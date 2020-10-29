РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14803 посетителя онлайн
Новости Общество
1 166 3
Борисполь (764) смерть (9035) ОПОРА (247)

Новые выборы в Борисполе могут состояться в январе, - Айвазовская

Новости Цензор.НЕТ Общество

Новые выборы в Борисполе могут состояться в январе, - Айвазовская

Глава гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская прогнозирует, что новые выборы в Борисполе после смерти городского главы Анатолия Федорчука могут состояться в январе.

Об заявила Айвазовская в эфире одного из украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По ее словам, территориальная избирательная комиссия объявит результаты до 6 ноября. Затем несколько дней будут принимать решение об объявлении повторных выборов.

"День голосования может быть в январе", - уточнила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за смерти кандидата в мэры Борисполя Федорчука в городе проведут повторные выборы, - Айвазовская

Напомним, мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер в результате коронавирусной болезни. 28 октября у него остановилось сердце. Он нуждался в кислородной терапии. Он лидировал на местных выборах-2020
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А зачем? Если все-равно новые мэры все-равно мэрами стать не могут.
показать весь комментарий
29.10.2020 10:18 Ответить
А кто им мешает балотироватся? В борисполе 60 тис народу, а в бюлетене всего 20 кандидатов?
показать весь комментарий
29.10.2020 11:50 Ответить
Нові вибори в Борисполі можуть відбутися в січні, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 3296 З Україною в серці Це відверта русохвобія, - писати кацапським язиком так безграмотно.
Але, щоб дійсно підірвати кацапскій мір, треба писати ще безграмотніше. Нові вибори в Борисполі можуть відбутися в січні, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 2777
показать весь комментарий
29.10.2020 13:35 Ответить
 
 