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Новини Політика України
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Справи Антоненка та Верланова фейкові, - Сенцов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Справи Антоненка та Верланова фейкові, - Сенцов

У день виборів відомий український кінорежисер і політв'язень Кремля Олег Сенцов розкритикував нинішню владу, зокрема через "липові" справи проти Андрія "Ріффмастера" Антоненка і ексглави ДПС Сергія Верланова. У зв'язку з цимвін із сумом зазначив, що в Україні відсутні зміни на краще.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Сенцова в Фейсбуці.

"На жаль, в кращий бік  нічого не змінилося. Люди, які продовжують чомусь називати себе "правоохоронцями", тримають Антоненка у заручниках як заставу їхньої "ефективності". Вся ця історія може закінчиться штурмом і не тільки будівлі суду. ГПУ нарешті знайшла "головного корупціонера" – це колишній очільник податкової служби Сергій Верланов. Крім цього незрозумілого обвинувачення йому шиють ще фінансування тероризму, щоб цю справу вела СБУ, бо НАБУ відмовляється підписувати фейкові підозри", – написав Сенцов.

Разом з тим, на думку режисера, "зафаршмачений по самі сірі вуха славнозвісний суддя Вовк, про пригоди якого чули майже усі в Україні, крім президента, дозволяє Зеленському проводити протизаконне опитування безпосередньо на виборчих дільницях в день голосування".

Також читайте: "Президентське опитування" відбувається тільки за межами дільниць, - глава Нацполіції Клименко

Справи Антоненка та Верланова фейкові, - Сенцов 01

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Топ коментарі
+33
Дела Антоненко и Верланова фейковые, - Сенцов - Цензор.НЕТ 7306
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25.10.2020 16:58
+23
Что тут нариду еще сказать?

Дела Антоненко и Верланова фейковые, - Сенцов - Цензор.НЕТ 2088
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25.10.2020 16:57
+22
вся зелена влада фейкова
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25.10.2020 16:49
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вся зелена влада фейкова
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25.10.2020 16:49 Відповісти
- Ой! Вов! Смотри, какие клоуны!
Рот - хоть завязочки пришей…
Ой, до чего, Вов, размалёваны,
И голос - как у алкашей!
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25.10.2020 16:56 Відповісти
А Шевченко можешь процитировать? руського наркомана Высоцкого мы знаем.
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25.10.2020 17:00 Відповісти
Підніжки царськії, лакеї
Капрала п'яного! Не вам,
Не вам, в мережаній лівреї,
Донощики і фарисеї,
За правду пресвятую стать
І за свободу! Розпинать,
А не любить ви вчились брата!
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
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25.10.2020 17:03 Відповісти
Дела Антоненко и Верланова фейковые, - Сенцов - Цензор.НЕТ 7306
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25.10.2020 16:58 Відповісти
Что тут нариду еще сказать?

Дела Антоненко и Верланова фейковые, - Сенцов - Цензор.НЕТ 2088
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25.10.2020 16:57 Відповісти
Я так саме,за ЄС!!!)))
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25.10.2020 17:14 Відповісти
Скорміть порошенку - це його робота та наслідки його дій та бездії протягом п'яти років.
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26.10.2020 17:44 Відповісти
Нет уж. Смачного,недоумки. Это результат отсутствия мозгов и причинно следственного мышления у люмпена. Как рыбки гуппи -- на 10 циклов "пожрать-посрать".
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26.10.2020 17:51 Відповісти
Сенцов - відвертий і справжній
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25.10.2020 17:00 Відповісти
в Президенты его !
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25.10.2020 17:01 Відповісти
Він не Зе і не гебнявий, у нього своя справа є
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25.10.2020 17:03 Відповісти
Мабуть думає-За що я сидів,голодував!!!)))
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25.10.2020 17:15 Відповісти
Ну, если Антоненко даже и замочил агента ФСБ Шеремета, занимавшегося подрывной антигосударственной деятельностью, он уже достаточно за это отсидел в СИЗО и надо его амнистировать.
Однозначно.
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25.10.2020 17:02 Відповісти
мочать в сортірі..це вислів твого куміра.
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25.10.2020 18:16 Відповісти
Уважаемый, только суд может решить, кто прав, кто виноват! Действуйте по закону, а не разжигайте страсти, если вы настоящий патриот! Как по мне, патриот тот, кто выполняет закон, как во всех цивилизованных странах мира. Вы же, наверное за то, чтобы и Украина была среди них? Справи Антоненка та Верланова фейкові, - Сенцов - Цензор.НЕТ 7053
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25.10.2020 17:03 Відповісти
по закону нет доказательств и дело шито белыми нитками
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25.10.2020 17:04 Відповісти
Были бы доказательства-уже бы сидели.А так кроме того брифинга-0.Вот судьи тянут-очкуют.Завтра заказчиков дела-скинут,а им -сидеть.Оно им надо? Справи Антоненка та Верланова фейкові, - Сенцов - Цензор.НЕТ 479
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25.10.2020 17:10 Відповісти
Но есть же президентская инициатива!
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25.10.2020 17:46 Відповісти
Красавчик Свою порцию канабиса от президента ты сегодня заработал
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25.10.2020 17:09 Відповісти
ти лапоть тявкай там в скотобазі... тут украіна а не раша...не лізь між людей незнаючи мови тіеі держави де люди живуть.
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25.10.2020 18:15 Відповісти
А как же быть,если в Украине узаконенные законом приступные законы
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25.10.2020 18:28 Відповісти
То.что Вы называете патриотизмом,то это ничто иное как вековое российское раболепие.Советую прочитать Чаадаева о патриотизме и его воплощение в жизни русским человеком.
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25.10.2020 18:37 Відповісти
Сенцов страсти не разжигает,а констатирует факты.Того кто соблюдает законы,называют демократом.И наш народ, правда не понимая,всегда имеет запрос на смену строя,но пока без активного участия.А самые сильно с этим не согласные,представители власти.Больше нарушает законы власть,которые утверждает эти приступные законы.
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25.10.2020 18:49 Відповісти
Ну даже такие зебилы как вы и то знаете кто такой Сенцов , а это уже о многом говорит
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25.10.2020 17:11 Відповісти
Где увидеть шедевры этого известного режиссера?
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25.10.2020 17:13 Відповісти
Ну да сваты он не снимает , так что до уровня зебилов он не дотягивает
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25.10.2020 17:25 Відповісти
То что Антоненко не виноват, это уже фактически доказал шмаркля со своими следователями. А вот у Верланова дело более сложное потому что надо знать целесообразность того налога, который он якобы отменил. судя по всему тот налог никто и не собирался платить. А тогда и дело фейковое. Если не фейковое, то где свидетельства того, что комбинат заплатил этот налог ?
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25.10.2020 17:19 Відповісти
А коли це сенцов став "відомим кінорежисером"? Справи Антоненка та Верланова фейкові, - Сенцов - Цензор.НЕТ 4203
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25.10.2020 17:27 Відповісти
коли побував в полоні твого фуйла.
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25.10.2020 17:31 Відповісти
ше до т ого як тобі інструкцію в фсб видали..лапоть.
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25.10.2020 18:13 Відповісти
самий головний фейк це зеленский.
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25.10.2020 18:12 Відповісти
 
 