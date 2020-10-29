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Украинцы предлагают признать Тризуб Большим Государственным Гербом, - Дробович

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украинцы предлагают признать Тризуб Большим Государственным Гербом, - Дробович

Подавляющее большинство граждан, принявших участие в обсуждении, каким должен быть Большой Государственный Герб Украины, или предлагают вообще ничего не менять, или признать малый Государственный Герб большим.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава Института Нацпамяти Антон Дробович.

"Очень часто приходили предложения не использовать льва, потому что он не имеет отношения к истории Украины; обязательно использовать козака, потому что это история; обязательно использовать элементы Петриковской росписи, Трипольской культуры, а также скифские символы; добавить к гербу такие символы, как солнце и булава. Но больше всего мы получили обращений или ничего не менять, или увеличить действующий герб на несколько миллиметров и признать его большим гербом. Таких обращений от граждан было больше", - сказал Дробович.

Глава Института Нацпамяти добавил, что как эксперты, так и граждане очень часто обращались с тревожными запросами относительно того, насколько массово будет использоваться большой Государственный Герб Украины в случае его принятия.

"И больше всего это волнует людей, потому что никто не хотел бы менять паспорта и так далее", - добавил Дробович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выставка конкурсных эскизов большого государственного герба Украины состоится в ноябре в "Софии Киевской"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+23
Так!
Тільки так!
Бо на печатках київських князів був лише тризуб.
А версію с козаком та левом використовувати для сувенірів.
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29.10.2020 14:33
+15
Я за - Тризубові більше нічого не потрібно.
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29.10.2020 14:36
+13
Геральдика это средневековье...львы...рюшечки...это тогда типа писюнами мерились...у кого лев толще...
Нах оно сейчас надо? Есть тризуб...единственный и не повторимый...узнаваемый во всем мире...сделать его основным гербом...и поставить на этом точку...
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29.10.2020 14:55
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Так!
Тільки так!
Бо на печатках київських князів був лише тризуб.
А версію с козаком та левом використовувати для сувенірів.
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29.10.2020 14:33 Ответить
На печатках київських князів були різні зображеня. І двузуби теж.
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29.10.2020 18:36 Ответить
Був символ, не важливо, двозуб, тризуб, тощо...
А козака з левом, калиною та короною не було.
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29.10.2020 18:44 Ответить
И ничего лишнего!
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29.10.2020 14:33 Ответить
надо чтоб на флаге был тризуб......
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29.10.2020 14:35 Ответить
Я за - Тризубові більше нічого не потрібно.
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29.10.2020 14:36 Ответить
Конституцией Украины предусмотрено, кроме малого герба, и наличие большого. Большой Государственный герб Украины, - говорится в статье 20-й, - устанавливается с учетом Малого государственного герба Украины и герба Войска Запорожского./Таким как Дробович , граждане Израиля Коломойский и Рабинович-депутату ВР герб Украины ни к чему. Не хотят они видеть козака-запорожца на гербе.Он их пугает.
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29.10.2020 14:37 Ответить
Краще оновити перелік символів держави та додати туди прапор Війська Запорізьського - с козаком.
Але новий герб - штучний. Там один елемент має протиріччя з іншим. Наприклад, корона та козак.
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29.10.2020 18:48 Ответить
Раньше в Харькове чётная часть Сумской была Кагановического района, а не чётная-Дзержинского района. Сейчас внучкИ Кагановича и Дзержинского сбежали из Украины . Двоечники в Израиль, троечники в Германию, крепкие хорошисты в США. Им большой герб Украины как кость в горле. Но решать не им и не слуге Коломойского Дробовичу./ Часто мигранты морочатся с переводчиком. Это лишнее.
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29.10.2020 19:10 Ответить
Українська мова теж комусь, як кість в горлі...
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29.10.2020 20:12 Ответить
Не комусь, а жидокацапу та зманкрутілому малоросу.
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29.10.2020 20:38 Ответить
кість/ кость на украинском кістка.
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30.10.2020 12:02 Ответить
Це керівник Інституту Нацпам'яті, млять??? Яку оцінку воно має з предмету Допоміжні історичні дисципліни, частиною якого є "Геральдика"?
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29.10.2020 14:39 Ответить
Трезуб - это малый герб, а большой у Нас есть и об этом все знают но упорно ищут "велосипед"...
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29.10.2020 14:42 Ответить
малый - тризуб, большой - тризуб на щите
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29.10.2020 15:55 Ответить
нет .. там козак с мушкетом и со львом стоят и держат на щите малый герб..(найди, он в инете есть и называется он - Большой герб Украины)
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29.10.2020 17:35 Ответить
Давно пора! Раз и на всегда покончить со всеми манипуляциями на эту тему, как и с украинским языком. Если кто-то что-то вякнет на эти темы - статья! По-другому у нас не понимают.
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29.10.2020 14:45 Ответить
И это будет правильно...тризуба на гербе хватит с головой...львы и казаки на гербе лишнии...
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29.10.2020 14:51 Ответить
Геральдика это средневековье...львы...рюшечки...это тогда типа писюнами мерились...у кого лев толще...
Нах оно сейчас надо? Есть тризуб...единственный и не повторимый...узнаваемый во всем мире...сделать его основным гербом...и поставить на этом точку...
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29.10.2020 14:55 Ответить
Козак и лев, этот герб настолько пафосный, жир течет с экрана.
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29.10.2020 14:56 Ответить
Та ще корона...
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29.10.2020 18:49 Ответить
Тризуб довершений.
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29.10.2020 14:59 Ответить
Подавляющее большинство граждан/ Которое Предмет сожаления Дробовича: Украинцы не выберут президента-гомосексуала ближайшие 10 лет. Хотя, жаль, - Дробович 27.12.19
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29.10.2020 15:01 Ответить
Шановний пане Дробович! Не треба запитувати у більшості пересічних громадян про те, про що ця більшість немає ніякого уявлення. Демократія не для того, щоб проводити опроси там, де рішення має приймати спеціаліст. Бо ще колись Г. Форд, розробник перших автомобілів на запитання, чому саме така форма у його авто, відповів, що, якщо б він слухав побажання більшості, авто було б схоже на кінну упряжку.
Народ вже довірив Вам бути Головою Інституту Національної пам'яті.
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29.10.2020 15:05 Ответить
Когда и где народ ему что то доверил?? Зеленое стадо его туда поставило...а не народ..
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29.10.2020 15:08 Ответить
Убрать "щит" (и любой фон), трезубец и есть герб Украины (большой и малый как единый). Было бы не плохо его стилизовать под современность (придать большую геометричность и простоту формы, отказаться от "витеватости" и вычурности эпохи прошлых веков феодализма)
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29.10.2020 15:06 Ответить
Намалюйте.
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29.10.2020 18:38 Ответить
есть дизайнеры-художники высокопрофесмиональеные (каждый должен заниматься свими профобязанностями, если он в них спец), нужно поставить такую задачу и они легко с ней сряавятся, а комисмии по геральдике длжна будет отобрать три наиболее удачных варианта для рассиотрения в Раде!
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29.10.2020 18:51 Ответить
Главное - не добавлять серп и молот.
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29.10.2020 15:07 Ответить
Зеленое стадо у власти...как бы двуглавый орел "случайно" не добавился...
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29.10.2020 15:10 Ответить
было бы прикольно: двуглавая курица с тризубом в жопе. Лет на 50-100 было бы очень шедеврально.
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29.10.2020 15:58 Ответить
Просто и доходчиво !
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29.10.2020 15:43 Ответить
Большой герб
Українці пропонують визнати Тризуб Великим Державним Гербом, - Дробович - Цензор.НЕТ 2094

Малый герб:
Українці пропонують визнати Тризуб Великим Державним Гербом, - Дробович - Цензор.НЕТ 7114
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29.10.2020 15:53 Ответить
Єрунда... Так не піде...
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29.10.2020 18:39 Ответить
Чим лаконічніше символ тим більш він придатний для герба, тим більш він примітний. Це тільки в тоталітарних країнах в герб вносять щасливих дітей, автомат, трактор, сонце нації, колосся, зелені поля с бавовною, шахти і плуги і т.д. Тому це буде мудре рішення і малий, і великий герб - тризуб, древній символ княжої доби Київської русі.
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29.10.2020 15:56 Ответить
Тризуб в щиті- лаконічно, історично, симпатично. Решта понтів від лукавого.
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29.10.2020 15:58 Ответить
Казахи за тризуб.
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29.10.2020 15:58 Ответить
Німці назавжди відстали від наших чинуш, їм навіть в голову не прийшло, що їхнього орла можна обвішати колосками і плугами.
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29.10.2020 16:05 Ответить
а мені здається, що один тільки тризуб ну ніяк не тягне аж на цілий Великий Державний Герб України.... НІЯК!!! але вже, якщо тільки тризуб, то хоча би білого кольору, а не жовтого.
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29.10.2020 16:21 Ответить
Чому? Шо за брєд ? Це щоб його не видно було ?
Да ти провокатор, сер ...
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29.10.2020 18:40 Ответить
Піди куди небудь дуже далеко, далеко.
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29.10.2020 20:41 Ответить
Льва оставить,а козаки перевелись уже, одна вата в тех краях.
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29.10.2020 17:46 Ответить
Дуже доречно, найнагальніще питання. як раз по плечах кловану. Тай нарід відволікнеться іграшкою.А ЄДАПС у радісному очікуванні- це ж скільки друкувати , скільки коштів надурно получить!
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29.10.2020 17:49 Ответить
Чудовий герб, і його зелені хочуть сплюндрувати. Пошесть привели українці в свою країну.
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29.10.2020 18:21 Ответить
Геральдика - це символи. Тому і лев.
А кого на гербі зображувати ? Верастюка ? Хай вибачає...
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29.10.2020 18:41 Ответить
Только тризуб. В Украине самый лучший герб. Стильный. Простой. Древний. Ктоме того герб - стилизованное слово "Свобода" как бы обязывает.
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29.10.2020 20:56 Ответить
великий герб - то імперські фантомні болі. Україна імперією ніколи не була і не намагається бути.
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29.10.2020 20:58 Ответить
Хм. А в битве при Грюнвальде против тевтонцев предки украинцев, жители галицко-волынских земель не под знаменем галицкого льва (желтый на синем, возможно наиболее раннее сочетание этих цветов в нашей геральдике) кровь лили? Так же как и за двести лет до того- под двузубом Святослава и тризубом Владимира. А запорожцы на стягах носили крест по типу мальтийского.
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30.10.2020 01:02 Ответить
 
 