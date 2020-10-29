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Верланов назвав головних бенефіціарів відкритої проти нього справи

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Верланов назвав головних бенефіціарів відкритої проти нього справи

Колишній голова Державної податкової служби України Сергій Верланов планує займатися податковими розслідуваннями офшорних схем, які існують в Україні.

Про це сам Сергій Верланов заявив в інтерв'ю Олегу Сенцову на каналі "Все про єдинорогів".

"Звичайно, я займатимуся податковими розслідуваннями, пов'язаними з офшорними схемами, які є в Україні. Тут у мене достатньо технічних знань, щоб це робити самостійно", - заявив Верланов.

На його думку, реформаторам в Україні необхідно об'єднуватися, бути швидшими в ухваленні рішень, щоб міняти людей і інститути. "Створюючи нове, треба старе закривати, до того ж робити це миттєво", - наголосив він.

Крім того, в інтерв'ю Олегу Сенцову Сергій Верланов висловив припущення, що головним бенефіціаром відкритої кримінальної справи проти нього є представники старої системи: "Це люди, які зараз повернулися до податкової, а також великий бізнес, великий олігархат...".

Ексглава ДПС назвав кримінальну справу, в якій він фігурує, - юридичним трешем, а також вказав, що вона не може перебувати в підслідності СБУ.

"У кримінально-процесуальному кодексі написано, що відповідні справи щодо суб'єктів, які обіймають особливо важливі пости, такі як голова ДПС, має розслідувати НАБУ ... Оскільки цей кейс - це юридичний треш, тому, я думаю, що це питання туди не дійшло, але водночас туди доліпили статтю "фінансування тероризму" ... і так вона опинилася в підслідності СБУ", - заявив він.

У зв'язку з цим, Верланов назвав прокурорську підозру політично мотивованою.

"Це очевидне порушення Офісом Генпрокурора. Я сподіваюся, що це рішення все ж виправлять, скасують підозру і віддадуть справу в НАБУ", - наголосив Верланов.

Зі свого боку, Олег Сенцов з іронією зазначив, що "це йому дуже знайоме, це мій профіль, тому що я вже за тероризм відсидів, я знаю, як це "ліпиться"".

"Я просто думав, що це ліпиться в Російській Федерації, щоб позбутися ворогів держави, але бачу, що це відбувається у нас, і це для мене дуже цікаво, яким боком тероризм", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Олег Сенцов назвав справу Сергія Верланова, яку розслідує Головне слідче управління СБУ, - фейковою. У зв'язку з цим, колишній політв'язень Кремля зазначив, що в Україні відсутні зміни на краще.

Автор: Наталя Джума
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Ангелочок, хто ж не давав займатись розслідуваннями раніше на службі в податковій, але ні, так не цікаво, коли при кориті.
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29.10.2020 15:45 Відповісти
 
 