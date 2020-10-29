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Верланов назвал главных бенефициаров открытого против него дела

Новости Цензор.НЕТ Общество

Верланов назвал главных бенефициаров открытого против него дела

Бывший председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов планирует заниматься налоговыми расследованиями оффшорных схем, которые существуют в Украине.

Об этом сам Сергей Верланов заявил в интервью Олегу Сенцову на канале "Все о единорогах".

"Конечно, я буду заниматься налоговыми расследованиями, связанными с оффшорными схемами, которые есть в Украине. Здесь у меня достаточно технических знаний, чтобы это делать самостоятельно", - заявил Верланов.

По его мнению, реформаторам в Украине необходимо объединяться, быть более быстрым в принятии решений, чтобы менять людей и институты. "Создавая новое, надо старое закрывать и, причем, делать это мгновенно", - подчеркнул он.

Кроме того, в интервью Олегу Сенцову Сергей Верланов высказал предположение, что главным бенефициаром открытого уголовного дела против него являются представители старой системы: "Это люди, которые сейчас вернулись в налоговую, а также большой бизнес, большой олигархат ...".

Экс-глава ГНС ​​назвал уголовное дело, в котором он фигурирует, - юридическим трэшем, а также указал, что оно не может находиться в подследственности СБУ.

"В уголовно-процессуальном кодексе написано, что соответствующие дела по субъектам, занимающим особо важные посты такие, как председатель ГНС, должно расследовать НАБУ ... Поскольку этот кейс - это юридический трэш, поэтому, я думаю, что этот вопрос туда не дошел, но в то же время туда долепили статью "финансирование терроризма" ... и так она оказалась в подследственности СБУ", - заявил он.

В связи с этим, Верланов назвал прокурорское подозрение политически мотивированным.

"Это очевидное нарушение Офисом генпрокурора. Я надеюсь, что это решение все же исправят, отменят подозрение и отдадут дело в НАБУ ", - подчеркнул Верланов.

В свою очередь, Олег Сенцов с иронией отметил, что "это ему очень знакомо, это мой профиль, потому что я уже за терроризм отсидел, я знаю, как это" лепится "".

"Я просто думал, что это лепится в Российской Федерации, чтобы избавиться от врагов государства, но вижу, что это происходит у нас, и это для меня очень интересно, каким боком терроризм", - сказал он.

Напомним, ранее Олег Сенцов назвал дело Сергея Верланова, которое расследует Главное следственное управление СБУ, - фейковым. В связи с этим, бывший политзаключенный Кремля отметил, что в Украине отсутствуют изменения к лучшему.
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Ангелочок, хто ж не давав займатись розслідуваннями раніше на службі в податковій, але ні, так не цікаво, коли при кориті.
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29.10.2020 15:45 Ответить
 
 