Новые выборы в Борисполе могут состояться в январе, - Айвазовская

Глава гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская прогнозирует, что новые выборы в Борисполе после смерти городского главы Анатолия Федорчука могут состояться в январе.

Об заявила Айвазовская в эфире одного из украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По ее словам, территориальная избирательная комиссия объявит результаты до 6 ноября. Затем несколько дней будут принимать решение об объявлении повторных выборов.

"День голосования может быть в январе", - уточнила она.

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Напомним, мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер в результате коронавирусной болезни. 28 октября у него остановилось сердце. Он нуждался в кислородной терапии. Он лидировал на местных выборах-2020