С ветераном УПА Олесем Гуменюком попрощались во Львове
Олесь Гуменюк — ветеран УПА, воин дивизии "Галичина", председатель Львовского краевого братства ветеранов национально-освободительной борьбы. Он ушел из жизни в возрасте 94 лет.
Олеся Гуменюка похоронили на Лычаковском кладбище во Львове. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской обладминистрации.
Олесь Гуменюк родился 7 ноября 1925 года. Его отец Николай был воином Украинской Галицкой Армии.
В июне 1943 года ушел добровольцем в ряды дивизии "Галичина". Прошел военную подготовку. В июле 1944 года был ранен в битве под Бродами. Воевал в рядах УПА на Бродовщине и в Карпатах.
В 1945 году был приговорен к 15 годам тюрьмы. Отбывал наказание в Норильске, участвовал в Норильском восстании.
Был одним из основателей Львовского краевого братства ветеранов национально-освободительной борьбы, впоследствии возглавил его.
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Награжден Орденом "За заслуги" II ст за весомый личный вклад в национальное и государственное возрождение Украины, самоотверженность в борьбе за утверждение идеалов свободы и независимости, активную общественную деятельность, Орденом "За заслуги" III ст за активную общественно-политическую деятельность, участие в становлении украинской государственности, знаком отличия Президента Украины — Крестом Ивана Мазепы — за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд, знаком отличия Львовского городского главы "Почетный знак Святого Юрия".
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я теж запалив свічку за Царство вам Небесне
*****......
а потому что 15 миллионов на сундук молотоварибентруппов
ото й не смотрят, суки
Но карма догоняет.. может в Гааге, может еще где-то....... --- Но точно!
Смертен и ты.
Но смерти не ведает
Громкая Слава Деяний Достойных.
Старшая Эдда, речи Высокого.
Мабуть теж саме стане і цім постом
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ВІЙСЬКА СС (нім. Waffen-SS; SS - скорочене від Schutzstaffeln - охоронні загони) - війська однієї із гол. орг-цій гітлерівської Німеччини - СС. Schutzstaffeln як охоронні загони нацистської партії Німеччини було створено 1925. З 1929 їх кер. був Г.Гіммлер. 1933 http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Gitler_A А.Гітлер перейменував охорону парт. штабу в "Полк особистої охорони Адольфа Гітлера" ("Лейбштандарт Адольф Гітлер"), поклавши, таким чином, початок формуванню військ. підрозділів СС.
В.СС відзначалися особливим фанатизмом і винятковою жорстокістю на фронті й на окупованих тер. З есесівців утворювали http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Ajnzattshrupy айнзатцгрупи для винищування "неповноцінних рас" і проведення http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Genocyd геноциду . Зокрема, саме війська та підрозділи СС провадили розстріли в http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Babyn_Yar Бабиному Яру , спалювали укр. та білорус. села в http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Polissia Поліссі , знищували місц. нас. в.СС охороняли "фабрики смерті" - концтабори.
На http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Niurnberzkyj_protses Нюрнберзькому процесі 1945-1946 в.СС як невід'ємна частина СС визнані винними у масових злочинах проти мирного населення.
А сколько россиян служило именно в войсках СС? Не знаете?
Однако при этом
мемориал находится в частном музее донского казачества. Как пояснил его создатель Владимир Мелихов, с юридической точки зрения организовать снос такого объекта будет крайне непросто.
Частный музей Мелихова считается одним из лучших в России по теме казачества, и у него много сторонников. Все они говорят о том, что Краснов предателем не был, так как, начиная с 1917 года, последовательно боролся с большевиками. И судили его только за это.
В общем - Краснов, это российский "Бандера". Ни он, ни Бандера предателями СССР не были, в отличии от Власова например - они не были гражданами, какими-то служащими или военнослужащими СССР.