На Житомирщині в снарядній гільзі знайшли артефакти УПА. ФОТОрепортаж

У лісі неподалік урочища "Криниченька" на території колишнього хутора Соболів Радомишльського району Житомирщини археолог-любитель випадково знайшов гільзу снаряда з артефактами УПА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.





"У гільзі від італійського снаряда, що була закрита дерев’яною пробкою, понад сім десятиліть у землі пролежали три друковані артефакти: газета "Зов крови" за 1947 рік, листівка "Українська молодь!" і буклетик "За що бореться Українська Повстанча Армія (УПА)?", – зазначив історик. – Це руйнує поширений стереотип про те, що УПА діяла виключно на західноукраїнських землях. Радомишльщина – це взагалі повстанський край, і народний спротив тут тривав аж до 1952 року. Безпосередньо на хуторі Соболів діяла підпільна організація з шести вояків ОУН. На хуторі Жадок – п’ятеро повстанців. У селі Негребівка – двадцятеро. Так – і в решті сіл", - розповів в.о. директора Радомишльського народного краєзнавчого музею Сергій Галицький.

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Як розповідає пан Сергій, йому вдалося розшукати спогади МДБіста Андрущенка, який писав про те, що таку саму гільзу від снаряда чекісти знайшли у 1951 році на хуторі Жадок. У ній, так само як і у знайденій тепер, містилися листівки УПА. Так, уже був початок п’ятдесятих, а повстанці Житомирщини ще чинили спротив радянській владі! За словами історика, останній бій, у якому полягли троє вояків УПА, відбувся під Глуховим Другим у 1952 році.

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