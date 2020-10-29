Українці пропонують визнати Тризуб Великим Державним Гербом, - Дробович
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Більшість громадян, які взяли участь в обговоренні, яким має бути Великий Державний Герб України, або пропонують взагалі нічого не міняти, або визнати малий Державний Герб великим.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович.
"Дуже часто надходили пропозиції не використовувати лева, бо він не має стосунку до історії України; обов’язково використовувати козака, бо це історія; обов’язково використовувати елементи Петриківського розпису, Трипільської культури, а також скіфські символи; додати до герба такі символи, як сонце і булава. Але найбільше ми отримали звернень або нічого не міняти, або збільшити чинний герб на декілька міліметрів і визнати його великим гербом. Таких звернень від громадян було найбільше", - сказав Дробович.
Глава Інституту нацпам'яті додав, що як експерти, так і громадяни дуже часто зверталися з тривожними запитами щодо того, наскільки масово використовуватиметься великий Державний Герб України в разі його затвердження.
"І найбільше це хвилює людей, тому що ніхто не хотів би змінювати паспорти і так далі", - додав Дробович.
Будь ласка, зачекайте...
Тільки так!
Бо на печатках київських князів був лише тризуб.
А версію с козаком та левом використовувати для сувенірів.
А козака з левом, калиною та короною не було.
Але новий герб - штучний. Там один елемент має протиріччя з іншим. Наприклад, корона та козак.
Нах оно сейчас надо? Есть тризуб...единственный и не повторимый...узнаваемый во всем мире...сделать его основным гербом...и поставить на этом точку...
Народ вже довірив Вам бути Головою Інституту Національної пам'яті.
Малый герб:
Да ти провокатор, сер ...
А кого на гербі зображувати ? Верастюка ? Хай вибачає...