахувати насправді демократичні країни (а у Конституції України написано, що наша держава демократична), у яких судді Конституційного суду (чи аналогічних за змістом структур) поводять себе як повії?
показати весь коментар
29.10.2020 10:22 Відповісти
_Бандиты в мантиях требуют полной безответственности судей перед народом за свои злодеяния.
показати весь коментар
29.10.2020 10:22 Відповісти
судей Проститутционного суда, ОАСК и Высшей рады Кривосудия нужно вешать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Каломойского, все ОПЗЖ, братьев Суркисов и Фирташа нужно вешать!!!!!!!!!!!!!!
они враги Украины!!!. они крадут не только деньги, они крадут наше Будущее!!!
показати весь коментар
29.10.2020 10:22 Відповісти
А "попутчика" революції забув?
показати весь коментар
06.11.2020 22:53 Відповісти
Я ще в 2014 одразу після революції гідності сказав не займетеся усіми так званими"судям" що кришували злодіїв 25 років не буде нічого хорошого, буде тільки гірше! Я завжди кажу так як є і так як буде! І скоро з них таки живцем будуть знімать шкіру.
показати весь коментар
29.10.2020 10:23 Відповісти
Богоизбранные, мля...
показати весь коментар
29.10.2020 10:29 Відповісти
Самі себе прирахували до сонму святих. Усе у стилі ЗЕвлади. При сильному Президенту Порошенко та, навіть, при злочинці Януковичі, ці "святі" сиділи під віником та боялись визирнути, а при пустому місці "ЯНЕЛОХ" вирішили працювати виключно на себе. Розігнати цю ганебну шоблу, яка сидить на шиї народу України.
показати весь коментар
29.10.2020 10:29 Відповісти
вот эта мразь.. выпускник Киваловской юрКурятника.. Игорь Слиденко
КС скасував е-декларування, щоб не перевіряли декларації суддів, - суддя-доповідач Сліденко - Цензор.НЕТ 8944
показати весь коментар
29.10.2020 10:29 Відповісти
КС скасував е-декларування, щоб не перевіряли декларації суддів, - суддя-доповідач Сліденко - Цензор.НЕТ 9361
показати весь коментар
29.10.2020 10:46 Відповісти
Кацап! Не пиши чушь В Украине давно судей выбирает не народ...
показати весь коментар
29.10.2020 12:33 Відповісти
Всех судей и прокуроров, которых выпустила академия Кивалова, нужно лишать мантий с чёрным билетом работы в гос структурах!!!
Это мафия с круговой порукой.
показати весь коментар
29.10.2020 10:37 Відповісти
Линч относится, к какой ветке власти...?
показати весь коментар
29.10.2020 10:37 Відповісти
До тієї гілки, на якій висять судді з "кс"
показати весь коментар
29.10.2020 11:01 Відповісти
К фактической.
показати весь коментар
29.10.2020 13:27 Відповісти
Как воздействовать на судей - врагов Украины?
Ну как вариант: снять охрану с их офисов и с них самих.
Второй вариант: проверить чем занимаются и на что живут их родственники и любовницы.
А пока они как крысы будут прятаться, поменять полностью законодательство.
показати весь коментар
29.10.2020 10:37 Відповісти
От мля страна... А не можна призначити суддів у яких є тільки те, що необхідно для нормального існування людини? Чи таких взагалі в Україні немає. А то в них та їх родичів стільки майна Шо постійно "путаються та забувають"... КС скасував е-декларування, щоб не перевіряли декларації суддів, - суддя-доповідач Сліденко - Цензор.НЕТ 7857
показати весь коментар
29.10.2020 10:51 Відповісти
Мне одному кажется или так и есть,что наши судьи бесполезны и вредны для государства и людей,надо перезагрузить судейский корпус полностью,то есть всех выгнать и набрать новых ,юристов у нас хватает,по 40 человек на одно место...
показати весь коментар
29.10.2020 10:52 Відповісти
У нас что не судья то живут как олигархи, любое решение можно купить. Так нахер таких судей?!
показати весь коментар
29.10.2020 10:54 Відповісти
Це державний переворот.
показати весь коментар
29.10.2020 10:56 Відповісти
А київські ліхтарі нудьгують...
показати весь коментар
29.10.2020 11:01 Відповісти
КС утратил доверие народа Украины, все судебная система в Украине подлежит кардинальному изменению в конституции и в законах!
показати весь коментар
29.10.2020 11:56 Відповісти
Що за бред несе цей суддя...Яким чином виконавчя влада контролює судей..? Тим що перевіряють декларації?..А не пішов би ти на Х.й суддя довбаний а якого хера тоді виконавча влада контролює мене прстого громадянина через налогову через міліцію ...? зовсім суки знахабніли та страх втартили ...***** так народ напам'ятає вам ган..нам що всі повинні мати однакові умови і права... Не хер взятки брати і життям срати і не буде на вас компромату і прозлідувань з боку органів. Ну це вже пребор бл..взагалі
показати весь коментар
29.10.2020 12:32 Відповісти
Я хочу, чтобы их всех показательно утопили в Днепре.
показати весь коментар
29.10.2020 12:54 Відповісти
В Днепре мало мусора и всякого говна плавает, надо ещё грязи?
показати весь коментар
29.10.2020 13:29 Відповісти
Какого х-я я налогоплательщик не могу контролировать не воруют ли у меня деньги?
показати весь коментар
29.10.2020 13:55 Відповісти
Якщо всіх суддів Конституційного суду сьогодні рівно опівночі повісити, то вже від завтра ніяких проблем не буде.
показати весь коментар
29.10.2020 14:48 Відповісти
 
 