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Українсько-американська ракета Alpha полетить у космос 22 грудня, - Firefly Aerospace

Новини Цензор.НЕТ Технології

Українсько-американська ракета Alpha полетить у космос 22 грудня, - Firefly Aerospace

Перший запуск легкої ракети-носія Alpha відбудеться 22 грудня 2020 року з бази ВПС США Ванденберг у Каліфорнії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інтерв'ю виданню CNBC співзасновника і виконавчого директора компанії Тома Маркусика.

У даний час компанія-розробник ракетно-космічної техніки Firefly Aerospace завершує роботу з підготовки пускового майданчика SLC-2. Умови експлуатації військової бази ставлять перед компанією додаткові вимоги щодо надійності ракети-носія, зазначається в повідомленні.

Маркусик переконаний, що їм вдасться виконати всі "жорсткі" вимоги до призначеної дати пуску. Альтернативною датою може стати 31 грудня.

Водночас, за словами Маркусика, такі вимоги збільшують шанси на успішний пуск ракети Firefly Alpha.

"Наша конструкція була ретельно перевірена, оскільки щодо її експлуатації було висунуто багато вимог. Я думаю, нам варто очікувати повного успіху при першому запуску", - сказав співзасновник Firefly Aerospace.

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Ракета Firefly Alpha призначена для виведення до 1 тонни корисного вантажу на низьку орбіту Землі, ціна кожного пуску становитиме $15 млн.

Компанію Firefly Aerospace у 2017 році перезапустив українець Максим Поляков, включивши її до складу Noosphere Ventures.

"Це дійсно визначна подія як для компанії Firefly, так і для Noosphere. За час роботи над ракетою, ми збільшили штат до 350 співробітників у США, і залучили українських фахівців у Дніпрі", - цитує пресслужба співзасновника Firefly Aerospace і Noosphere Ventures Полякова.
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Топ коментарі
+2
Хоть где-то что-то позитивное для нас происходит.
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23.10.2020 16:38
+1
Решили, что он может испугаться громкого звука
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23.10.2020 17:12
+1
Итак, частное лицо в США строит частную ракету, пригласив для консультауий несколько инженеров из Украины (в качестве частных лиц).
Это не "украино-американская ракета", а частная лавочка.
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23.10.2020 17:39
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Хоть где-то что-то позитивное для нас происходит.
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23.10.2020 16:38 Відповісти
да. да, конечно, в Америке:
"....мы увеличили штат до 350 сотрудников в США, и привлекли украинских специалистов - промішленных шпионов в Днепре." Українсько-американська ракета Alpha полетить у космос 22 грудня, - Firefly Aerospace - Цензор.НЕТ 9493

по чьим чертежам ракеты делаете, малята ?
через год-два они вообще забудут о Днепре
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23.10.2020 17:33 Відповісти
"Луч" во главе с Коростылевым работают на совесть,

а Южмаш саботируют ракетную программу Украины !
они видите ли какую-то ОТР уже 20 лет сделать не могут.
да израильская частная фирма такие ракеты делает !!!!!!!!!!!
ими азеры Карабах обстреливают

пример саботажа и продажи ракетных технологий:
"Хотя маленькая компания только в январе получила финансирование, а в штате всего 25 человек (!!!!!!!!!!) , но пример последних лет показывает, что небольшие частные компании вполне справляются с разработкой даже таких сложных технических изделий."

https://elonmusk.su/dizayn-legkoy-mnogorazovoy-rakety-nositelya-firefly-alpha/
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23.10.2020 17:41 Відповісти
байки про Альфу - такие же байки как про украинскую вакцину от ковида.

350 человек сделали космическую ракету !!!!!!!!!!!!!
где?????????
как ??????????

и чем занимается украинская контразведка и СБУ ?
мелкий бизнес доят ?

единственное утешение что это не украино-северокорейская ракета.
хотя, как знать, как знать.....
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23.10.2020 17:45 Відповісти
Ну а какие ракеты в Украине? Вы же дикие, даже на солнечные панели агритесь.
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23.10.2020 19:04 Відповісти
Какой космос Украино-американская ракета Alpha полетит в космос 22 декабря, - Firefly Aerospace - Цензор.НЕТ 6580 напихать туда ядерных боеголовок и на моцкву ... Украино-американская ракета Alpha полетит в космос 22 декабря, - Firefly Aerospace - Цензор.НЕТ 244
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23.10.2020 16:44 Відповісти
Все верно
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23.10.2020 19:04 Відповісти
не дают людям работать у себя дома, надо обязательно ухать в страну с нормальными условиями ведения бизнеса, сдесь бы уже всё отжали бы
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23.10.2020 16:44 Відповісти
Это сотрудничество будет нам очень имиджево полезным.
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23.10.2020 16:45 Відповісти
какое сотрудничество?
Частное лицо в США делает ракету в США, пригласив в качестве консультантов несколько инженеров из Днепра в качестве частных лиц.
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23.10.2020 17:37 Відповісти
А шо ЗЕЛЕНСКОГО не пригласили на запуск ракеты? Ермака пора выгнать из ОП 😀😀😀
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23.10.2020 16:49 Відповісти
Решили, что он может испугаться громкого звука
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23.10.2020 17:12 Відповісти
Итак, частное лицо в США строит частную ракету, пригласив для консультауий несколько инженеров из Украины (в качестве частных лиц).
Это не "украино-американская ракета", а частная лавочка.
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23.10.2020 17:39 Відповісти
Так контора Маска тоже частная лавочка. Однако ж контракт с NASA имеет.
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23.10.2020 17:46 Відповісти
я не против частной конторы. Наоборот, за ними - будущее. Такие монстры как Роскосмос и НАСА свое отжили.
Но напрягает сам заголовок "украино-американская ракета". Ксли бы Маск или НАСА официально сотрудничали с Украиной - да. Но тут их украинского только происхождение у хозяина частной лавочки и несколько нанятых частных лиц из Украины.
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23.10.2020 17:49 Відповісти
Ну так по сути жеж это таки американско-украинская частная лавочка, не?
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23.10.2020 17:54 Відповісти
смотри, там наверняка есть и китайцы среди 350 сотрудников. По такому принципу можно сказать "американо-китайская".
Про ракеты Маска никто не говорит что они "американо... " (и еще 50 стран надо перечислить). Говорят - американская.
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23.10.2020 18:02 Відповісти
Ну и ради Бога, нехай Китайцы пишут про американо-китайскую ракету, мне не жалко. Мне вполне достаточно того, шо контора имеет Украинское происхождение и Украинских спецов.
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23.10.2020 18:06 Відповісти
 
 