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Арестович в 2017 году: Я - не патриот. Меня совершенно не колышут национальные вопросы. Мне на них плевать слюной с высокой вышки

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Арестович в 2017 году: Я - не патриот. Меня совершенно не колышут национальные вопросы. Мне на них плевать слюной с высокой вышки

Блогер Алексей Арестович, назначенный советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, в 2017 году заявлял, что не является патриотом Украины, его "не заботит развитие украинской культуры" и "не колышут" национальные вопросы, и ему "плевать" на вопросы восстановления исторической памяти, справедливости, становления наций и языка.

Об этом напомнила пользователь Natasha Mueller, передает Цензор.НЕТ.

"Высокофункциональный психопат и альцгеймер. Победили оба. С таким уровнем доверия, я бы на месте Арестовича организовала какую-то финансовую пирамиду, а не тратила время на политику. Загугли DSM 5 Psychopathy Criteria. А что такое "Трехсторонняя контактная группа", это какие-то курсы личносного роста?" - прокомментировала она смену позиции Арестовича, опубликовав скриншоты заявления Арестовича в 2020 году о назначении спикером украинской делегации в ТКГ, где он заявил, что "основной принцип моей деятельности - защита национальных интересов Украины" и скриншот поста Арестовича в 2017 году, где он заявил, что не является патриотом Украины и с 2014 года врал украинцам о своей патриотической позиции, кроме того, он заявил о возвращении на "язык, на котором удобнее говорить", что его " совершенно не колышут национальные вопросы", что ему "плевать слюной с высокой вышки" на вопросы восстановления исторической памяти, справедливости, становления наций и языка.

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Далее приводим на языке оригинала полный текст поста Алексея Арестовича в Фейсбуке от 21 декабря 2017 года

"- Дорогие друзья!

Я много врал вам, начиная с весны 2014 года.

Нет, не спешите. ) "врал" не в смысле "искажал факты", а в смысле "не до конца говорил то, что на самом деле думаю".

Работали две основные линии:

- создание патриотического лубка, в котором мы "усі єднаємося, шануємося та героїчні", а Украину ожидают сияющие перспективы,

- чёрная пропаганда против РФ.

Это была чисто пропагандистская работа, вызванная к жизни военной агрессией России против Украины.

Спустя три года, я сделал вывод:

- пропаганда является частью войны, возможна и даже (к сожалению) необходима, но только на анонимных началах, т.е. когда ты не подписываешься под ней своим именем.

Теперь, о моей истинной позиции.

1. Я - не патриот. Причём, не только Украины, а и любого национального государства, как такового.

Я патриот "5-го проекта", проекта объединённой Земли в духе Тейяра де Шардена и Вернадского.

Из современных деятелей мне ближе всего Маск, человек, наиболее последовательно и активно проводящий в жизнь проект перестройки социосистемы "Человечество" в полиглобальное измерение.

Поэтому "Киборгам", я по-прежнему предпочитаю "Через тернии к звёздам".

На вопросы восстановления исторической памяти, справедливости, борьбы, побед и поражений, становления наций, языка/-ов, закрытия исторических ран, я смотрю, как солдат на вошь.

Мне на них плевать слюной с высокой вышки ноосферизма. Я даже признаю их важность, просто мне лично - неинтересно.

Именно поэтому, я возвращаюсь на тот язык, на котором мне удобнее говорить.

Если Вы - патриот, я уважаю Ваши взгляды.

Но мне сильно не нравится та версия патриотизма, на которой мы все дружно поехали. Если для патриотизма нужно что-то замалчивать, и кого-то подавлять, я в таком патриотизме не участвую.

2. Именно потому, что меня совершенно не колышат национальные вопросы, я не уезжаю (пока, во всяком случае) из Украины.

А поскольку я являюсь гражданином этой страны, я честно выполнял и продолжаю выполнять свои гражданские обязанности, в первую очередь, в сфере обеспечения безопасности, своим маленьким вкладом (обучение военных, аналитические материалы).

Не по причине патриотизма. По причине честного обмена.

Я не пассажир. Едем в одной лодке, работаем на лодку.

Однако, для меня есть две конкретные красные линии, при пересечении которых, я пересмотрю условия сотрудничества:

- если государство/общество начнёт принуждать к реализации определенного социально-политического проекта насильственным путём,

- если государство/общество начнёт ограничивать возможность свободного мышления, деятельности, речи.

В этом смысле, я склонен рассматривать введение "мовных квот", как негативный сигнал. И внимательно слежу за тенденциями.

3. Меня совершенно не заботит развитие украинской культуры, как таковой. Я его приветствую, где-то даже ему помогаю, но не по причине сантимента к ней как таковой, а приветствую как одну из многих культур нашей большой и симпатичной Земли. Не более. Хорошая культура, симпатичная. Во многом нравится.

4. Я не считаю украинский народ чем-то выдающимся, а наше общество - особенным.

Наоборот, я считаю обоих обладающими целой серией очень серьёзных системных, генезисных недостатков, среди которых мелочность, истеричность и иррациональность - на первых местах.

В целом, я испытываю к общественной массе (в ее нынешнем состоянии) чувство, близкое к умеренному отвращению, хотя в отношении ее перспектив я, по-прежнему, сдержанно-оптимистичен. Правда, весьма сдержанно. Весьма и весьма.

5. Мне глубоко плевать (слюной) Порошенко или Саакашвили.

Потому, что вы (за редкими персональными исключениями) пока находитесь в таком собственном состоянии, что вам можно поставить во главе государства Иисуса Христа - вы все равно налажаете.

И запорукой тому сегодня - ваша реакция на "борьбу" Порошенко и Саакашвили, вообще - ваше в ней добровольное участие.

Не до конца уверен, что те, кто в этой борьбе участвует, ее поддерживает и обсуждает, являются законченными долбоебами, но то, что они являются долбоебами, как минимум, временными - гарантирую.

6. Я ушёл изо всех СМИ, для того, чтобы не поддерживать своим участием инфантилистские и параноидальные тенденции, которые СМИ культивируют. То, что я посчитаю нужным донести, я донесу со своей страницы. Когда-то один из моих учителей мне сказал: "станешь знаменитым, не давай интервью поверхностным журналистам". Я решил проверить эту сентенцию на собственном опыте. Проверил. Он был прав.

7. Хорошее время - Рождество. В дальнейшем, я сосредотачиваюсь на образовательных проектах: "Философские этюды", семинары, новые курсы "Искусство мыслить и говорить". Предпочитаю работать с людьми поштучно, лично. С людьми. Не с "патриотами", "борцами", украинцами, китайцами или американцами. С конкретными людьми - кто считает для себя это нужным и готов заниматься всерьёз.

8. Я долго думал, стоит ли устраивать этот сеанс душевного стриптиза или тихо сделать ручкой. Поразмыслив, пришёл к выводу, что позиция все же должна быть прояснена.

9. Спасибо за внимание.

10. Желаю вам счастливого Рождества и хорошего Нового года.Арестович в 2017 году: Я - не патриот. Меня совершенно не колышут национальные вопросы. Мне на них плевать слюной с высокой вышки 01

И - музычку."

Напомним, 28 октября стало известно, что Арестович стал официальным спикером украинской делегации в ТКГ.

Арестович в 2017 году: Я - не патриот. Меня совершенно не колышут национальные вопросы. Мне на них плевать слюной с высокой вышки 02
Арестович в 2017 году: Я - не патриот. Меня совершенно не колышут национальные вопросы. Мне на них плевать слюной с высокой вышки 03
Арестович в 2017 году: Я - не патриот. Меня совершенно не колышут национальные вопросы. Мне на них плевать слюной с высокой вышки 04
Арестович в 2017 году: Я - не патриот. Меня совершенно не колышут национальные вопросы. Мне на них плевать слюной с высокой вышки 05
Арестович в 2017 году: Я - не патриот. Меня совершенно не колышут национальные вопросы. Мне на них плевать слюной с высокой вышки 06
Арестович в 2017 году: Я - не патриот. Меня совершенно не колышут национальные вопросы. Мне на них плевать слюной с высокой вышки 07
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Топ комментарии
+27
Якраз вписався в команду зебілів "какая разніцо "
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29.10.2020 13:28
+20
Арестович - это самовлюбленный нарцисс, высокоинтеллектуальный черт, хитрожопый приспособленец, стукач, который часто несет в своих высерах дичь.

Не является патриотом Украины и соответственно пошел нах тварь.
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29.10.2020 13:36
+17
Ні батька, ні прапора, ні Батьківщини. Гнида. Якраз таких і підбирає зеленський.
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29.10.2020 13:49
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Страница 3 из 3
За всей этой словесной шелухой Арестовича про глобализм,пятый проект итд видно обычную совковую скрепу про интернациональность и человека мира.Неокоммунизм во всей красе.
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29.10.2020 14:12 Ответить
бывший сотрудник гур мо, который слюной плевал на Украину, становится рэчныком у кравчука... факин №2?
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29.10.2020 14:16 Ответить
Типичный малаитянин: родтлся в Хризии, гешефтит в Украине.
Усе как обычно...
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29.10.2020 14:32 Ответить
Мне кажется, что Арестович действующий СБУшник, работающий без прикрытия. Уж слишком он был осведомлен во многих вопросах. Болтун, фантазер и религиозный фанатик. Я слушал его религиозные лекции для молодых, плеваться хочется. Продвигает молодым умам религиозное мракобесие под налетом "элитарности" и "избранности". Этот парень явно заагажирован спец службой, и может не одной.
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29.10.2020 15:27 Ответить
******** Папа Римський є ієзуїтом (вперше). Саме Орден Ісуса розповсюдив Віру Христову на всі континенти. В Канаді є три святих - це отці ієзуїти яких вбили гурони та ірокези. Сам Лойола був баском та вояком, а потім після поранення став священником. Я поважаю ієзуїтів так само як протестантів і українських католиків, бо всі вони здійснювали духовні подвиги. А що здійснив Роман Григоров ? Почитав москальску методичку ?
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29.10.2020 17:08 Ответить
Ти поважаєщ єзуїтів дебіл бо сам є скоріш за все є єзуїтом, у Америці більш 20 єзуїтськиї вищів від східного і до західного узбережжя, багато з яких закінчили американські президенти і політики вищих щабедь, хоча відкіля ти є, питання гарне, можеш під ВПН писати хоч з Саратова.
Слухай і запам ятовувай - Слово Боже Євангєліє Христа розповсюдили по всьому світу Біблейні товариства Британське і Американське, а п*дарастичні єзуїти окрім нав язівання своєї католицької віри коріному населенню нічого путного не робили. Ці кончені упирі ще умудрялись робити Інквізицію на землях де вони вперше ступили ногою, як в Гоа Індії де ці виродки почали страчувати християн апостола. Фоми які зберегли Субботу і 10 заповідей Бога, як єретиків з кострами і своїм божевільним судилищем.
Те що нинішній папа аргентинський єзуїт я прекрасно знаю, цей виродок по вуха погруз у грязюці свого ордену починаючи від підтримки аргентинської хунти і до продажу дітей по всьому світу. Він все знає і либиться як блажений знаючи що ніхто його не троне, а передостаній генерал ордена Адольфо Ніколас утік зі свого поста після звинувачень участі у чорних месах в Іспанії що частенько практикується на верхівці цього Ордену. Так що не треба вішати мені свою локшину - виродки вони виродки і є і ім я їм єзуїти, до речі єзуїтам дуже подобається Кацапія і Москва і все що вона робить, єзуїти вже давно оселились в Расєї - Томск, Новосибрськ , Киргізія це їх бази і дім рідний.
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29.10.2020 23:32 Ответить
Шлак, на помойку .... много чести
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29.10.2020 16:34 Ответить
За його словами- з ГУР МО,нібито при Смєшку працював.
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29.10.2020 17:21 Ответить
как же он влюблен в себя. вот каждый пальчик обцеловал бы, сам себя в спинку бы чмокал и чмокал... в псиатрии то называется нарциссизм
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29.10.2020 15:37 Ответить
Про єзуїтів ви шановний грамотій все перебрехали! Ігнатій Лойола-засновник ордена
єзуїтів та святої Інквізіції за таке звинувачення підсмажив би тебе як свиню на вертелі!
До речи гомосексуалізм їснує стільки часу скільки їснує людство! Це явище також спостерігається також і в світі тварин.Аматори поговорити на цю пікантну тему з точки зору
психології є латентні гомосеки, та і добропорядності ім не прибавляє. Неєзуїт дівчинку або хлопчика в сусідньому парку згвалтував! І що? Цей тип зразок пристойної порядності?
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30.10.2020 12:29 Ответить
Шановний дебіле, Інквізіція засновало Папство і спочатку вона була Іспанською під приводом Ордена Домініканців, єзуїтам вона була поручена тільки в 15 сторіччі.
А як що подобаються гомосесуалісти то не треба про це кричати - тут вам не гей парад Арестович в 2017 році: Я - не патріот. Мене абсолютно не колишуть національні питання. Мені на них начхати слиною з високої вишки - Цензор.НЕТ 8199
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30.10.2020 12:34 Ответить
Болгарським гомосекам тут слова не давали! Бачу що ця тема тебе дуже
хвилює.Тобі психопат сексуальний пряма дорога до сексопатолога! Розвелось
тут праведників гомосексуальних!!!
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31.10.2020 15:57 Ответить
Слухай ******ст кацапський, як що тебе в єзуїтський семінарії навчили глину місити то це не говорить що всі люди такі, тому не розповсюджуй свою гомодрільню в Україні - тусуйся пєдік в Кацапії, де єзуїтам вже давно раді.
Все зрозумів ішачок лойоловський ? )))))
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31.10.2020 21:04 Ответить
О! Ще один гомосексуально стурбований! Файно тусуєшся мудак!
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31.10.2020 21:31 Ответить
Від таких п*д*растів як ти Содомом віє, самоліквідуйся кацап під проксі
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31.10.2020 21:56 Ответить
И не удивлен, таких в Украине 73%...
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29.10.2020 16:00 Ответить
А я то думал с подозрением сторонясь его роликов,шото слащаво он по ушам чешет.
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29.10.2020 16:08 Ответить
Так, всем заткнуться и слущать!
Вам, недоучам, естественно не только неизвестно, что такое "ноосфера", адептом которой объявил себя этот чувак. Вы даже не в состоянии найти в гугле это слово!
Приходится, как всегда, мне:
1. "Ноосфе́ра (от др.-греч. νοῦς «разум» + σφαῖρα «шар»; дословно «сфера разума») - сфера взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития (эта сфера обозначается также терминами «антропосфера»)[1].
2. "Наиболее полное воплощение теория Леруа нашла в разработке Тейяра де Шардена, который разделял не только идею абиогенеза (оживления материи), но и идею, что конечным пунктом развития ноосферы будет слияние с Богом.
3. По обобщениям Ф. Т. Яншиной, В. И. Вернадский сформулировал следующие 12 условий ноосферы в будущем[3]:
Заселение человеком всей планеты.Резкое преобразование средств связи и обмена между разными странами.Усиление связей, в том числе политических, между государствами Земли.Преобладание геологической роли человека над другими геологическими процессами, протекающими в биосфере.Расширение границ биосферы и выход в Космос.Открытие новых источников энергии.Равенство людей всех рас и религий.Увеличение роли народных масс в решении вопросов и внутренней политики.Свобода научной мысли и научного искания от давления религиозных, философских и политических построений и создание в общественном и государственном строе условий, благоприятных для свободной научной мысли.Подъём благосостояния трудящихся. Создание реальной возможности не допустить недоедания, голода, нищеты и ослабить влияние болезней.Разумное преобразование первичной природы Земли с целью сделать способной удовлетворять все материальные, эстетические и духовные потребности численно возрастающего населения.Исключение войн из жизни человечества.

Вапросы, млять!
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29.10.2020 16:20 Ответить
О! Ты тоже из их секты?
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29.10.2020 17:07 Ответить
И из чего такое, гм, умозаключение?
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29.10.2020 17:49 Ответить
Это уже было,земля крестьянам,заводы рабочим ,конфетки деткам и бабы общие.
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29.10.2020 17:38 Ответить
Дейвід Аттенборо, ініціатор природознавчих програм BBC, стверджує що дикої природи на Землі залишилось 35% від того що було пару тисяч років тому. Точка неповернення можливо вже пройдена. Дика природа була лабораторією природи, де з'являлися та зникали (програвали битву) тисячі бактерій та вірусів. Вона нас оберігала. А для того щоб полетіти на Альфа-Центавру, потрібен елемент з атомною вагою 115, якого на Землі або нема, або вже все вигребли (ага, ті самі).
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29.10.2020 17:52 Ответить
СКАЖУ ПОСТІШЕ - де Шарден людина з Ордену Єзуїтів яка в свій час закінчила блогополучна їх ВУЗ і щасливо робила праці в руслі доктрини якої навчили цю людину ще студентом.
МОРАЛЬ де ШАРДЕНІВ ПРОСТА - ТРЕБА ЖОРСТКО КОНТРОЛЮВАЛИ ЛЮДСТВО ЗАЛІЗНОЮ РУКОЮ (це у єзуїтів фішка і головне збочення з контролю всіх і всього)
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30.10.2020 12:42 Ответить
Чєтвьортиє суткі пилають станіци,
В огнє і пожарах Луганськ і Печерськ,
Нє падайтє духом, поручік зєлєнскій,
Корнєт Арєстовіч - надєть ордєна.
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29.10.2020 17:02 Ответить
Хоч насправді посада Арестовича:"принеси-подай",яка ВЗАГАЛІ ні на що не впливає
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29.10.2020 17:28 Ответить
Та це я вертепом бавлюся Не розумію чого всі так на нещасного Арестовича наскочили. Нормальна він людина. А те що ієзуїт свідчить про високу внутрішню культуру. Темплари започаткували сполучення служби вояка-лицаря з службою християнина, а ієзуїти підхопили та продовжили. Зараз же не 15 сторіччя, є свобода вибору віри. Я знаю багатьох патріотів України, які є протестантами чи греко-католиками. А в часи Хмельниччини греко-католиків вважали зрадниками. Так що давайте будемо ********* людьми.
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29.10.2020 17:46 Ответить
Єзуїтам пофіг на мораль - вбивати можуть заради своєї мети навіть дітей і жінок, так що не треба свистіти про добру мораль єзуїтів.
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30.10.2020 12:36 Ответить
Зеленський підібрав цього ідіота тому, що «Рибак рибака...»
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29.10.2020 17:44 Ответить
Нарцис та імперець
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29.10.2020 17:52 Ответить
Арестович був до мозга костей порохоботом перед президентськими виборами. знав би про це Бубочка, то може і не пропонував би його на цю посаду. Хоча, Бубочка напевно і не в курсі, що Арестовича призначили на цю посаду. і якщо був вибір між Лубківським і Арестовичем, то в даному випадку Арестович на цій посаді краще дивиться. Робота Лубківського буде ефективніша десь в ОБСЄ чи при ООН, а тут, крім дипломатії, потрібно ще трохи шурупати у військовій сфері.
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30.10.2020 01:05 Ответить
Та він такий же пофігіст як і Зе, тому і знімався в расєйському "Мухтарі" переодягнений жінкою
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30.10.2020 12:37 Ответить
По крайней мере честно, о себе,о целях и смыслах. В сухом остатке подобные товарищи приведут к власти "старцев" с властью "банковского цифрового глаза". Человек "Земли" будет вместе с "мелочными,истеричными,иррациональными",с "этими" патриотами в едином "цифровом концлагере". Товарищ из "ноосферы забыл и о "особых" сообществах на планете типа воинственного исламского государства,которые товарищей из ноосферы превратят в навоз,кстати в недалёком будущем,из Европы. Конечно если не будет сильного сообщества,вероятно национального,которое сплотившись,может это предотвратить.
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30.10.2020 03:28 Ответить
ну я его мысли понял, он работает на страну и людей в целом. на развитие. тут все конечно с пеной у рта выдергивает фразы из контекста.. либо по своей глупости либо из за своих выгод...Арестовичу респект. а народу Украины просвещения.
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25.06.2022 18:10 Ответить
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