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Зеленський (17439) космос (333) ракети (2793) Уруський Олег (111)

Зеленський поставив завдання створити ракету-носій за три роки, - Уруський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський поставив завдання створити ракету-носій за три роки, - Уруський

Президент Володимир Зеленський поставив завдання створити в Україні ракетного носія для освоєння Космосу. Він хоче, щоб ракета була готова до кінця його президентського терміну в березні 2024 року.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань стратегічної промисловості Олег Уруський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, для створення ракети-носія будуть залучати кошти інвесторів, зокрема й іноземних держав. В української держави зараз коштів на це немає.

"Президент поставив завдання і заявив, що в нього один із пріоритетів - це розвиток ракетно-космічної галузі, створення ракетного носія легкого класу", - зазначив віцепрем'єр.

На питання, які терміни визначив президент для створення цього носія, Уруський сказав: "Він хоче, щоб за його каденції (до березня 2024 року. - Ред.) це сталося.

Також читайте: Українсько-американська ракета Alpha полетить у космос 22 грудня, - Firefly Aerospace

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+40
Которая его унесет от нас?
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29.10.2020 13:32
+31
...нафига тебе ракета в Ростове, шимпанЗЕ? Зеленский хочет в течение 3 лет создать в Украине ракету-носитель, - Уруский - Цензор.НЕТ 4618 Зеленский хочет в течение 3 лет создать в Украине ракету-носитель, - Уруский - Цензор.НЕТ 3192
Зеленский хочет в течение 3 лет создать в Украине ракету-носитель, - Уруский - Цензор.НЕТ 6390
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29.10.2020 13:33
+23
Ну, если уж сам зеленский взялся за это, то ракетной программе точно полный каюк.
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29.10.2020 14:09
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Окуповані кацапами українські землі,загроза нападу )(уйла,воно досі не закупило ракети Нептун,а його вже пре у космос.
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30.10.2020 06:09 Відповісти
так в кино голобородько тоже говорил, что украинцы стали жить так богато, что детей возят в школу на вертолетах...
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30.10.2020 10:10 Відповісти
"Фантазёр, ты меня называла..."©
От нас же скрыли. Видать во время визита Зеленского в Житомир (родина Королёва) в тамошнем музее космонавтики президенту что-то тяжёлое упало на голову. А может и нет. Может Зеленский абсолютно рассудительно понимает, что через 3 года ему сваливать будет некуда, так он решил стать первым украинским космонавтом, стартовавшим в космос с территории Украины. Тогда Зеленскому надлежит научиться гавкать, потому что Королёв первыми запускал собачек.
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30.10.2020 16:06 Відповісти
Зеленський поставив завдання створити ракету-носій за три роки, - Уруський - Цензор.НЕТ 3303 ахахаха....задачу поставил....хай собі клізму поставить!
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01.11.2020 11:49 Відповісти
Ракетчик-клоун-идиот Вова.
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01.11.2020 11:53 Відповісти
????.....у нас куча носителей! Причем того же Южмаша, который помпезно объявлен лучшей в космической компанией Украины. Но ....ни одного работающего спутника, причем даже не для военных, а просто тупо для аграгиев и климатологов. Ни о.д.н.о.г.о!!
Давайте создадим не один , а два носителя, лучше ...три....и будем с ними носится.
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01.11.2020 13:08 Відповісти
Свой носитель конечно не мешало бы еще для Каденюка сделать, но - маемо тэ що маемо ....

от 9.07.2020
"Успешно проведенные испытания завершили наземную отработку двигателя РД861К и окончательно подтвердили работоспособность конструкции, систем и узлов двигателя в диапазоне заданных условий эксплуатации", - сообщили в пресс-службе

Двигатель РД861К разработан КБ «Южное» и произведен на Южмаше. Его планируют использовать в качестве маршевого на третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4».

Также в пресс-службе отметили, что достигнутые характеристики дают возможность использования РД861К на второй ступени перспективной ракеты-носителя «Циклон-4М», разработка которой сейчас продолжается.
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01.11.2020 15:21 Відповісти
Ну тупо с сайта ....того же южмаша. Раздел -продукция, подраздел - ракеты-носители.
Тот же Антарес и тот же "Зенит-3SLБ" разработана в рамках программы "Наземный старт" для запусков космических аппаратов с космодрома Байконур на низкие, средние и высокие круговые и эллиптические околоземные орбиты (в том числе, переходную к геостационарной и геостационарную), а также на отлетные траектории.....мало? Есть ищо...

Семейство ракет-носителей "Циклон" - это транспортные космические системы, предназначенные для оперативного высокоточного выведения на круговые, геостационарные, солнечно-синхронные орбиты одного или даже !!! группы космических аппаратов различного назначения.
Ракеты-носители семейства "Циклон" зарекомендовали себя как самые надежные носители в мире......*********?
Возможности ракеты-носителя "Циклон-4" позволяют превысить основные характеристики предыдущих ракет-носителей линейки "Циклон" и выводить на орбиту высотой 500 км космические аппараты или группы космических аппаратов массой до 5500 кг.!!!
Для этого класса ракет-носителей разработана и применена оригинальная технология полной автоматизации предстартового цикла подготовки.новая 3-я степень с увеличенным запасом компонентов топлива и маршевым двигателем на базе ЖРД RD861K с возможностью многократного запуска;новая современная система управления;новая современная система телеметрических измерений;усовершенствованный головной обтекатель;заправка топливом всех ступеней ракеты-носителя с торца 1-й ступени на стартовом столе;возможность термостатирования подоптекательного пространства на всех этапах работы с КА.

Мало носителей?....неееет мало инфраструктуры. Мало спутниковой сети. Эти все носители как самые надежные должны дать результат.
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01.11.2020 15:42 Відповісти
Такой хороший двигатель можно в Северную Корею продать.
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06.12.2020 08:06 Відповісти
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