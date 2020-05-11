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С ветераном УПА Олесем Гуменюком попрощались во Львове

С ветераном УПА Олесем Гуменюком попрощались во Львове

Олесь Гуменюк — ветеран УПА, воин дивизии "Галичина", председатель Львовского краевого братства ветеранов национально-освободительной борьбы. Он ушел из жизни в возрасте 94 лет.

Олеся Гуменюка похоронили на Лычаковском кладбище во Львове. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской обладминистрации.

Олесь Гуменюк родился 7 ноября 1925 года. Его отец Николай был воином Украинской Галицкой Армии.

В июне 1943 года ушел добровольцем в ряды дивизии "Галичина". Прошел военную подготовку. В июле 1944 года был ранен в битве под Бродами. Воевал в рядах УПА на Бродовщине и в Карпатах.

В 1945 году был приговорен к 15 годам тюрьмы. Отбывал наказание в Норильске, участвовал в Норильском восстании.

Был одним из основателей Львовского краевого братства ветеранов национально-освободительной борьбы, впоследствии возглавил его.

Читайте на Цензор.НЕТ: 44% украинцев признают воинов УПА борцами за независимость страны, 51% - не знают об акции "Бессмертный полк", - опрос

Награжден Орденом "За заслуги" II ст за весомый личный вклад в национальное и государственное возрождение Украины, самоотверженность в борьбе за утверждение идеалов свободы и независимости, активную общественную деятельность, Орденом "За заслуги" III ст за активную общественно-политическую деятельность, участие в становлении украинской государственности, знаком отличия Президента Украины — Крестом Ивана Мазепы — за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд, знаком отличия Львовского городского главы "Почетный знак Святого Юрия".

Также на Цензор.НЕТ: Неизвестный сжег флаг УПА у мемориала погибшим во Второй мировой войне на Тернопольщине, - Нацполиция

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Львов (4605) похороны (1536) смерть (9261) УПА (634)


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Топ комментарии
+42
Царство Небесне. Видатна Людина.
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11.05.2020 21:03 Ответить
+30
Героям Слава!!!!
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11.05.2020 21:07 Ответить
+26
Давно я у Львівській області зустрічав кількох таких вояків. Це від нас пішла людина-легенда. Уявіть як пережити всі цю війну, а потім Норильск та дожити до 94 років! Шануємо борців за волю України!
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11.05.2020 21:20 Ответить
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Царство Небесне. Видатна Людина.
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11.05.2020 21:03 Ответить
З ветераном УПА Олесем Гуменюком попрощалися у Львові - Цензор.НЕТ 232
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12.05.2020 03:28 Ответить
слава вам, Герої України! милі люди!
я теж запалив свічку за Царство вам Небесне
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12.05.2020 07:45 Ответить
ЗЕбилов в этой теме вы не увидите...
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11.05.2020 21:06 Ответить
А котсабы не упустят возможности прокакаться. От самой только УПА у них пуканы полыхают,как фейерверк.
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11.05.2020 21:19 Ответить
Героям Слава!!!!
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11.05.2020 21:07 Ответить
Земля пухом.
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11.05.2020 21:08 Ответить
братский Берлин!...

*****......

а потому что 15 миллионов на сундук молотоварибентруппов

ото й не смотрят, суки
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12.05.2020 08:03 Ответить
боятся смотреть на Запад.потомучто не вся бригада, заколотившая всю эту вторуюмировуюбойню, сидела в Нюрнберге,
Но карма догоняет.. может в Гааге, может еще где-то....... --- Но точно!
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12.05.2020 08:47 Ответить
Направление памятников на РАБссии на город Токио делается с филигранной точностью....вопрос зачем...
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11.05.2020 21:15 Ответить
В Киеве Родина-мать(Кали-Ма) тоже смотрит куда-то не туда.
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11.05.2020 21:23 Ответить
Как раз туда, куда надо. На восток, откуда в Украину приходят орды дикарей.
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11.05.2020 21:47 Ответить
На Мамаевом Кургане тоже...,фошЫзды то пришли с Запада...,почему он смотрит на Восток
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11.05.2020 21:18 Ответить
С ветераном УПА Олесем Гуменюком попрощались во Львове - Цензор.НЕТ 6050
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11.05.2020 21:19 Ответить
Давно я у Львівській області зустрічав кількох таких вояків. Це від нас пішла людина-легенда. Уявіть як пережити всі цю війну, а потім Норильск та дожити до 94 років! Шануємо борців за волю України!
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11.05.2020 21:20 Ответить
С льний духом був воїн. Тому не зігнувмя і не зламався ні перед ворогом, ні перед смертю. І не помер він у 94 роки, а просто пішов спочити.
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11.05.2020 21:29 Ответить
Во у деда судьба. Вечная память.
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11.05.2020 21:22 Ответить
Вічна Слава Герою Неньки!
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11.05.2020 21:23 Ответить
Побольше таких героев Украине!
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11.05.2020 21:31 Ответить
Комментов мало. И это правильно, нечего тут говорить, всё сказано..
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11.05.2020 21:32 Ответить
Гибнут стада и родня умирает.
Смертен и ты.
Но смерти не ведает
Громкая Слава Деяний Достойных.

Старшая Эдда, речи Высокого.
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11.05.2020 21:45 Ответить
Прекрасный эфир на Еспресо на этот счет дал Виталий Портников 9 мая.Просмотрите в Ютьюбе.
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11.05.2020 21:50 Ответить
Земля йому пухом.Я знав його особисто..Він воював під Бродами разом з моїм батьком. Гарною людиною був він.
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11.05.2020 22:13 Ответить
З ветераном УПА Олесем Гуменюком попрощалися у Львові - Цензор.НЕТ 7563
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11.05.2020 22:14 Ответить
З ветераном УПА Олесем Гуменюком попрощалися у Львові - Цензор.НЕТ 1282 ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ
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11.05.2020 22:30 Ответить
Такие люди жили рядом с нами, и мы их не замечали, а теперь живем рядом с арахамией
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11.05.2020 22:36 Ответить
Вічна Слава Герою!

З ветераном УПА Олесем Гуменюком попрощалися у Львові - Цензор.НЕТ 9931
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11.05.2020 22:54 Ответить
Правильный дед был,земля пухом!
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11.05.2020 23:11 Ответить
У вас же самих чітко розписано, ваффен -сс це польові війська, це як порівнювати НКВС і піхоту ЧА.
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12.05.2020 06:19 Ответить
Було розписано, але тепер там вже тільки хрестик лишився ....
Мабуть теж саме стане і цім постом
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Vijska_SS

ВІЙСЬКА СС (нім. Waffen-SS; SS - скорочене від Schutzstaffeln - охоронні загони) - війська однієї із гол. орг-цій гітлерівської Німеччини - СС. Schutzstaffeln як охоронні загони нацистської партії Німеччини було створено 1925. З 1929 їх кер. був Г.Гіммлер. 1933 http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Gitler_A А.Гітлер перейменував охорону парт. штабу в "Полк особистої охорони Адольфа Гітлера" ("Лейбштандарт Адольф Гітлер"), поклавши, таким чином, початок формуванню військ. підрозділів СС.

В.СС відзначалися особливим фанатизмом і винятковою жорстокістю на фронті й на окупованих тер. З есесівців утворювали http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Ajnzattshrupy айнзатцгрупи для винищування "неповноцінних рас" і проведення http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Genocyd геноциду . Зокрема, саме війська та підрозділи СС провадили розстріли в http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Babyn_Yar Бабиному Яру , спалювали укр. та білорус. села в http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Polissia Поліссі , знищували місц. нас. в.СС охороняли "фабрики смерті" - концтабори.

На http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Niurnberzkyj_protses Нюрнберзькому процесі 1945-1946 в.СС як невід'ємна частина СС визнані винними у масових злочинах проти мирного населення.
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12.05.2020 09:12 Ответить
Спочивай з миром, герой

З ветераном УПА Олесем Гуменюком попрощалися у Львові - Цензор.НЕТ 9810
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11.05.2020 23:38 Ответить
Памятник эсэсовцу генералу Краснову в рф где стоит, не подскажете?
А сколько россиян служило именно в войсках СС? Не знаете?
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12.05.2020 00:03 Ответить
В годы Второй мировой войны Краснов активно сотрудничал с нацистами. В 1945 году он попал в плен к англичанам и был выдан СССР, где его приговорили к смертной казни. Ни одна из попыток реабилитации Краснова в постсоветской России не увенчалась успехом.

Однако при этом
мемориал находится в частном музее донского казачества. Как пояснил его создатель Владимир Мелихов, с юридической точки зрения организовать снос такого объекта будет крайне непросто.

Частный музей Мелихова считается одним из лучших в России по теме казачества, и у него много сторонников. Все они говорят о том, что Краснов предателем не был, так как, начиная с 1917 года, последовательно боролся с большевиками. И судили его только за это.

В общем - Краснов, это российский "Бандера". Ни он, ни Бандера предателями СССР не были, в отличии от Власова например - они не были гражданами, какими-то служащими или военнослужащими СССР.
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12.05.2020 10:19 Ответить
R.I.P
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12.05.2020 01:58 Ответить
 
 