COVID-19: Израиль планирует продлить режим ЧП в стране до 3 января
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Правительство Израиля одобрило продление чрезвычайного положения в стране на 60 дней - с 5 ноября 2020 года до 3 января 2021 года из-за распространения коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в четверг офис премьер-министра страны.
Решение вступит в силу после его утверждения комитетом парламента по законности и конституции.
Израиль этой осенью первым из государств ввел повторный общенациональный карантин в связи со значительным ростом количества зараженных коронавирусом. В рамках ограничительных мер гражданам разрешено удаляться от своих домов на расстояние не более километра. Большие торговые центры, парикмахерские, спортивные залы и бассейны закрыты.
Нарушителей карантинного режима ждут высокие штрафы.
По данным Минздрава на 29 октября, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 312 787 заразившихся коронавирусом. 2494 заболевших COVID-19 умерли.
За последние сутки число инфицированных возросло на 763 человека.
Свыше 78% зараженных - в возрасте до 50 лет.
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