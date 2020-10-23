Українсько-американська ракета Alpha полетить у космос 22 грудня, - Firefly Aerospace

Перший запуск легкої ракети-носія Alpha відбудеться 22 грудня 2020 року з бази ВПС США Ванденберг у Каліфорнії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інтерв'ю виданню CNBC співзасновника і виконавчого директора компанії Тома Маркусика.

У даний час компанія-розробник ракетно-космічної техніки Firefly Aerospace завершує роботу з підготовки пускового майданчика SLC-2. Умови експлуатації військової бази ставлять перед компанією додаткові вимоги щодо надійності ракети-носія, зазначається в повідомленні.

Маркусик переконаний, що їм вдасться виконати всі "жорсткі" вимоги до призначеної дати пуску. Альтернативною датою може стати 31 грудня.

Водночас, за словами Маркусика, такі вимоги збільшують шанси на успішний пуск ракети Firefly Alpha.

"Наша конструкція була ретельно перевірена, оскільки щодо її експлуатації було висунуто багато вимог. Я думаю, нам варто очікувати повного успіху при першому запуску", - сказав співзасновник Firefly Aerospace.

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Ракета Firefly Alpha призначена для виведення до 1 тонни корисного вантажу на низьку орбіту Землі, ціна кожного пуску становитиме $15 млн.

Компанію Firefly Aerospace у 2017 році перезапустив українець Максим Поляков, включивши її до складу Noosphere Ventures.

"Це дійсно визначна подія як для компанії Firefly, так і для Noosphere. За час роботи над ракетою, ми збільшили штат до 350 співробітників у США, і залучили українських фахівців у Дніпрі", - цитує пресслужба співзасновника Firefly Aerospace і Noosphere Ventures Полякова.