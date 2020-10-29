Нові вибори в Борисполі можуть відбутися в січні, - Айвазовська

Глава громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська прогнозує, що нові вибори в Борисполі після смерті міського голови Анатолія Федорчука можуть відбутися в січні.

Про це заявила Айвазовська в ефірі одного з українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За її словами, територіальна виборча комісія оголосить результати до 6 листопада. Потім декілька днів будуть ухвалювати рішення про оголошення повторних виборів.

"День голосування може припадати на січень", - уточнила вона.

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Нагадаємо, мер Борисполя Анатолій Федорчук помер унаслідок коронавірусної хвороби. 28 жовтня в нього зупинилося серце. Він потребував кисневої терапії. Він лідирував на місцевих виборах-2020