44% українців визнають вояків УПА борцями за незалежність країни, 51% - не знають про акцію "Безсмертний полк", - опитування

Визнання воїнів Української повстанської армії борцями за незалежність України підтримують 44% українців, тоді як 22% - проти цього рішення.

Про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

Байдуже до визнання УПА ставиться 16% респондентів, ще 17% опитаних не визначилися з відповіддю. При цьому більш схвальні до цього рішення в західних і центральних регіонах країни. Визнання воїнів УПА борцями за незалежність в східних і південних регіонах підтримують і не підтримують приблизно однаково по 30% громадян.

Що стосується георгіївської стрічки, то, як показало опитування, близько третини українців підтримують рішення про її заборону, але близько третини респондентів також і не підтримують, а для 25% це байдуже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В українському інтернет-магазині продавали повість про "громадянську війну" на Донбасі, в компанії назвали це помилкою

Прихильників цього рішення найбільше на заході країни (44% підтримують, 23,2% не підтримують), в центрі України думки розділилися, найменше прихильників - в південних і східних областях - 20% підтримують таке рішення, 40% - не підтримують).

Також більшість українців - 51% - не знають про масові заходи під назвою "Безсмертний полк", які проводяться 9 травня.

Згідно з результатами дослідження, ще 12% знають про ці заходи, але ставляться до них негативно. Знають і позитивно ставляться 18%, нейтрально - 12%. У всіх регіонах понад 50% не знають про цей захід, крім східної частини країни, де обізнаність трохи вище (нічого не знають 33%).

Також читайте: Ветеран УПА Сліпецький із Запорізької області отримав статус і посвідчення учасника бойових дій. ФОТОрепортаж

Крім того, згідно з результатами опитування, 61% українців не підтримують ідею участі українських політиків у заходах з нагоди Дня Перемоги в Москві, підтримують - 21%, ще 18% не визначилися. Менше таку ідею підтримують на Заході і в Центрі - 12% і 18% відповідно.

Опитування проводилося з 17 по 22 квітня методом телефонного інтерв'ю в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Помилка вибірки не перевищує 2,2%.