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Новости Политика Украины
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Зеленский (16511) Сенцов (1151) Верланов Сергей (114) Антоненко Андрей (259)

Дела Антоненко и Верланова фейковые, - Сенцов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дела Антоненко и Верланова фейковые, - Сенцов

В день выборов известный украинский кинорежиссер и политзаключенный Кремля Олег Сенцов раскритиковал нынешнюю власть, в частности из-за "липовых" дел против Андрея "Риффмастера" Антоненко и экс-главы ГНС Сергея Верланова. В связи с этим, он с грустью отметил, что в Украине отсутствуют изменения к лучшему.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Сенцова в Фейсбук.

"К сожалению, в лучшую сторону ничего не изменилось. Люди, которые продолжают почему-то называть себя "правоохранителями", держат Антоненко в заложниках в качестве залога их "эффективности". Вся эта история может закончиться штурмом и не только здания суда. ГПУ наконец нашла "главного коррупционера" – это бывший глава налоговой службы Сергей Верланов. Кроме этого непонятного обвинение ему шьют еще финансирование терроризма – чтобы это дело вела СБУ, потому что НАБУ отказывается подписывать фейковые подозрения", – написал Сенцов.

Вместе с тем, по мнению режиссера, "зафаршмаченый по самые серые уши, знаменитый судья Вовк, о приключениях которого слышали почти все в Украине, кроме президента, позволяет Зеленскому проводить противозаконное опрос прямо на избирательных участках в день голосования".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов сравнил пресс-конференции Зеленского и Путина: местная постановка более демократична и с претензией на искренность, но нам ее предлагают на следующие 9 лет

Дела Антоненко и Верланова фейковые, - Сенцов 01

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+33
Дела Антоненко и Верланова фейковые, - Сенцов - Цензор.НЕТ 7306
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25.10.2020 16:58
+23
Что тут нариду еще сказать?

Дела Антоненко и Верланова фейковые, - Сенцов - Цензор.НЕТ 2088
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25.10.2020 16:57
+22
вся зелена влада фейкова
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25.10.2020 16:49
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вся зелена влада фейкова
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25.10.2020 16:49 Ответить
- Ой! Вов! Смотри, какие клоуны!
Рот - хоть завязочки пришей…
Ой, до чего, Вов, размалёваны,
И голос - как у алкашей!
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25.10.2020 16:56 Ответить
А Шевченко можешь процитировать? руського наркомана Высоцкого мы знаем.
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25.10.2020 17:00 Ответить
Підніжки царськії, лакеї
Капрала п'яного! Не вам,
Не вам, в мережаній лівреї,
Донощики і фарисеї,
За правду пресвятую стать
І за свободу! Розпинать,
А не любить ви вчились брата!
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
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25.10.2020 17:03 Ответить
Дела Антоненко и Верланова фейковые, - Сенцов - Цензор.НЕТ 7306
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25.10.2020 16:58 Ответить
Что тут нариду еще сказать?

Дела Антоненко и Верланова фейковые, - Сенцов - Цензор.НЕТ 2088
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25.10.2020 16:57 Ответить
Я так саме,за ЄС!!!)))
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25.10.2020 17:14 Ответить
Скорміть порошенку - це його робота та наслідки його дій та бездії протягом п'яти років.
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26.10.2020 17:44 Ответить
Нет уж. Смачного,недоумки. Это результат отсутствия мозгов и причинно следственного мышления у люмпена. Как рыбки гуппи -- на 10 циклов "пожрать-посрать".
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26.10.2020 17:51 Ответить
Сенцов - відвертий і справжній
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25.10.2020 17:00 Ответить
в Президенты его !
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25.10.2020 17:01 Ответить
Він не Зе і не гебнявий, у нього своя справа є
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25.10.2020 17:03 Ответить
Мабуть думає-За що я сидів,голодував!!!)))
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25.10.2020 17:15 Ответить
Ну, если Антоненко даже и замочил агента ФСБ Шеремета, занимавшегося подрывной антигосударственной деятельностью, он уже достаточно за это отсидел в СИЗО и надо его амнистировать.
Однозначно.
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25.10.2020 17:02 Ответить
мочать в сортірі..це вислів твого куміра.
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25.10.2020 18:16 Ответить
Уважаемый, только суд может решить, кто прав, кто виноват! Действуйте по закону, а не разжигайте страсти, если вы настоящий патриот! Как по мне, патриот тот, кто выполняет закон, как во всех цивилизованных странах мира. Вы же, наверное за то, чтобы и Украина была среди них? Справи Антоненка та Верланова фейкові, - Сенцов - Цензор.НЕТ 7053
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25.10.2020 17:03 Ответить
по закону нет доказательств и дело шито белыми нитками
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25.10.2020 17:04 Ответить
Были бы доказательства-уже бы сидели.А так кроме того брифинга-0.Вот судьи тянут-очкуют.Завтра заказчиков дела-скинут,а им -сидеть.Оно им надо? Справи Антоненка та Верланова фейкові, - Сенцов - Цензор.НЕТ 479
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25.10.2020 17:10 Ответить
Но есть же президентская инициатива!
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25.10.2020 17:46 Ответить
Красавчик Свою порцию канабиса от президента ты сегодня заработал
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25.10.2020 17:09 Ответить
ти лапоть тявкай там в скотобазі... тут украіна а не раша...не лізь між людей незнаючи мови тіеі держави де люди живуть.
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25.10.2020 18:15 Ответить
А как же быть,если в Украине узаконенные законом приступные законы
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25.10.2020 18:28 Ответить
То.что Вы называете патриотизмом,то это ничто иное как вековое российское раболепие.Советую прочитать Чаадаева о патриотизме и его воплощение в жизни русским человеком.
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25.10.2020 18:37 Ответить
Сенцов страсти не разжигает,а констатирует факты.Того кто соблюдает законы,называют демократом.И наш народ, правда не понимая,всегда имеет запрос на смену строя,но пока без активного участия.А самые сильно с этим не согласные,представители власти.Больше нарушает законы власть,которые утверждает эти приступные законы.
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25.10.2020 18:49 Ответить
Ну даже такие зебилы как вы и то знаете кто такой Сенцов , а это уже о многом говорит
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25.10.2020 17:11 Ответить
Где увидеть шедевры этого известного режиссера?
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25.10.2020 17:13 Ответить
Ну да сваты он не снимает , так что до уровня зебилов он не дотягивает
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25.10.2020 17:25 Ответить
То что Антоненко не виноват, это уже фактически доказал шмаркля со своими следователями. А вот у Верланова дело более сложное потому что надо знать целесообразность того налога, который он якобы отменил. судя по всему тот налог никто и не собирался платить. А тогда и дело фейковое. Если не фейковое, то где свидетельства того, что комбинат заплатил этот налог ?
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25.10.2020 17:19 Ответить
А коли це сенцов став "відомим кінорежисером"? Справи Антоненка та Верланова фейкові, - Сенцов - Цензор.НЕТ 4203
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25.10.2020 17:27 Ответить
коли побував в полоні твого фуйла.
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25.10.2020 17:31 Ответить
ше до т ого як тобі інструкцію в фсб видали..лапоть.
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25.10.2020 18:13 Ответить
самий головний фейк це зеленский.
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25.10.2020 18:12 Ответить
 
 