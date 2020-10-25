Дела Антоненко и Верланова фейковые, - Сенцов
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В день выборов известный украинский кинорежиссер и политзаключенный Кремля Олег Сенцов раскритиковал нынешнюю власть, в частности из-за "липовых" дел против Андрея "Риффмастера" Антоненко и экс-главы ГНС Сергея Верланова. В связи с этим, он с грустью отметил, что в Украине отсутствуют изменения к лучшему.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Сенцова в Фейсбук.
"К сожалению, в лучшую сторону ничего не изменилось. Люди, которые продолжают почему-то называть себя "правоохранителями", держат Антоненко в заложниках в качестве залога их "эффективности". Вся эта история может закончиться штурмом и не только здания суда. ГПУ наконец нашла "главного коррупционера" – это бывший глава налоговой службы Сергей Верланов. Кроме этого непонятного обвинение ему шьют еще финансирование терроризма – чтобы это дело вела СБУ, потому что НАБУ отказывается подписывать фейковые подозрения", – написал Сенцов.
Вместе с тем, по мнению режиссера, "зафаршмаченый по самые серые уши, знаменитый судья Вовк, о приключениях которого слышали почти все в Украине, кроме президента, позволяет Зеленскому проводить противозаконное опрос прямо на избирательных участках в день голосования".
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Рот - хоть завязочки пришей…
Ой, до чего, Вов, размалёваны,
И голос - как у алкашей!
Капрала п'яного! Не вам,
Не вам, в мережаній лівреї,
Донощики і фарисеї,
За правду пресвятую стать
І за свободу! Розпинать,
А не любить ви вчились брата!
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
Однозначно.