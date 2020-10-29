По факту пропажи избирательной документации на Донетчине начато уголовное производство, - МВД

После процесса передачи из помещения для хранения избирательной документации в территориальную избирательную комиссию исчезли списки избирателей. Начато досудебное расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В полицию поступило заявление от председателя Никольской территориальной избирательной комиссии о том, что при проверке документации одной из участковых избирательных комиссий было обнаружено отсутствие выписок, уточненных списков избирателей и предварительный список.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, списка избирателей).

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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