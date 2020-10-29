Кравчук о назначении Арестовича: "Я не знаю, кто первый сказал А, но знаю, что никто не возражал"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Обсуждалось несколько кандидатур на пост информационного советника в Трехсторонней контактной группе, выбор был сделан в пользу блогера Алексея Арестовича.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук прокомментировал телеграм-каналу PavlovskyNEWS это назначение, передает Цензор.НЕТ.
"Я не знаю, кто первый сказал А, но знаю, что никто не возражал", - отметил он.
Первый президент Украины объяснил выбор тем, что у Арестовича есть военный опыт и он уже не раз демонстрировал свою способность к глубокому информационному сообщению всего, что касается войны на Донбассе.
Кравчук уточнил, что были и другие кандидатуры, а вопрос по Арестовичу обсуждался около месяца.
Ранее Арестович заявлял, что Порошенко - лучший президент, а у Зеленского отсутствует свое мнение и он является уклонистом от армии.
Но Леонид Макарович считает, что у нового информационного советника есть свое видение и позиция.
"Человек имеет свое мнение, оно часто спорное в сравнении с мнением других людей. Если бы оно было не спорное, то одно мнение было бы у всех. 300 млн и все имеют одну мысль. Это было бы прекрасно. Я шучу, конечно. Но в принципе я отношусь с уважением к людям, которые имеют мнение, отстаивают его, аргументируют и ведут такую работу, которая является интересной. Необходимо, чтобы то, что будет писаться, читали. Это же тоже важно, правильно?", - подытожил Леонид Кравчук.
Напомним, 28 октября стало известно, что блогер Алексей Арестович стал советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.
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Олексій Арестович
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- Маю нагоду повідомити, що рішенням Глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Л.Кравчука (президента України у 1991-94 рр), мене призначено радником делегації з інформаційної політики з повноваженнями «єдиного голосу» щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та, насамперед, народу України.
Основна засада моєї діяльності - захист національних інтересів України.
Запрошую зацікавлених осіб, насамперед, журналістів, звертатися до мене за коментарями щодо питань, пов'язаних з роботою делегації; засоби та форми більш тісної співпраці встановимо якомога скоріше.
Две недели ? Три ?
Время пошло ...
У грудні 2017 року Олексій Арестович написав на фейсбуку допис, в якому зізнався, що «брехав, починаючи з весни 2014 року», вдаючи з себе патріота України і людину, яку цікавить національне питання й самовизначення, тому що це було актуально в котексті російської агресії:
«Я - не патріот. Причому, не тільки України, а й будь-якої національноїо держави, як такої. Я патріот «5-го проекту», проекту об'єднаної Землі в дусі Тейяра де Шардена і Вернадського. Із ******** діячів мені найближче Маск, людина, яка найбільш послідовно і активно проводить в життя проект перебудови соціосістеми «Людство» в поліглобальний вимір. Тому «кіборгів», я як і раніше вважаю за краще «Через терни до зірок». На питання відновлення історичної пам'яті, справедливості, боротьби, перемог і поразок, становлення націй, мови/-в, закриття історичних ран, я дивлюся, як солдат на вошу. Мені на них начхати слиною з високої вишки ноосферізма. Я навіть визнаю їх важливість, просто мені особисто - нецікаво. Саме тому, я повертаюся на ту мову, якою мені зручніше говорити. Якщо Ви - патріот, я поважаю Ваші погляди. Але мені сильно не подобається та версія патріотизму, на якій ми всі дружно поїхали. Якщо для патріотизму потрібно щось замовчувати, і когось придушувати, я в такому патріотизмі участі не беру».[4]источник: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
У Украины вообще есть тайны от России ? Какие, интересно ?
"Я не патріот,мені похер на Україну" - Арістович
ВСЕ адекватные специалисты туда не хотят!
По суті - радник по пропаганді. Тобто яким чином дурити громадськість аби вона [громадськість] якомога довше перебувала у спокої та невіданні щодо реальності.
Саме теє для безприципних арестовичів. Що ж, доведеться більш прискіпливао ставитися до подій у царині Кравчука.