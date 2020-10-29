Зеленский поставил задачу создать ракету-носитель за три года, - Уруский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский поставил задачу создать в Украине ракетного носителя для освоения космоса. Он хочет, чтобы ракета была готова до конца его президентского срока в марте 2024 года.
Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, для создания ракеты-носителя будут привлекать средства инвесторов, в том числе и иностранных государств. У украинского государства сейчас средств на это нет.
"Президент поставил задачу и заявил, что у него один из приоритетов – это развитие ракетно-космической отрасли, создание ракетного носителя легкого класса", - отметил вице-премьер.
На вопрос, какие сроки определил президент для создания этого носителя, Уруский сказал: "Он хочет, чтобы при его полномочиях (до марта 2024 года. - Ред.) это случилось.
Пожалуйста, подождите...
От нас же скрыли. Видать во время визита Зеленского в Житомир (родина Королёва) в тамошнем музее космонавтики президенту что-то тяжёлое упало на голову. А может и нет. Может Зеленский абсолютно рассудительно понимает, что через 3 года ему сваливать будет некуда, так он решил стать первым украинским космонавтом, стартовавшим в космос с территории Украины. Тогда Зеленскому надлежит научиться гавкать, потому что Королёв первыми запускал собачек.
Давайте создадим не один , а два носителя, лучше ...три....и будем с ними носится.
от 9.07.2020
"Успешно проведенные испытания завершили наземную отработку двигателя РД861К и окончательно подтвердили работоспособность конструкции, систем и узлов двигателя в диапазоне заданных условий эксплуатации", - сообщили в пресс-службе
Двигатель РД861К разработан КБ «Южное» и произведен на Южмаше. Его планируют использовать в качестве маршевого на третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4».
Также в пресс-службе отметили, что достигнутые характеристики дают возможность использования РД861К на второй ступени перспективной ракеты-носителя «Циклон-4М», разработка которой сейчас продолжается.
Тот же Антарес и тот же "Зенит-3SLБ" разработана в рамках программы "Наземный старт" для запусков космических аппаратов с космодрома Байконур на низкие, средние и высокие круговые и эллиптические околоземные орбиты (в том числе, переходную к геостационарной и геостационарную), а также на отлетные траектории.....мало? Есть ищо...
Семейство ракет-носителей "Циклон" - это транспортные космические системы, предназначенные для оперативного высокоточного выведения на круговые, геостационарные, солнечно-синхронные орбиты одного или даже !!! группы космических аппаратов различного назначения.
Ракеты-носители семейства "Циклон" зарекомендовали себя как самые надежные носители в мире......*********?
Возможности ракеты-носителя "Циклон-4" позволяют превысить основные характеристики предыдущих ракет-носителей линейки "Циклон" и выводить на орбиту высотой 500 км космические аппараты или группы космических аппаратов массой до 5500 кг.!!!
Для этого класса ракет-носителей разработана и применена оригинальная технология полной автоматизации предстартового цикла подготовки.новая 3-я степень с увеличенным запасом компонентов топлива и маршевым двигателем на базе ЖРД RD861K с возможностью многократного запуска;новая современная система управления;новая современная система телеметрических измерений;усовершенствованный головной обтекатель;заправка топливом всех ступеней ракеты-носителя с торца 1-й ступени на стартовом столе;возможность термостатирования подоптекательного пространства на всех этапах работы с КА.
Мало носителей?....неееет мало инфраструктуры. Мало спутниковой сети. Эти все носители как самые надежные должны дать результат.