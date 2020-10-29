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На Житомирщині в снарядній гільзі знайшли артефакти УПА. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж

У лісі неподалік урочища "Криниченька" на території колишнього хутора Соболів Радомишльського району Житомирщини археолог-любитель випадково знайшов гільзу снаряда з артефактами УПА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  АрміяІнформ.

На Житомирщині в снарядній гільзі знайшли артефакти УПА 01
На Житомирщині в снарядній гільзі знайшли артефакти УПА 02

"У гільзі від італійського снаряда, що була закрита дерев’яною пробкою, понад сім десятиліть у землі пролежали три друковані артефакти: газета "Зов крови" за 1947 рік, листівка "Українська молодь!" і буклетик "За що бореться Українська Повстанча Армія (УПА)?", – зазначив історик. – Це руйнує поширений стереотип про те, що УПА діяла виключно на західноукраїнських землях. Радомишльщина – це взагалі повстанський край, і народний спротив тут тривав аж до 1952 року. Безпосередньо на хуторі Соболів діяла підпільна організація з шести вояків ОУН. На хуторі Жадок – п’ятеро повстанців. У селі Негребівка – двадцятеро. Так – і в решті сіл", - розповів в.о. директора Радомишльського народного краєзнавчого музею Сергій Галицький.

На Житомирщині в снарядній гільзі знайшли артефакти УПА 03

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На Житомирщині в снарядній гільзі знайшли артефакти УПА 04
На Житомирщині в снарядній гільзі знайшли артефакти УПА 05

Як розповідає пан Сергій, йому вдалося розшукати спогади МДБіста Андрущенка, який писав про те, що таку саму гільзу від снаряда чекісти знайшли у 1951 році на хуторі Жадок. У ній, так само як і у знайденій тепер, містилися листівки УПА. Так, уже був початок п’ятдесятих, а повстанці Житомирщини ще чинили спротив радянській владі! За словами історика, останній бій, у якому полягли троє вояків УПА, відбувся під Глуховим Другим у 1952 році.

На Житомирщині в снарядній гільзі знайшли артефакти УПА 06

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На Житомирщині в снарядній гільзі знайшли артефакти УПА 07

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+47
Археологу респект
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29.10.2020 17:02
+45
Справжня Нація!
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29.10.2020 16:55
+34
Слава Героям!
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29.10.2020 17:08
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Справжня Нація!
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29.10.2020 16:55 Відповісти
Археологу респект
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29.10.2020 17:02 Відповісти
Слава Героям!
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29.10.2020 17:08 Відповісти
Смерть ворогам!
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29.10.2020 17:19 Відповісти
**
Б'ється серце, як пташа німе,
буде спогадами надити.
Мати сина виглядатиме,
а не діжде - буде плакати.
Будуть сипати сухі сніги,
будуть ще й дощі періщити,
посивіють вірні вороги,
а зрадливі друзі лише тішитись,
що одної голови нема
і не буде вже повіки-вік,
лиш затужить по комусь зима,
по бідасі чоловікові.
Скоро смерть біду в похід візьме,
і життя уже не буде надити....
Мати сина виглядатиме,
а не діжде - буде плакати.

Василь СТУС
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29.10.2020 17:22 Відповісти
Чекісти зробили геноцид українського народу. Сто років тому українців було 80 млн. Цей факт доводить що людина непридатна для управління. НКВедісти вбивали українців господарів, УПА вбивало тих хто не з ними, Армія Крайова теж вбивала українців, фашисти комуністів і інших хто їх не підтримував. Тому, якщо селянин хотів в той час працювати на землі і піклуватись про свою сім'ю, а не йти воювати, то йому приходилось від усіх переховуватись.
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29.10.2020 17:32 Відповісти
Пам'ятай всіх полеглих за Україну
На Житомирщині в снарядній гільзі знайшли артефакти УПА - Цензор.НЕТ 4799
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29.10.2020 17:33 Відповісти
А заодно підтримуємо всіх хто бореться за ******* Україну!
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29.10.2020 20:32 Відповісти
Зараз не хватає таких людей
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29.10.2020 17:38 Відповісти
Дикий фарт!
Везе ж людям..
Але працював, щось шукав і таки знайшов.
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29.10.2020 17:57 Відповісти
Героям слава!
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30.10.2020 06:46 Відповісти
 
 