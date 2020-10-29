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Кравчук (1226) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (327)

Кравчук о назначении Арестовича: "Я не знаю, кто первый сказал А, но знаю, что никто не возражал"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кравчук о назначении Арестовича:

Обсуждалось несколько кандидатур на пост информационного советника в Трехсторонней контактной группе, выбор был сделан в пользу блогера Алексея Арестовича.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук прокомментировал телеграм-каналу PavlovskyNEWS это назначение, передает Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, кто первый сказал А, но знаю, что никто не возражал", - отметил он.

Первый президент Украины объяснил выбор тем, что у Арестовича есть военный опыт и он уже не раз демонстрировал свою способность к глубокому информационному сообщению всего, что касается войны на Донбассе.

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Кравчук уточнил, что были и другие кандидатуры, а вопрос по Арестовичу обсуждался около месяца.

Ранее Арестович заявлял, что Порошенко - лучший президент, а у Зеленского отсутствует свое мнение и он является уклонистом от армии.

Но Леонид Макарович считает, что у нового информационного советника есть свое видение и позиция.

"Человек имеет свое мнение, оно часто спорное в сравнении с мнением других людей. Если бы оно было не спорное, то одно мнение было бы у всех. 300 млн и все имеют одну мысль. Это было бы прекрасно. Я шучу, конечно. Но в принципе я отношусь с уважением к людям, которые имеют мнение, отстаивают его, аргументируют и ведут такую работу, которая является интересной. Необходимо, чтобы то, что будет писаться, читали. Это же тоже важно, правильно?", - подытожил Леонид Кравчук.

Кравчук о назначении Арестовича: Я не знаю, кто первый сказал А, но знаю, что никто не возражал 01

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Напомним, 28 октября стало известно, что блогер Алексей Арестович стал советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+18
Арестович последним временем позеленел изрядно - я об этом написал под его постом,а он редиска комент стер и меня внес в ч/с - вот такая дерьмократия...О зеленых он критично отзывался еще более 2 месяцев назад - потом как подменили - разворот на 180...Видать получил свои 30 серебреников...Мыслитель херов. Кравчук о назначении Арестовича: "Я не знаю, кто первый сказал А, но знаю, что никто не возражал" - Цензор.НЕТ 3785
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28.10.2020 22:05
+16
Это лучше чем сивоха безусловно. Посмотрим. Стоит на державных позициях.
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28.10.2020 21:55
+15
Хороший выбор на этот раз ИМХО.
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28.10.2020 21:55
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Смешко может научить только красть руками собственной жены, за что и был с позором изгнан с СБУ.
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28.10.2020 23:00 Ответить
Смешко? Не смешите мои тапки...
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28.10.2020 22:48 Ответить
А Кравчуку очередной раз слабо проверить этого ватничка на ватнизм и патриотизм ? Или это Фукин номер 2 ? Арестович себя патриотом Украины не считает . Это знают все кроме Макарыча .
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28.10.2020 22:48 Ответить
Кравчук это знает, и потому арестовича и назначили. Наивный.
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28.10.2020 23:32 Ответить
Кравчуку не помешало бы поинтересоваться у ватника Арестовича чей Крым и куйло ли Пукин ?
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28.10.2020 23:00 Ответить
Раз Арестовича приставили к Кравчуку, значит для него Крым - понятно чей...
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28.10.2020 23:29 Ответить
Шило на мило поміняли..
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28.10.2020 23:04 Ответить
Надіюсь,що у Арестовича проснеться совість і він перестане лягати під єрмака.Пам'ятаю,як він вилисував на еиері дупу сбушнику та виправдовував зелень у справі по зриву операції по захопленню вагнерівців.Ютуб пам'ятає все.Я тоді в коментах його спитала чи вже отримав кабінет і новий портфель. Ось і отримав. Продався.Надіюсь хоч у мінській групі відмиє гріх.
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28.10.2020 23:14 Ответить
Наивно ожидать от врагов Украины что они вдруг станут действовать Украине на благо.
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28.10.2020 23:33 Ответить
Вот, что провал на выборах животворящий делает!
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28.10.2020 23:19 Ответить
Теперь, после назначения как только Арестович откроет рот, сразу станет ясно, на чьей он стороне....
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28.10.2020 23:26 Ответить
Арестович умен и рот не откроет пока не добьется своей цели. Не удивлюсь если это следующий проект "Президент Украины".
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28.10.2020 23:34 Ответить
А я так понял, что задача Арестовича работать ртом - красиво маскировать предательство властей и уступки кремлю...
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28.10.2020 23:48 Ответить
Кравчучка зрадник і колаборант, його місце на нарах.
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29.10.2020 17:15 Ответить
Арестович - это военная разведка.
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29.10.2020 04:35 Ответить
Ватікану і кацапів Кравчук про призначення Арестовича: "Я не знаю, хто перший сказав А, але знаю, що ніхто не заперечував" - Цензор.НЕТ 425
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29.10.2020 13:22 Ответить
Ось як він свм це озвучив:

Олексій Арестович
t6Spon sneohgrrsemfmd ·

- Маю нагоду повідомити, що рішенням Глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Л.Кравчука (президента України у 1991-94 рр), мене призначено радником делегації з інформаційної політики з повноваженнями «єдиного голосу» щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та, насамперед, народу України.

Основна засада моєї діяльності - захист національних інтересів України.

Запрошую зацікавлених осіб, насамперед, журналістів, звертатися до мене за коментарями щодо питань, пов'язаних з роботою делегації; засоби та форми більш тісної співпраці встановимо якомога скоріше.
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28.10.2020 23:27 Ответить
Ну и сколько времени полагается на раскачку ?
Две недели ? Три ?
Время пошло ...
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29.10.2020 00:35 Ответить
Еще один "патриот" в т.н. ткг.

У грудні 2017 року Олексій Арестович написав на фейсбуку допис, в якому зізнався, що «брехав, починаючи з весни 2014 року», вдаючи з себе патріота України і людину, яку цікавить національне питання й самовизначення, тому що це було актуально в котексті російської агресії:
«Я - не патріот. Причому, не тільки України, а й будь-якої національноїо держави, як такої. Я патріот «5-го проекту», проекту об'єднаної Землі в дусі Тейяра де Шардена і Вернадського. Із ******** діячів мені найближче Маск, людина, яка найбільш послідовно і активно проводить в життя проект перебудови соціосістеми «Людство» в поліглобальний вимір. Тому «кіборгів», я як і раніше вважаю за краще «Через терни до зірок». На питання відновлення історичної пам'яті, справедливості, боротьби, перемог і поразок, становлення націй, мови/-в, закриття історичних ран, я дивлюся, як солдат на вошу. Мені на них начхати слиною з високої вишки ноосферізма. Я навіть визнаю їх важливість, просто мені особисто - нецікаво. Саме тому, я повертаюся на ту мову, якою мені зручніше говорити. Якщо Ви - патріот, я поважаю Ваші погляди. Але мені сильно не подобається та версія патріотизму, на якій ми всі дружно поїхали. Якщо для патріотизму потрібно щось замовчувати, і когось придушувати, я в такому патріотизмі участі не беру».[4]источник: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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29.10.2020 01:00 Ответить
Арестович Олексій Миколайович (нар. 3 серпня 1975) - український військовий оглядач, політичний оглядач, актор, блогер. Проводить психологічні семінари і тренінги. Має понад 150 тисяч підписників на Facebook. Колумніст інтернет-ЗМІ. Народився у Дедоплісцкаро(Грузія). Випускник Одеського інституту сухопутних військ. Майор запасу. З 1999 по 2005 працював у Головному управлінні розвідки.Проходив стажування в Міжнародній мовній школі, Велика Британія. Вивчав психологію у російській авторській школі «Человек среди людей», а також теологію в київському інституті святого Томи Аквінського. Працював актором у Київському театрі-студії «Чорний квадрат». Знявся в епізодичних ролях у 13 фільмах (2005-2012). Брав участь в акціях «Братства». У 2013 році як психолог-консультант і фахівець із конфліктології брав участь у зйомках шоу «Навчіть нас жити» на телеканалі ICTV. Організатор благодійного фонду для надання психологічної підтримки військовим у зоні АТО (2014-2017). Співорганізатор компанії з виробництва фільмів «Аегіс Філмс» (з 2016).
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29.10.2020 01:10 Ответить
полный букет ) Такому доверять свои позиции и тайны точно нельзя )
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29.10.2020 07:50 Ответить
Зеленскому доверять тайны можно, Сивохо доверять можно, а Арестовичу нельзя ?
У Украины вообще есть тайны от России ? Какие, интересно ?
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29.10.2020 09:16 Ответить
Скажу проще - Арестович це ЄЗУЇТ, мета це служба на благо Ватікану, а не України Кравчук про призначення Арестовича: "Я не знаю, хто перший сказав А, але знаю, що ніхто не заперечував" - Цензор.НЕТ 6952
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29.10.2020 13:24 Ответить
Еще один клоун

Кравчук про призначення Арестовича: "Я не знаю, хто перший сказав А, але знаю, що ніхто не заперечував" - Цензор.НЕТ 6258
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29.10.2020 03:50 Ответить
Это не просто хорошая новость, а прекрасная: теперь разговоры со скрепоносцами будет вести не наркомафия (как раньше), а военная разведка.
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29.10.2020 04:33 Ответить
Какая разведка?? Еще один шут
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29.10.2020 04:52 Ответить
для тебя , как ваты , наверняка лучше )
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29.10.2020 07:52 Ответить
Арестович -це тухла констерва,яка нещодавно вскрилась....ось що тре знати на даний момент...
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29.10.2020 08:04 Ответить
отдел кадров лубьянки долго не упирался о назначении Кравчук про призначення Арестовича: "Я не знаю, хто перший сказав А, але знаю, що ніхто не заперечував" - Цензор.НЕТ 5349 поставил на усиленное довольствие как вновь мобилизованного Кравчук про призначення Арестовича: "Я не знаю, хто перший сказав А, але знаю, що ніхто не заперечував" - Цензор.НЕТ 3837
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29.10.2020 08:24 Ответить
а вот оно чё михалыч ! Кравчук про призначення Арестовича: "Я не знаю, хто перший сказав А, але знаю, що ніхто не заперечував" - Цензор.НЕТ 6640
Кравчук про призначення Арестовича: "Я не знаю, хто перший сказав А, але знаю, що ніхто не заперечував" - Цензор.НЕТ 3847
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29.10.2020 08:37 Ответить
Кравчук про призначення Арестовича: "Я не знаю, хто перший сказав А, але знаю, що ніхто не заперечував" - Цензор.НЕТ 3824
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29.10.2020 08:45 Ответить
Аристович тухла концерва.. Зелень знову себе заганяє за "поребрік"..
"Я не патріот,мені похер на Україну" - Арістович
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29.10.2020 13:03 Ответить
Арестович це єзуїт який пропагу. ідеї єзуїтів - анулювання незалежності всіх країн на користь Ватикану, тут він пропагує духовні вправи засновника Ордена Єзуїтів Ігнатія Лойоли :
Кравчук про призначення Арестовича: "Я не знаю, хто перший сказав А, але знаю, що ніхто не заперечував" - Цензор.НЕТ 3786
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29.10.2020 13:27 Ответить
А кто такой кравчук шо за поц 😡
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29.10.2020 13:45 Ответить
Я смотрю они уже с улицы людей хватают, что бы запихнуть в эту жопу!

ВСЕ адекватные специалисты туда не хотят!
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29.10.2020 14:14 Ответить
пост информационного советника

По суті - радник по пропаганді. Тобто яким чином дурити громадськість аби вона [громадськість] якомога довше перебувала у спокої та невіданні щодо реальності.

Саме теє для безприципних арестовичів. Що ж, доведеться більш прискіпливао ставитися до подій у царині Кравчука.
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29.10.2020 15:52 Ответить
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