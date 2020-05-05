44% українців визнають вояків УПА борцями за незалежність країни, 51% - не знають про акцію "Безсмертний полк", - опитування
Визнання воїнів Української повстанської армії борцями за незалежність України підтримують 44% українців, тоді як 22% - проти цього рішення.
Про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.
Байдуже до визнання УПА ставиться 16% респондентів, ще 17% опитаних не визначилися з відповіддю. При цьому більш схвальні до цього рішення в західних і центральних регіонах країни. Визнання воїнів УПА борцями за незалежність в східних і південних регіонах підтримують і не підтримують приблизно однаково по 30% громадян.
Що стосується георгіївської стрічки, то, як показало опитування, близько третини українців підтримують рішення про її заборону, але близько третини респондентів також і не підтримують, а для 25% це байдуже.
Прихильників цього рішення найбільше на заході країни (44% підтримують, 23,2% не підтримують), в центрі України думки розділилися, найменше прихильників - в південних і східних областях - 20% підтримують таке рішення, 40% - не підтримують).
Також більшість українців - 51% - не знають про масові заходи під назвою "Безсмертний полк", які проводяться 9 травня.
Згідно з результатами дослідження, ще 12% знають про ці заходи, але ставляться до них негативно. Знають і позитивно ставляться 18%, нейтрально - 12%. У всіх регіонах понад 50% не знають про цей захід, крім східної частини країни, де обізнаність трохи вище (нічого не знають 33%).
Крім того, згідно з результатами опитування, 61% українців не підтримують ідею участі українських політиків у заходах з нагоди Дня Перемоги в Москві, підтримують - 21%, ще 18% не визначилися. Менше таку ідею підтримують на Заході і в Центрі - 12% і 18% відповідно.
Опитування проводилося з 17 по 22 квітня методом телефонного інтерв'ю в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Помилка вибірки не перевищує 2,2%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ПРИСЯГА ВОИНА УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ. (ОУН - УПА)
*
Я, воїн Української повстанської армії, взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом Українським, перед святою землею Української, перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів Українських і перед Вищим політичним проводом народу українського: боротися за повне звільнення всіх українських земель і українського народу від загарбників та за створення Української незалежної соборної держави. У цій боротьбі не пошкодую ні крові, ні життя і буду битися до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України.
Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещадним до ворогів землі Української.
Буду чесним, дисциплінованим і революційно-пильним воїном. Буду виконувати всі накази начальників. Строго зберігати військову та державну таємницю.
Буду хорошим побратимом в бою і в бойовій життя всім своїм товаришам по зброї.
Якщо я порушу, або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає суворий закон Української національної революції і впаде на мене зневага Українського народу.
СЛАВА УКРАЇНІ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
А вот присяга лапотных москалей -кацапов....гитлеровских холуёв - прихвостней.
РУССКАЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ АРМИЯ, РОА. ПРИСЯГА !
До 28 января 1945 года:
Я, верный сын моей Родины, вступая добровольно в ряды Русской освободительной армии, торжественно клянусь: честно бороться против большевиков, на благо моей Родины. В этой борьбе против общего врага, на стороне Германской армии и её союзников, клянусь быть верным и беспрекословно повиноваться Вождю и Главнокомандующему всех освободительных армий Адольфу Гитлеру. Я готов, во исполнение этой клятвы, не щадить себя и свою жизнь.
Боже, помоги нам спасти Россию!
С 28 января 1945 года:
Я, как верный сын моей Родины, вступая добровольно в ряды бойцов Вооруженных сил народов России, перед лицом соотечественников присягаю - для блага моего народа, под главным командованием генерала Власова бороться против большевизма до последней капли крови. Эта борьба ведется всеми свободолюбивыми народами в союзе с Германией под главным командованием Адольфа Гитлера. Я клянусь быть верным этому союзу. Во исполнение этой клятвы я готов отдать свою жизнь.
Найти различия в этих двух присягах я думаю не трудно !
І до речі Бандера не колаборант бо воював ЗА УКРАЇНУ, а не проти.
Если УПА по мнению 2/3 народа не борцы за Украину, то кто же? Ответ нехитрый, на букву Б и это еще без дончан и крымчан.
Тому і називались фронти Українськими.
Після війни населення західних областей України примусово виселялись з Батьківщини, каральна правоохоронна система виявляла на окупованих землях учасників руху опору , членів УПА, осіб, що їм співчували і знищували їх.
Але усіх знищити не можливо.....Україна відродилась, .... ще не на 100% як бачимо з проведеного опитування.
Москаля від цього трусить!!!!!!!!!! Москаль відчуває що повинен звільняти від своєї присутності займані території, Москаль противиться, чинить опір, закликає введення військ.... а гвалт на рахунок Бандери, Шухевича це лише привід, тим більш їх підтримує з своїх загарбницьких міркувань націоналістично налаштоване польське населення.
Українці єднайтесь не встрягайте у чвари у які вас втягують москалі і мазури.
Маланський проект до добра не привів, лібертаріанство луснуло як мильна бульбашка і перетворилась у мацкальський реванш.
Тільки національна ідентичність єднає українців і робить нас сильнішими.
Слава Україні!!!!!!!!!!!!
Тому і називались фронти Українськими."
А те члены УПА, которые пошли "за кордон" вступали в ряды Вермахта и воевали с Советской армией и потому эти фронты тоже назывались Украинскими, а те члены УПА, которые доехали до Японии тоже вступали в Квантунскую армию и в Китае тоже фронты назывались Украинскими, в общем без членов УПА ничего Украинского в мире не было, но зато они были везде и на этих членах стоял и стоит мир.
Коли ви почали війну,
На пам'ятник не написали.
А написали дату ту,
Як вже на нас напали.
На всіх могилах, як було,
Писали люди дати:
Як забирали все село,
За ті імперії вмирати.
Правда на цвинтарі лежить,
Де тридцять дев'ять дата.
Але про це чомусь мовчить,
П'ята колона клята.
Українці по всі боки,
В тій війні участь брали.
Під ким були - тих вояки,
Бо окупації зазнали.
Одні за Польщу полягли,
Її від німців захищали.
Другі під кулі ще лягли,
Що з німцем Польщу рвали.
Хто знищував тоді УПА?
Історія чомусь скупа.
Одних відправили в Сибір,
Других на фронт ще на добір.
На фінів гнали тих солдат,
Чужих земель ними захват.
Безжально мерзли в тім бою,
За чужу землю, не свою.
Із німцем маючи нармонію,
Зламав кордони у Естонію.
Ще на беззахисних латвійців
Направили своїх "гвардійців".
А хто зайшовши у Литву,
Зробив її напівмертву?
Хто ті розстрілював народи,
Що дали відсіч та незгоди?
А висновок всього один,
Ваша вина в смерті родин.
Ви почали оцю війну,
Яку ж отримали ціну?
Мільйонів зо 15 українців,
Звичайно, що для вас чужинців.
Поклали голови у цій війні,
В концтаборах цимфри двійні.
13.-14.05.2018 р.Анатолій Березенський
У КРЕМЛЯ І РАЦЄЯН БУДЕ ДРИЩЩАК ПОСТІЙНИЙ
Добровольческий полк СС "Варяг".
1-я русская национальная бригада СС "Дружина".
15-й казачий кавалерийский корпус СС.
29-я гренадерская дивизия СС "РОНА" (1-я русская).
30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).
36-я гренадерская дивизия СС "Дирлевангер".
Корпуса СС ГОУ СС ФХА-СС
15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков.
СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.
30-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г. , - 5 полков.
Бригады ГУ имперской безопасости СС РСХА-СС
1-я Русская национальная бригада СС "Дружина" - 3 полка, 12 батальонов.
1-я Гвардейская бригада РОА "Зондеркоманда Љ113" СД - 1 батальон, 2 роты.
Бригада СС"Центра противобольшевистской борьбы" (ЦПББ) - 3 батальона.
Разведоватально-диверсионное соединение Главной Команды "Россия - Центр" зондерштаба "Цеппелин" РСХА- СС - 4 отряда спецназначения.
Но, кроме русских частей СС, на службе Вермахта были и другие:
Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4 корпуса, 8 дивизий, 8 бригад).
Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии, 2 бригады).
Русская Освободительная Армия Вермахта - 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30 бригад.
Русская Освободительная Народная Армия - 5 полков, 18 батальонов.
Русская Национальная Народная Армия - 3 полка, 12 батальонов.
Русская Национальная Армия - 2 полка, 12 батальонов.
Военно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) - 87 самолётов, 1авиагруппа,1 полк.
582-й охранный (русский) корпус Вермахта - 11 батальонов.
583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта - 10 батальонов.
584-й охранный (русский) корпус Вермахта - 6 батальонов.
590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк, 4 батальона.
580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк , 9 батальонов.
532-й охранный (русский) корпус Вермахта - 13 батальонов.
559-й охранный ( русский) корпус Вермахта - 7 батальонов.
Русский легион "Белый Крест" Вермахта - 4 батальона.
"Особая дивизия "Россия"" генерала Смысловского - 1 полк, 12 батальонов.
БРИГАДЫ АБВЕРА
Бригада "Граукопф" - "РННА" генерала Иванова - 1 полк, 5 батальонов.
442-я Особого назначения - 2 полка РОА.
136-я Особого назначения - 2 полка РОА.
210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) - 1 полк, 2 отдельных батальона РОА.
Русский охранный корпус Вермахта в Сербии - 1 бригада, 5 полков.
Русская "Народная стража" генерального комиссариата "Москва" (Тылового района группы армий "Центр") - 13 батальонов, 1 кавалерийский дивизион.
15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии:
русских - 1 охранный корпус, 5 полков, хорватских - 2 дивизии, 6 полков.
69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 дивизия , 8 полков, хорватских - 1 дивизия, 3 полка.
Калоборанты-полицаи, политические неудачники, малороссы всех мастей, и прочая рашистская нечисть и кремлёвская горючая вата должны или очень крепко молчать или кричать всем, кого знают - читайТЕ и думайТЕ!!!
Потому, что если ты не воевало, то и нехер тебе там на параде ветеранов делать, плакатиками трусить. Свои ордена напяливай, что тебе ***** дал за подвиги на диване и писдуй на парад. А с чужими ордерами нехй вам там делать, твари совковые!
Щоб ти знав прообраз "Молодої гвардії" з Краснодону у роки Другої Світової Війни це підпілля ОУН УПА на Східній Україні і ніяких комсомольців там не було, потім Фадєєв списав цей образ з українських підпільників. Про спотворення образа Степана Бандери я вже мовчу.
Ознайомся: книга харківського журналіста Руслана Частія
Детальніше: https://www.yakaboo.ua/ua/stepan-bandera-1281350.html
Видавництво Фоліо
Детальніше: https://www.yakaboo.ua/ua/stepan-bandera-1281350.html