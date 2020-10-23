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Украино-американская ракета Alpha полетит в космос 22 декабря, - Firefly Aerospace

Новости Цензор.НЕТ Технологии

Украино-американская ракета Alpha полетит в космос 22 декабря, - Firefly Aerospace

Первый запуск легкой ракеты-носителя Alpha состоится 22 декабря 2020 года с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со на интервью изданию CNBC соучредителя и исполнительного директора компании Тома Маркусика.

В настоящее время компания-разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace завершает работу по подготовке пусковой площадки SLC-2. Условия эксплуатации военной базы ставят перед компанией дополнительные требования по надежности ракеты-носителя, отмечается в сообщении.

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Маркусик убежден, что им удастся выполнить все "жесткие" требования к назначенной дате пуска. Альтернативной датой может стать 31 декабря.

В то же время, по словам Маркусика, такие требования увеличивают шансы на успешный пуск ракеты Firefly Alpha.

"Наша конструкция была тщательно проверена, поскольку по ее эксплуатации было выдвинуто много требований. Я думаю, нам стоит ожидать полного успеха при первом запуске", - сказал соучредитель Firefly Aerospace.

Ракета Firefly Alpha предназначена для вывода до 1 тонны полезного груза на низкую орбиту Земли, цена каждого пуска составит $15 млн.

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Компанию Firefly Aerospace в 2017 году перезапустил украинец Максим Поляков, включив ее в состав Noosphere Ventures.

"Это действительно значимое событие как для компании Firefly, так и для Noosphere. За время работы над ракетой, мы увеличили штат до 350 сотрудников в США, и привлекли украинских специалистов в Днепре", - цитирует пресс-служба соучредителя Firefly Aerospace и Noosphere Ventures Полякова.
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Топ комментарии
+2
Хоть где-то что-то позитивное для нас происходит.
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23.10.2020 16:38
+1
Решили, что он может испугаться громкого звука
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23.10.2020 17:12
+1
Итак, частное лицо в США строит частную ракету, пригласив для консультауий несколько инженеров из Украины (в качестве частных лиц).
Это не "украино-американская ракета", а частная лавочка.
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23.10.2020 17:39
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Хоть где-то что-то позитивное для нас происходит.
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23.10.2020 16:38 Ответить
да. да, конечно, в Америке:
"....мы увеличили штат до 350 сотрудников в США, и привлекли украинских специалистов - промішленных шпионов в Днепре." Українсько-американська ракета Alpha полетить у космос 22 грудня, - Firefly Aerospace - Цензор.НЕТ 9493

по чьим чертежам ракеты делаете, малята ?
через год-два они вообще забудут о Днепре
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23.10.2020 17:33 Ответить
"Луч" во главе с Коростылевым работают на совесть,

а Южмаш саботируют ракетную программу Украины !
они видите ли какую-то ОТР уже 20 лет сделать не могут.
да израильская частная фирма такие ракеты делает !!!!!!!!!!!
ими азеры Карабах обстреливают

пример саботажа и продажи ракетных технологий:
"Хотя маленькая компания только в январе получила финансирование, а в штате всего 25 человек (!!!!!!!!!!) , но пример последних лет показывает, что небольшие частные компании вполне справляются с разработкой даже таких сложных технических изделий."

https://elonmusk.su/dizayn-legkoy-mnogorazovoy-rakety-nositelya-firefly-alpha/
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23.10.2020 17:41 Ответить
байки про Альфу - такие же байки как про украинскую вакцину от ковида.

350 человек сделали космическую ракету !!!!!!!!!!!!!
где?????????
как ??????????

и чем занимается украинская контразведка и СБУ ?
мелкий бизнес доят ?

единственное утешение что это не украино-северокорейская ракета.
хотя, как знать, как знать.....
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23.10.2020 17:45 Ответить
Ну а какие ракеты в Украине? Вы же дикие, даже на солнечные панели агритесь.
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23.10.2020 19:04 Ответить
Какой космос Украино-американская ракета Alpha полетит в космос 22 декабря, - Firefly Aerospace - Цензор.НЕТ 6580 напихать туда ядерных боеголовок и на моцкву ... Украино-американская ракета Alpha полетит в космос 22 декабря, - Firefly Aerospace - Цензор.НЕТ 244
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23.10.2020 16:44 Ответить
Все верно
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23.10.2020 19:04 Ответить
не дают людям работать у себя дома, надо обязательно ухать в страну с нормальными условиями ведения бизнеса, сдесь бы уже всё отжали бы
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23.10.2020 16:44 Ответить
Это сотрудничество будет нам очень имиджево полезным.
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23.10.2020 16:45 Ответить
какое сотрудничество?
Частное лицо в США делает ракету в США, пригласив в качестве консультантов несколько инженеров из Днепра в качестве частных лиц.
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23.10.2020 17:37 Ответить
А шо ЗЕЛЕНСКОГО не пригласили на запуск ракеты? Ермака пора выгнать из ОП 😀😀😀
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23.10.2020 16:49 Ответить
Решили, что он может испугаться громкого звука
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23.10.2020 17:12 Ответить
Итак, частное лицо в США строит частную ракету, пригласив для консультауий несколько инженеров из Украины (в качестве частных лиц).
Это не "украино-американская ракета", а частная лавочка.
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23.10.2020 17:39 Ответить
Так контора Маска тоже частная лавочка. Однако ж контракт с NASA имеет.
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23.10.2020 17:46 Ответить
я не против частной конторы. Наоборот, за ними - будущее. Такие монстры как Роскосмос и НАСА свое отжили.
Но напрягает сам заголовок "украино-американская ракета". Ксли бы Маск или НАСА официально сотрудничали с Украиной - да. Но тут их украинского только происхождение у хозяина частной лавочки и несколько нанятых частных лиц из Украины.
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23.10.2020 17:49 Ответить
Ну так по сути жеж это таки американско-украинская частная лавочка, не?
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23.10.2020 17:54 Ответить
смотри, там наверняка есть и китайцы среди 350 сотрудников. По такому принципу можно сказать "американо-китайская".
Про ракеты Маска никто не говорит что они "американо... " (и еще 50 стран надо перечислить). Говорят - американская.
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23.10.2020 18:02 Ответить
Ну и ради Бога, нехай Китайцы пишут про американо-китайскую ракету, мне не жалко. Мне вполне достаточно того, шо контора имеет Украинское происхождение и Украинских спецов.
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23.10.2020 18:06 Ответить
 
 