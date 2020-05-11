З ветераном УПА Олесем Гуменюком попрощалися у Львові

Олесь Гуменюк - ветеран УПА, воїн дивізії "Галичина", голова Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби. Він пішов із життя у віці 94 років.

Олеся Гуменюка поховали на Личаківському цвинтарі у Львові. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської обладміністрації.

Олесь Гуменюк народився 7 листопада 1925 року. Його батько Микола був воїном Української Галицької Армії.

У червні 1943 року пішов добровольцем до лав дивізії "Галичина". Пройшов військову підготовку. У липні 1944 року був поранений у битві під Бродами. Воював у лавах УПА на Бродівщині і в Карпатах.

У 1945 році був засуджений до 15 років в'язниці. Відбував покарання в Норильську, брав участь у Норильському повстанні.

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Був одним із засновників Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби, згодом очолив його.

Нагороджений Орденом "За заслуги" II ст за вагомий особистий внесок у національне та державне відродження України, самовідданість у боротьбі за утвердження ідеалів свободи і незалежності, активну громадську діяльність, Орденом "За заслуги" III ст за активну громадсько-політичну діяльність, участь у становленні української державності, відзнакою президента України - Хрестом Івана Мазепи - за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, відзнакою Львівського міського голови "Почесний знак Святого Юрія".