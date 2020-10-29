РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13599 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗа рубежом Борьба с коронавирусом
1 386 6
Израиль (1758) COVID-19 (18599)

COVID-19: Израиль планирует продлить режим ЧП в стране до 3 января

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

COVID-19: Израиль планирует продлить режим ЧП в стране до 3 января

Правительство Израиля одобрило продление чрезвычайного положения в стране на 60 дней - с 5 ноября 2020 года до 3 января 2021 года из-за распространения коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в четверг офис премьер-министра страны.

Решение вступит в силу после его утверждения комитетом парламента по законности и конституции.

Израиль этой осенью первым из государств ввел повторный общенациональный карантин в связи со значительным ростом количества зараженных коронавирусом. В рамках ограничительных мер гражданам разрешено удаляться от своих домов на расстояние не более километра. Большие торговые центры, парикмахерские, спортивные залы и бассейны закрыты.

Нарушителей карантинного режима ждут высокие штрафы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель заявила о "драматичной ситуации" в Германии из-за COVID-19: Больницы работают на пределе возможностей

По данным Минздрава на 29 октября, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 312 787 заразившихся коронавирусом. 2494 заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки число инфицированных возросло на 763 человека.

Свыше 78% зараженных - в возрасте до 50 лет.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розумний підхід.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:41 Ответить
Уявляю який лемент про порушення прав людини буде в тому числі від тебе, якщо карантин подібного типу введуть в Україні.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:44 Ответить
Та мені нормально якраз. Я знаю, що це потрібно.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:56 Ответить
Это единственно действенный вариант. Можете посмотреть их результат: за месяц количество больных снизилось с 70 тыс до 14.

Маски до дупы.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:59 Ответить
а у нас футбол с болелами в киеве)
показать весь комментарий
29.10.2020 14:13 Ответить
Разумно...
показать весь комментарий
29.10.2020 15:52 Ответить
 
 