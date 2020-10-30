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Латвія (857) посольство (876)

Українку з Латвії Давиденко позбавили статусу іноземного громадянина через антиукраїнську діяльність, - посольство

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Українку з Латвії Давиденко позбавили статусу іноземного громадянина через антиукраїнську діяльність, - посольство

Національна комісія України з питань закордонних українців позбавила статусу закордонного українця Ларису Давиденко, керівника товариства "Світанок" у Латвії. Посольство України повідомило, що жінка вела діяльність, яка суперечить національним інтересам і безпеці України.

Про це заявило посольство України в Латвії в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Таким чином, посвідчення закордонного українця Л.Давиденко, на підставі якого вона отримала безкоштовну багаторазову візу на в’їзд в Україну, є недійсним і підлягає поверненню до Посольства України в Латвії", - заявили в посольстві.

Посольство пояснило це рішення тим, що Давиденко "відверто симпатизує проросійським силам в Латвії, систематично відвідує заходи, організовані російськими дипломатичними установами, активно і публічно просуває постулати ідеологів "руського міру", які стали її глибоким внутрішнім переконанням".

Зазначається, що 26 липня Давиденко брала участь у заходах, які проводились Генеральним консульством РФ у м.Лієпая з нагоди відзначення дня Військово-морських сил Росії. У посольстві вважають, що таким чином вона прославляла збройні сили країни-агресора.

Посвідчення закордонного українця є документом, який видається на 10 років із наступною його перереєстрацією. Крім права на безкоштовну багаторазову візу на в'їзд в Україну, документ дає можливість навчання в закладах вищої освіти України за кошти державного бюджету, можливість іммігрувати в Україну для постійного проживання, можливість вступу до громадянства України в порядку, встановленому законом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава української громади в Латвії регулярно відвідує заходи, що прославляють велич армії РФ, - посольство. ФОТО
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Топ коментарі
+40
А кто лишит гражданства за антиукраинскую политику псевдоукраинцев окопавшихся в Киеве, Харькове, Одессе?
Украинку из Латвии Давыденко лишили статуса зарубежного гражданина из-за антиукраинской деятельности, - посольство - Цензор.НЕТ 2757
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29.10.2020 17:09
+29
на секундочку.. вот эта старая мразина это руководитель украинской организации «Лиепайская украинская община «Рассвет» Лариса Давыденко..
узнаёте почерк ГРУ - НКВД.. от имени украинцев регистрируются антиукраинские организации, которые топят за *********..
https://myrotvorets.center/criminal/davydenko-larisa-vasilevna/

Украинку из Латвии Давыденко лишили статуса зарубежного гражданина из-за антиукраинской деятельности, - посольство - Цензор.НЕТ 3358
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29.10.2020 17:16
+24
А нафиг оно здесь?
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29.10.2020 17:05
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А нафиг оно здесь?
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29.10.2020 17:05 Відповісти
Как и штепа . Даже зеля не знает ответа на такой вопрос .
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29.10.2020 17:07 Відповісти
Она не гражданка Украины С какой радости нам этот мусор?
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29.10.2020 17:09 Відповісти
Нет, оно благополучно будет и дальше проживать в Латвии, а то что давал ей статус зарубежного украинца обучения в учреждениях высшего образования Украины за средства государственного бюджета, возможность иммигрировать в Украину для постоянного проживания даме бальзаковского возраста и даром не надо
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29.10.2020 17:11 Відповісти
оно похоже будет очень сильно расстроено, нельзя исключать горьких рыданий и истеричных жалоб в оон
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29.10.2020 17:03 Відповісти
На каком основании она находится в Латвии? В зависимости от оснований на которых она находится в ЛР, могут быть самяе разные варианты ее дальнейшего будующего в ЛР.
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29.10.2020 17:06 Відповісти
А кто лишит гражданства за антиукраинскую политику псевдоукраинцев окопавшихся в Киеве, Харькове, Одессе?
Украинку из Латвии Давыденко лишили статуса зарубежного гражданина из-за антиукраинской деятельности, - посольство - Цензор.НЕТ 2757
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29.10.2020 17:09 Відповісти
Если их отправить в печь крематория то єта антиукраинская четверка автоматом лишится украинского гражданства.
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29.10.2020 17:46 Відповісти
подожди, если лишает многократной визы, то оно что неГр Латвии или гражданка сруси, ведь граждани Латвии в Украину без визы могут гонять до Украины
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29.10.2020 18:10 Відповісти
есть отдельные статьи для запрета на въезд в страну.
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29.10.2020 18:22 Відповісти
на секундочку.. вот эта старая мразина это руководитель украинской организации «Лиепайская украинская община «Рассвет» Лариса Давыденко..
узнаёте почерк ГРУ - НКВД.. от имени украинцев регистрируются антиукраинские организации, которые топят за *********..
https://myrotvorets.center/criminal/davydenko-larisa-vasilevna/

Украинку из Латвии Давыденко лишили статуса зарубежного гражданина из-за антиукраинской деятельности, - посольство - Цензор.НЕТ 3358
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29.10.2020 17:16 Відповісти
курва кацапская и мать ее была курвой...
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29.10.2020 17:41 Відповісти
Я не бачу тут українку, типова тамбовсько воронежська баба яга
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29.10.2020 19:51 Відповісти
фамилия украинская по мужу наверно, а сама она кацапка. как и Матвиенко в России ( у нее муж украинец, а она сама єрзя-кацапка).
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29.10.2020 23:53 Відповісти
Хіба так
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30.10.2020 00:02 Відповісти
Что-то её аж корёжит, так "переживает" за Украину.
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29.10.2020 20:47 Відповісти
Одна из миллионов ватников,которые тянут Украину в ад.Только вокруг нее кипиш подняли,а остальное стадо делает свою кровавую работу по тихому.Особенно на выбрах,особенно на юго-востоке.Так что хорошо,что эту кобылу лишили ксивы,но к сожалению таких еще крайне много осталось.
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29.10.2020 17:28 Відповісти
есть и позитивный результат, таки процентов 45% из украинцов, поживающих в Латвие, стали в один ряд с латышскими фошиздами.
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29.10.2020 18:07 Відповісти
У нас откровенрые враги сидят в парламенте и на телевидении и ничего,хохляцкий быдляк за них даже голосует.
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29.10.2020 18:10 Відповісти
Від назви "світанок" смердить совковим колхозом.
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29.10.2020 18:54 Відповісти
 
 