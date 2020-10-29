Зеленський поставив завдання створити ракету-носій за три роки, - Уруський

Президент Володимир Зеленський поставив завдання створити в Україні ракетного носія для освоєння Космосу. Він хоче, щоб ракета була готова до кінця його президентського терміну в березні 2024 року.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань стратегічної промисловості Олег Уруський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, для створення ракети-носія будуть залучати кошти інвесторів, зокрема й іноземних держав. В української держави зараз коштів на це немає.

"Президент поставив завдання і заявив, що в нього один із пріоритетів - це розвиток ракетно-космічної галузі, створення ракетного носія легкого класу", - зазначив віцепрем'єр.

На питання, які терміни визначив президент для створення цього носія, Уруський сказав: "Він хоче, щоб за його каденції (до березня 2024 року. - Ред.) це сталося.

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