Українсько-американська ракета Alpha полетить у космос 22 грудня, - Firefly Aerospace
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Перший запуск легкої ракети-носія Alpha відбудеться 22 грудня 2020 року з бази ВПС США Ванденберг у Каліфорнії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інтерв'ю виданню CNBC співзасновника і виконавчого директора компанії Тома Маркусика.
У даний час компанія-розробник ракетно-космічної техніки Firefly Aerospace завершує роботу з підготовки пускового майданчика SLC-2. Умови експлуатації військової бази ставлять перед компанією додаткові вимоги щодо надійності ракети-носія, зазначається в повідомленні.
Маркусик переконаний, що їм вдасться виконати всі "жорсткі" вимоги до призначеної дати пуску. Альтернативною датою може стати 31 грудня.
Водночас, за словами Маркусика, такі вимоги збільшують шанси на успішний пуск ракети Firefly Alpha.
"Наша конструкція була ретельно перевірена, оскільки щодо її експлуатації було висунуто багато вимог. Я думаю, нам варто очікувати повного успіху при першому запуску", - сказав співзасновник Firefly Aerospace.
Ракета Firefly Alpha призначена для виведення до 1 тонни корисного вантажу на низьку орбіту Землі, ціна кожного пуску становитиме $15 млн.
Компанію Firefly Aerospace у 2017 році перезапустив українець Максим Поляков, включивши її до складу Noosphere Ventures.
"Це дійсно визначна подія як для компанії Firefly, так і для Noosphere. За час роботи над ракетою, ми збільшили штат до 350 співробітників у США, і залучили українських фахівців у Дніпрі", - цитує пресслужба співзасновника Firefly Aerospace і Noosphere Ventures Полякова.
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"....мы увеличили штат до 350 сотрудников в США, и привлекли украинских специалистов - промішленных шпионов в Днепре."
по чьим чертежам ракеты делаете, малята ?
через год-два они вообще забудут о Днепре
а Южмаш саботируют ракетную программу Украины !
они видите ли какую-то ОТР уже 20 лет сделать не могут.
да израильская частная фирма такие ракеты делает !!!!!!!!!!!
ими азеры Карабах обстреливают
пример саботажа и продажи ракетных технологий:
"Хотя маленькая компания только в январе получила финансирование, а в штате всего 25 человек (!!!!!!!!!!) , но пример последних лет показывает, что небольшие частные компании вполне справляются с разработкой даже таких сложных технических изделий."
https://elonmusk.su/dizayn-legkoy-mnogorazovoy-rakety-nositelya-firefly-alpha/
350 человек сделали космическую ракету !!!!!!!!!!!!!
где?????????
как ??????????
и чем занимается украинская контразведка и СБУ ?
мелкий бизнес доят ?
единственное утешение что это не украино-северокорейская ракета.
хотя, как знать, как знать.....
Частное лицо в США делает ракету в США, пригласив в качестве консультантов несколько инженеров из Днепра в качестве частных лиц.
Это не "украино-американская ракета", а частная лавочка.
Но напрягает сам заголовок "украино-американская ракета". Ксли бы Маск или НАСА официально сотрудничали с Украиной - да. Но тут их украинского только происхождение у хозяина частной лавочки и несколько нанятых частных лиц из Украины.
Про ракеты Маска никто не говорит что они "американо... " (и еще 50 стран надо перечислить). Говорят - американская.