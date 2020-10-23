Украино-американская ракета Alpha полетит в космос 22 декабря, - Firefly Aerospace
Новости Цензор.НЕТ Технологии
Первый запуск легкой ракеты-носителя Alpha состоится 22 декабря 2020 года с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со на интервью изданию CNBC соучредителя и исполнительного директора компании Тома Маркусика.
В настоящее время компания-разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace завершает работу по подготовке пусковой площадки SLC-2. Условия эксплуатации военной базы ставят перед компанией дополнительные требования по надежности ракеты-носителя, отмечается в сообщении.
Маркусик убежден, что им удастся выполнить все "жесткие" требования к назначенной дате пуска. Альтернативной датой может стать 31 декабря.
В то же время, по словам Маркусика, такие требования увеличивают шансы на успешный пуск ракеты Firefly Alpha.
"Наша конструкция была тщательно проверена, поскольку по ее эксплуатации было выдвинуто много требований. Я думаю, нам стоит ожидать полного успеха при первом запуске", - сказал соучредитель Firefly Aerospace.
Ракета Firefly Alpha предназначена для вывода до 1 тонны полезного груза на низкую орбиту Земли, цена каждого пуска составит $15 млн.
Компанию Firefly Aerospace в 2017 году перезапустил украинец Максим Поляков, включив ее в состав Noosphere Ventures.
"Это действительно значимое событие как для компании Firefly, так и для Noosphere. За время работы над ракетой, мы увеличили штат до 350 сотрудников в США, и привлекли украинских специалистов в Днепре", - цитирует пресс-служба соучредителя Firefly Aerospace и Noosphere Ventures Полякова.
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"....мы увеличили штат до 350 сотрудников в США, и привлекли украинских специалистов - промішленных шпионов в Днепре."
по чьим чертежам ракеты делаете, малята ?
через год-два они вообще забудут о Днепре
а Южмаш саботируют ракетную программу Украины !
они видите ли какую-то ОТР уже 20 лет сделать не могут.
да израильская частная фирма такие ракеты делает !!!!!!!!!!!
ими азеры Карабах обстреливают
пример саботажа и продажи ракетных технологий:
"Хотя маленькая компания только в январе получила финансирование, а в штате всего 25 человек (!!!!!!!!!!) , но пример последних лет показывает, что небольшие частные компании вполне справляются с разработкой даже таких сложных технических изделий."
https://elonmusk.su/dizayn-legkoy-mnogorazovoy-rakety-nositelya-firefly-alpha/
350 человек сделали космическую ракету !!!!!!!!!!!!!
где?????????
как ??????????
и чем занимается украинская контразведка и СБУ ?
мелкий бизнес доят ?
единственное утешение что это не украино-северокорейская ракета.
хотя, как знать, как знать.....
Частное лицо в США делает ракету в США, пригласив в качестве консультантов несколько инженеров из Днепра в качестве частных лиц.
Это не "украино-американская ракета", а частная лавочка.
Но напрягает сам заголовок "украино-американская ракета". Ксли бы Маск или НАСА официально сотрудничали с Украиной - да. Но тут их украинского только происхождение у хозяина частной лавочки и несколько нанятых частных лиц из Украины.
Про ракеты Маска никто не говорит что они "американо... " (и еще 50 стран надо перечислить). Говорят - американская.