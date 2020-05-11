С ветераном УПА Олесем Гуменюком попрощались во Львове

Олесь Гуменюк — ветеран УПА, воин дивизии "Галичина", председатель Львовского краевого братства ветеранов национально-освободительной борьбы. Он ушел из жизни в возрасте 94 лет.

Олеся Гуменюка похоронили на Лычаковском кладбище во Львове. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской обладминистрации.

Олесь Гуменюк родился 7 ноября 1925 года. Его отец Николай был воином Украинской Галицкой Армии.

В июне 1943 года ушел добровольцем в ряды дивизии "Галичина". Прошел военную подготовку. В июле 1944 года был ранен в битве под Бродами. Воевал в рядах УПА на Бродовщине и в Карпатах.

В 1945 году был приговорен к 15 годам тюрьмы. Отбывал наказание в Норильске, участвовал в Норильском восстании.

Был одним из основателей Львовского краевого братства ветеранов национально-освободительной борьбы, впоследствии возглавил его.

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Награжден Орденом "За заслуги" II ст за весомый личный вклад в национальное и государственное возрождение Украины, самоотверженность в борьбе за утверждение идеалов свободы и независимости, активную общественную деятельность, Орденом "За заслуги" III ст за активную общественно-политическую деятельность, участие в становлении украинской государственности, знаком отличия Президента Украины — Крестом Ивана Мазепы — за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд, знаком отличия Львовского городского главы "Почетный знак Святого Юрия".

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