Справи Антоненка та Верланова фейкові, - Сенцов
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У день виборів відомий український кінорежисер і політв'язень Кремля Олег Сенцов розкритикував нинішню владу, зокрема через "липові" справи проти Андрія "Ріффмастера" Антоненка і ексглави ДПС Сергія Верланова. У зв'язку з цимвін із сумом зазначив, що в Україні відсутні зміни на краще.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Сенцова в Фейсбуці.
"На жаль, в кращий бік нічого не змінилося. Люди, які продовжують чомусь називати себе "правоохоронцями", тримають Антоненка у заручниках як заставу їхньої "ефективності". Вся ця історія може закінчиться штурмом і не тільки будівлі суду. ГПУ нарешті знайшла "головного корупціонера" – це колишній очільник податкової служби Сергій Верланов. Крім цього незрозумілого обвинувачення йому шиють ще фінансування тероризму, щоб цю справу вела СБУ, бо НАБУ відмовляється підписувати фейкові підозри", – написав Сенцов.
Разом з тим, на думку режисера, "зафаршмачений по самі сірі вуха славнозвісний суддя Вовк, про пригоди якого чули майже усі в Україні, крім президента, дозволяє Зеленському проводити протизаконне опитування безпосередньо на виборчих дільницях в день голосування".
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Рот - хоть завязочки пришей…
Ой, до чего, Вов, размалёваны,
И голос - как у алкашей!
Капрала п'яного! Не вам,
Не вам, в мережаній лівреї,
Донощики і фарисеї,
За правду пресвятую стать
І за свободу! Розпинать,
А не любить ви вчились брата!
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
Однозначно.