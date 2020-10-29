На Житомирщине в снарядной гильзе нашли артефакты УПА. ФОТОрепортаж

В лесу неподалеку урочища "Колодец" на территории бывшего хутора Соболев Радомышльского района Житомирщины археолог-любитель случайно нашел гильзу снаряда с артефактами УПА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.





"В гильзе от итальянского снаряда, которая была закрыта деревянной пробкой, более семи десятилетий в земле пролежали три печатных артефакта: газета "Зов крови" за 1947 год, открытка "Украинская молодежь!" и буклетик "За что борется Украинская Повстанческая Армия (УПА)?". - Это разрушает распространенный стереотип о том, что УПА действовала исключительно на западноукраинских землях. Радомышльщина - это вообще повстанческое край, и народное сопротивление здесь продолжалось до 1952 года. Непосредственно на хуторе Соболев действовала подпольная организация из шести воинов ОУН. На хуторе Жадок - пятеро повстанцев. В селе Негребовка - двадцать. Да - и в других селах", - рассказал и.о. директора Радомышльского народного краеведческого музея Сергей Галицкий.

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Как рассказывает Сергей, ему удалось разыскать воспоминания МГБиста Андрущенко, который писал о том, что такую ​​же гильзу от снаряда чекисты нашли в 1951 году на хуторе Жадок. В ней, так же как и в найденной теперь, содержались открытки УПА. Уже было начало пятидесятых, а повстанцы Житомирщины еще оказывали сопротивление советской власти. По словам историка, последний бой, в котором погибли трое воинов УПА, произошел пол Глуховым Вторым в 1952 году.

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