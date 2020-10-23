Украино-американская ракета Alpha полетит в космос 22 декабря, - Firefly Aerospace

Первый запуск легкой ракеты-носителя Alpha состоится 22 декабря 2020 года с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со на интервью изданию CNBC соучредителя и исполнительного директора компании Тома Маркусика.

В настоящее время компания-разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace завершает работу по подготовке пусковой площадки SLC-2. Условия эксплуатации военной базы ставят перед компанией дополнительные требования по надежности ракеты-носителя, отмечается в сообщении.

Читайте также: NASA успешно запустило американско-украинскую ракету Antares с грузом для МКС

Маркусик убежден, что им удастся выполнить все "жесткие" требования к назначенной дате пуска. Альтернативной датой может стать 31 декабря.

В то же время, по словам Маркусика, такие требования увеличивают шансы на успешный пуск ракеты Firefly Alpha.

"Наша конструкция была тщательно проверена, поскольку по ее эксплуатации было выдвинуто много требований. Я думаю, нам стоит ожидать полного успеха при первом запуске", - сказал соучредитель Firefly Aerospace.

Ракета Firefly Alpha предназначена для вывода до 1 тонны полезного груза на низкую орбиту Земли, цена каждого пуска составит $15 млн.

Читайте также: SpaceX успешно запустила очередную партию интернет-спутников Starlink, теперь их на орбите 833

Компанию Firefly Aerospace в 2017 году перезапустил украинец Максим Поляков, включив ее в состав Noosphere Ventures.

"Это действительно значимое событие как для компании Firefly, так и для Noosphere. За время работы над ракетой, мы увеличили штат до 350 сотрудников в США, и привлекли украинских специалистов в Днепре", - цитирует пресс-служба соучредителя Firefly Aerospace и Noosphere Ventures Полякова.