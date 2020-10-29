Арестович в 2017 году: Я - не патриот. Меня совершенно не колышут национальные вопросы. Мне на них плевать слюной с высокой вышки
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Блогер Алексей Арестович, назначенный советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, в 2017 году заявлял, что не является патриотом Украины, его "не заботит развитие украинской культуры" и "не колышут" национальные вопросы, и ему "плевать" на вопросы восстановления исторической памяти, справедливости, становления наций и языка.
Об этом напомнила пользователь Natasha Mueller, передает Цензор.НЕТ.
"Высокофункциональный психопат и альцгеймер. Победили оба. С таким уровнем доверия, я бы на месте Арестовича организовала какую-то финансовую пирамиду, а не тратила время на политику. Загугли DSM 5 Psychopathy Criteria. А что такое "Трехсторонняя контактная группа", это какие-то курсы личносного роста?" - прокомментировала она смену позиции Арестовича, опубликовав скриншоты заявления Арестовича в 2020 году о назначении спикером украинской делегации в ТКГ, где он заявил, что "основной принцип моей деятельности - защита национальных интересов Украины" и скриншот поста Арестовича в 2017 году, где он заявил, что не является патриотом Украины и с 2014 года врал украинцам о своей патриотической позиции, кроме того, он заявил о возвращении на "язык, на котором удобнее говорить", что его " совершенно не колышут национальные вопросы", что ему "плевать слюной с высокой вышки" на вопросы восстановления исторической памяти, справедливости, становления наций и языка.
Далее приводим на языке оригинала полный текст поста Алексея Арестовича в Фейсбуке от 21 декабря 2017 года:
"- Дорогие друзья!
Я много врал вам, начиная с весны 2014 года.
Нет, не спешите. ) "врал" не в смысле "искажал факты", а в смысле "не до конца говорил то, что на самом деле думаю".
Работали две основные линии:
- создание патриотического лубка, в котором мы "усі єднаємося, шануємося та героїчні", а Украину ожидают сияющие перспективы,
- чёрная пропаганда против РФ.
Это была чисто пропагандистская работа, вызванная к жизни военной агрессией России против Украины.
Спустя три года, я сделал вывод:
- пропаганда является частью войны, возможна и даже (к сожалению) необходима, но только на анонимных началах, т.е. когда ты не подписываешься под ней своим именем.
Теперь, о моей истинной позиции.
1. Я - не патриот. Причём, не только Украины, а и любого национального государства, как такового.
Я патриот "5-го проекта", проекта объединённой Земли в духе Тейяра де Шардена и Вернадского.
Из современных деятелей мне ближе всего Маск, человек, наиболее последовательно и активно проводящий в жизнь проект перестройки социосистемы "Человечество" в полиглобальное измерение.
Поэтому "Киборгам", я по-прежнему предпочитаю "Через тернии к звёздам".
На вопросы восстановления исторической памяти, справедливости, борьбы, побед и поражений, становления наций, языка/-ов, закрытия исторических ран, я смотрю, как солдат на вошь.
Мне на них плевать слюной с высокой вышки ноосферизма. Я даже признаю их важность, просто мне лично - неинтересно.
Именно поэтому, я возвращаюсь на тот язык, на котором мне удобнее говорить.
Если Вы - патриот, я уважаю Ваши взгляды.
Но мне сильно не нравится та версия патриотизма, на которой мы все дружно поехали. Если для патриотизма нужно что-то замалчивать, и кого-то подавлять, я в таком патриотизме не участвую.
2. Именно потому, что меня совершенно не колышат национальные вопросы, я не уезжаю (пока, во всяком случае) из Украины.
А поскольку я являюсь гражданином этой страны, я честно выполнял и продолжаю выполнять свои гражданские обязанности, в первую очередь, в сфере обеспечения безопасности, своим маленьким вкладом (обучение военных, аналитические материалы).
Не по причине патриотизма. По причине честного обмена.
Я не пассажир. Едем в одной лодке, работаем на лодку.
Однако, для меня есть две конкретные красные линии, при пересечении которых, я пересмотрю условия сотрудничества:
- если государство/общество начнёт принуждать к реализации определенного социально-политического проекта насильственным путём,
- если государство/общество начнёт ограничивать возможность свободного мышления, деятельности, речи.
В этом смысле, я склонен рассматривать введение "мовных квот", как негативный сигнал. И внимательно слежу за тенденциями.
3. Меня совершенно не заботит развитие украинской культуры, как таковой. Я его приветствую, где-то даже ему помогаю, но не по причине сантимента к ней как таковой, а приветствую как одну из многих культур нашей большой и симпатичной Земли. Не более. Хорошая культура, симпатичная. Во многом нравится.
4. Я не считаю украинский народ чем-то выдающимся, а наше общество - особенным.
Наоборот, я считаю обоих обладающими целой серией очень серьёзных системных, генезисных недостатков, среди которых мелочность, истеричность и иррациональность - на первых местах.
В целом, я испытываю к общественной массе (в ее нынешнем состоянии) чувство, близкое к умеренному отвращению, хотя в отношении ее перспектив я, по-прежнему, сдержанно-оптимистичен. Правда, весьма сдержанно. Весьма и весьма.
5. Мне глубоко плевать (слюной) Порошенко или Саакашвили.
Потому, что вы (за редкими персональными исключениями) пока находитесь в таком собственном состоянии, что вам можно поставить во главе государства Иисуса Христа - вы все равно налажаете.
И запорукой тому сегодня - ваша реакция на "борьбу" Порошенко и Саакашвили, вообще - ваше в ней добровольное участие.
Не до конца уверен, что те, кто в этой борьбе участвует, ее поддерживает и обсуждает, являются законченными долбоебами, но то, что они являются долбоебами, как минимум, временными - гарантирую.
6. Я ушёл изо всех СМИ, для того, чтобы не поддерживать своим участием инфантилистские и параноидальные тенденции, которые СМИ культивируют. То, что я посчитаю нужным донести, я донесу со своей страницы. Когда-то один из моих учителей мне сказал: "станешь знаменитым, не давай интервью поверхностным журналистам". Я решил проверить эту сентенцию на собственном опыте. Проверил. Он был прав.
7. Хорошее время - Рождество. В дальнейшем, я сосредотачиваюсь на образовательных проектах: "Философские этюды", семинары, новые курсы "Искусство мыслить и говорить". Предпочитаю работать с людьми поштучно, лично. С людьми. Не с "патриотами", "борцами", украинцами, китайцами или американцами. С конкретными людьми - кто считает для себя это нужным и готов заниматься всерьёз.
8. Я долго думал, стоит ли устраивать этот сеанс душевного стриптиза или тихо сделать ручкой. Поразмыслив, пришёл к выводу, что позиция все же должна быть прояснена.
9. Спасибо за внимание.
10. Желаю вам счастливого Рождества и хорошего Нового года.
И - музычку."
Напомним, 28 октября стало известно, что Арестович стал официальным спикером украинской делегации в ТКГ.
Пожалуйста, подождите...
Усе как обычно...
Слухай і запам ятовувай - Слово Боже Євангєліє Христа розповсюдили по всьому світу Біблейні товариства Британське і Американське, а п*дарастичні єзуїти окрім нав язівання своєї католицької віри коріному населенню нічого путного не робили. Ці кончені упирі ще умудрялись робити Інквізицію на землях де вони вперше ступили ногою, як в Гоа Індії де ці виродки почали страчувати християн апостола. Фоми які зберегли Субботу і 10 заповідей Бога, як єретиків з кострами і своїм божевільним судилищем.
Те що нинішній папа аргентинський єзуїт я прекрасно знаю, цей виродок по вуха погруз у грязюці свого ордену починаючи від підтримки аргентинської хунти і до продажу дітей по всьому світу. Він все знає і либиться як блажений знаючи що ніхто його не троне, а передостаній генерал ордена Адольфо Ніколас утік зі свого поста після звинувачень участі у чорних месах в Іспанії що частенько практикується на верхівці цього Ордену. Так що не треба вішати мені свою локшину - виродки вони виродки і є і ім я їм єзуїти, до речі єзуїтам дуже подобається Кацапія і Москва і все що вона робить, єзуїти вже давно оселились в Расєї - Томск, Новосибрськ , Киргізія це їх бази і дім рідний.
єзуїтів та святої Інквізіції за таке звинувачення підсмажив би тебе як свиню на вертелі!
До речи гомосексуалізм їснує стільки часу скільки їснує людство! Це явище також спостерігається також і в світі тварин.Аматори поговорити на цю пікантну тему з точки зору
психології є латентні гомосеки, та і добропорядності ім не прибавляє. Неєзуїт дівчинку або хлопчика в сусідньому парку згвалтував! І що? Цей тип зразок пристойної порядності?
А як що подобаються гомосесуалісти то не треба про це кричати - тут вам не гей парад
хвилює.Тобі психопат сексуальний пряма дорога до сексопатолога! Розвелось
тут праведників гомосексуальних!!!
Все зрозумів ішачок лойоловський ? )))))
Вам, недоучам, естественно не только неизвестно, что такое "ноосфера", адептом которой объявил себя этот чувак. Вы даже не в состоянии найти в гугле это слово!
Приходится, как всегда, мне:
1. "Ноосфе́ра (от др.-греч. νοῦς «разум» + σφαῖρα «шар»; дословно «сфера разума») - сфера взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития (эта сфера обозначается также терминами «антропосфера»)[1].
2. "Наиболее полное воплощение теория Леруа нашла в разработке Тейяра де Шардена, который разделял не только идею абиогенеза (оживления материи), но и идею, что конечным пунктом развития ноосферы будет слияние с Богом.
3. По обобщениям Ф. Т. Яншиной, В. И. Вернадский сформулировал следующие 12 условий ноосферы в будущем[3]:
Заселение человеком всей планеты.Резкое преобразование средств связи и обмена между разными странами.Усиление связей, в том числе политических, между государствами Земли.Преобладание геологической роли человека над другими геологическими процессами, протекающими в биосфере.Расширение границ биосферы и выход в Космос.Открытие новых источников энергии.Равенство людей всех рас и религий.Увеличение роли народных масс в решении вопросов и внутренней политики.Свобода научной мысли и научного искания от давления религиозных, философских и политических построений и создание в общественном и государственном строе условий, благоприятных для свободной научной мысли.Подъём благосостояния трудящихся. Создание реальной возможности не допустить недоедания, голода, нищеты и ослабить влияние болезней.Разумное преобразование первичной природы Земли с целью сделать способной удовлетворять все материальные, эстетические и духовные потребности численно возрастающего населения.Исключение войн из жизни человечества.
Вапросы, млять!
МОРАЛЬ де ШАРДЕНІВ ПРОСТА - ТРЕБА ЖОРСТКО КОНТРОЛЮВАЛИ ЛЮДСТВО ЗАЛІЗНОЮ РУКОЮ (це у єзуїтів фішка і головне збочення з контролю всіх і всього)
В огнє і пожарах Луганськ і Печерськ,
Нє падайтє духом, поручік зєлєнскій,
Корнєт Арєстовіч - надєть ордєна.