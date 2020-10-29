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Латвия (1154) посольство (1045)

Украинку из Латвии Давыденко лишили статуса зарубежного гражданина из-за антиукраинской деятельности, - посольство

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество За рубежом

Украинку из Латвии Давыденко лишили статуса зарубежного гражданина из-за антиукраинской деятельности, - посольство

Национальная комиссия Украины по вопросам иностранных украинцев лишила статуса зарубежного украинца Ларису Давыденко, руководителя общества "Рассвет" в Латвии. Украинское посольство сообщило, что женщина вела деятельность, противоречащую национальным интересам и безопасности Украины.

Об этом заявило посольство Украины в Латвии в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Таким образом удостоверение заграничного украинца Ларисы Давыденко, на основании которого она получила бесплатную многократную визу на въезд в Украину, является недействительным и подлежит возврату в посольство Украины в Латвии", - заявили в посольстве.

Посольство объяснило это решение тем, что Давыденко "откровенно симпатизирует пророссийским силам в Латвии, систематически посещает мероприятия, организованные российскими дипломатическими учреждениями, активно и публично продвигает постулаты идеологов "русского мира ", которые стали ее глубоким внутренним убеждением".

Отмечается, что 26 июля Давыденко участвовала в мероприятиях, проводимых Генеральным консульством РФ в городе Лиепая по случаю дня Военно-морских сил России. В посольстве считают, что таким образом она прославляла вооруженные силы страны-агрессора.

Удостоверение зарубежного украинца является документом, который выдается на 10 лет с последующей его перерегистрацией. Кроме права на бесплатную многократную визу на въезд в Украину, документ дает возможность обучения в учреждениях высшего образования Украины за средства государственного бюджета, возможность иммигрировать в Украину для постоянного проживания, возможность вступления в гражданство Украины в порядке, установленном законом.

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Топ комментарии
+40
А кто лишит гражданства за антиукраинскую политику псевдоукраинцев окопавшихся в Киеве, Харькове, Одессе?
Украинку из Латвии Давыденко лишили статуса зарубежного гражданина из-за антиукраинской деятельности, - посольство - Цензор.НЕТ 2757
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29.10.2020 17:09
+29
на секундочку.. вот эта старая мразина это руководитель украинской организации «Лиепайская украинская община «Рассвет» Лариса Давыденко..
узнаёте почерк ГРУ - НКВД.. от имени украинцев регистрируются антиукраинские организации, которые топят за *********..
https://myrotvorets.center/criminal/davydenko-larisa-vasilevna/

Украинку из Латвии Давыденко лишили статуса зарубежного гражданина из-за антиукраинской деятельности, - посольство - Цензор.НЕТ 3358
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29.10.2020 17:16
+24
А нафиг оно здесь?
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29.10.2020 17:05
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А нафиг оно здесь?
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29.10.2020 17:05 Ответить
Как и штепа . Даже зеля не знает ответа на такой вопрос .
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29.10.2020 17:07 Ответить
Она не гражданка Украины С какой радости нам этот мусор?
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29.10.2020 17:09 Ответить
Нет, оно благополучно будет и дальше проживать в Латвии, а то что давал ей статус зарубежного украинца обучения в учреждениях высшего образования Украины за средства государственного бюджета, возможность иммигрировать в Украину для постоянного проживания даме бальзаковского возраста и даром не надо
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29.10.2020 17:11 Ответить
оно похоже будет очень сильно расстроено, нельзя исключать горьких рыданий и истеричных жалоб в оон
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29.10.2020 17:03 Ответить
На каком основании она находится в Латвии? В зависимости от оснований на которых она находится в ЛР, могут быть самяе разные варианты ее дальнейшего будующего в ЛР.
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29.10.2020 17:06 Ответить
А кто лишит гражданства за антиукраинскую политику псевдоукраинцев окопавшихся в Киеве, Харькове, Одессе?
Украинку из Латвии Давыденко лишили статуса зарубежного гражданина из-за антиукраинской деятельности, - посольство - Цензор.НЕТ 2757
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29.10.2020 17:09 Ответить
Если их отправить в печь крематория то єта антиукраинская четверка автоматом лишится украинского гражданства.
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29.10.2020 17:46 Ответить
подожди, если лишает многократной визы, то оно что неГр Латвии или гражданка сруси, ведь граждани Латвии в Украину без визы могут гонять до Украины
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29.10.2020 18:10 Ответить
есть отдельные статьи для запрета на въезд в страну.
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29.10.2020 18:22 Ответить
на секундочку.. вот эта старая мразина это руководитель украинской организации «Лиепайская украинская община «Рассвет» Лариса Давыденко..
узнаёте почерк ГРУ - НКВД.. от имени украинцев регистрируются антиукраинские организации, которые топят за *********..
https://myrotvorets.center/criminal/davydenko-larisa-vasilevna/

Украинку из Латвии Давыденко лишили статуса зарубежного гражданина из-за антиукраинской деятельности, - посольство - Цензор.НЕТ 3358
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29.10.2020 17:16 Ответить
курва кацапская и мать ее была курвой...
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29.10.2020 17:41 Ответить
Я не бачу тут українку, типова тамбовсько воронежська баба яга
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29.10.2020 19:51 Ответить
фамилия украинская по мужу наверно, а сама она кацапка. как и Матвиенко в России ( у нее муж украинец, а она сама єрзя-кацапка).
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29.10.2020 23:53 Ответить
Хіба так
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30.10.2020 00:02 Ответить
Что-то её аж корёжит, так "переживает" за Украину.
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29.10.2020 20:47 Ответить
Одна из миллионов ватников,которые тянут Украину в ад.Только вокруг нее кипиш подняли,а остальное стадо делает свою кровавую работу по тихому.Особенно на выбрах,особенно на юго-востоке.Так что хорошо,что эту кобылу лишили ксивы,но к сожалению таких еще крайне много осталось.
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29.10.2020 17:28 Ответить
есть и позитивный результат, таки процентов 45% из украинцов, поживающих в Латвие, стали в один ряд с латышскими фошиздами.
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29.10.2020 18:07 Ответить
У нас откровенрые враги сидят в парламенте и на телевидении и ничего,хохляцкий быдляк за них даже голосует.
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29.10.2020 18:10 Ответить
Від назви "світанок" смердить совковим колхозом.
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29.10.2020 18:54 Ответить
 
 