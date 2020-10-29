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Житомирщина (1314) история (2000) УПА (627)

На Житомирщине в снарядной гильзе нашли артефакты УПА. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В лесу неподалеку урочища "Колодец" на территории бывшего хутора Соболев Радомышльского района Житомирщины археолог-любитель случайно нашел гильзу снаряда с артефактами УПА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

На Житомирщине в снарядной гильзе нашли артефакты УПА 01
На Житомирщине в снарядной гильзе нашли артефакты УПА 02

"В гильзе от итальянского снаряда, которая была закрыта деревянной пробкой, более семи десятилетий в земле пролежали три печатных артефакта: газета "Зов крови" за 1947 год, открытка "Украинская молодежь!" и буклетик "За что борется Украинская Повстанческая Армия (УПА)?". - Это разрушает распространенный стереотип о том, что УПА действовала исключительно на западноукраинских землях. Радомышльщина - это вообще повстанческое край, и народное сопротивление здесь продолжалось до 1952 года. Непосредственно на хуторе Соболев действовала подпольная организация из шести воинов ОУН. На хуторе Жадок - пятеро повстанцев. В селе Негребовка - двадцать. Да - и в других селах", - рассказал и.о. директора Радомышльского народного краеведческого музея Сергей Галицкий.

На Житомирщине в снарядной гильзе нашли артефакты УПА 03

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На Житомирщине в снарядной гильзе нашли артефакты УПА 04
На Житомирщине в снарядной гильзе нашли артефакты УПА 05

Как рассказывает Сергей, ему удалось разыскать воспоминания МГБиста Андрущенко, который писал о том, что такую ​​же гильзу от снаряда чекисты нашли в 1951 году на хуторе Жадок. В ней, так же как и в найденной теперь, содержались открытки УПА. Уже было начало пятидесятых, а повстанцы Житомирщины еще оказывали сопротивление советской власти. По словам историка, последний бой, в котором погибли трое воинов УПА, произошел пол Глуховым Вторым в 1952 году.

На Житомирщине в снарядной гильзе нашли артефакты УПА 06

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На Житомирщине в снарядной гильзе нашли артефакты УПА 07

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+47
Археологу респект
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29.10.2020 17:02
+45
Справжня Нація!
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29.10.2020 16:55
+34
Слава Героям!
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29.10.2020 17:08
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Справжня Нація!
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29.10.2020 16:55 Ответить
Археологу респект
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29.10.2020 17:02 Ответить
Слава Героям!
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29.10.2020 17:08 Ответить
Смерть ворогам!
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29.10.2020 17:19 Ответить
**
Б'ється серце, як пташа німе,
буде спогадами надити.
Мати сина виглядатиме,
а не діжде - буде плакати.
Будуть сипати сухі сніги,
будуть ще й дощі періщити,
посивіють вірні вороги,
а зрадливі друзі лише тішитись,
що одної голови нема
і не буде вже повіки-вік,
лиш затужить по комусь зима,
по бідасі чоловікові.
Скоро смерть біду в похід візьме,
і життя уже не буде надити....
Мати сина виглядатиме,
а не діжде - буде плакати.

Василь СТУС
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29.10.2020 17:22 Ответить
Чекісти зробили геноцид українського народу. Сто років тому українців було 80 млн. Цей факт доводить що людина непридатна для управління. НКВедісти вбивали українців господарів, УПА вбивало тих хто не з ними, Армія Крайова теж вбивала українців, фашисти комуністів і інших хто їх не підтримував. Тому, якщо селянин хотів в той час працювати на землі і піклуватись про свою сім'ю, а не йти воювати, то йому приходилось від усіх переховуватись.
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29.10.2020 17:32 Ответить
Пам'ятай всіх полеглих за Україну
На Житомирщині в снарядній гільзі знайшли артефакти УПА - Цензор.НЕТ 4799
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29.10.2020 17:33 Ответить
А заодно підтримуємо всіх хто бореться за ******* Україну!
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29.10.2020 20:32 Ответить
Зараз не хватає таких людей
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29.10.2020 17:38 Ответить
Дикий фарт!
Везе ж людям..
Але працював, щось шукав і таки знайшов.
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29.10.2020 17:57 Ответить
Героям слава!
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30.10.2020 06:46 Ответить
 
 