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Нові вибори в Борисполі можуть відбутися в січні, - Айвазовська

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Нові вибори в Борисполі можуть відбутися в січні, - Айвазовська

Глава громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська прогнозує, що нові вибори в Борисполі після смерті міського голови Анатолія Федорчука можуть відбутися в січні.

Про це заявила Айвазовська в ефірі одного з українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За її словами, територіальна виборча комісія оголосить результати до 6 листопада. Потім декілька днів будуть ухвалювати рішення про оголошення повторних виборів.

"День голосування може припадати на січень", - уточнила вона.

Також читайте: Через смерть кандидата в мери Борисполя Федорчука в місті проведуть повторні вибори, - Айвазовська

Нагадаємо, мер Борисполя Анатолій Федорчук помер унаслідок коронавірусної хвороби. 28 жовтня в нього зупинилося серце. Він потребував кисневої терапії. Він лідирував на місцевих виборах-2020

Автор: Наталя Джума
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А зачем? Если все-равно новые мэры все-равно мэрами стать не могут.
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29.10.2020 10:18 Відповісти
А кто им мешает балотироватся? В борисполе 60 тис народу, а в бюлетене всего 20 кандидатов?
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29.10.2020 11:50 Відповісти
Нові вибори в Борисполі можуть відбутися в січні, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 3296 З Україною в серці Це відверта русохвобія, - писати кацапським язиком так безграмотно.
Але, щоб дійсно підірвати кацапскій мір, треба писати ще безграмотніше. Нові вибори в Борисполі можуть відбутися в січні, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 2777
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29.10.2020 13:35 Відповісти
 
 