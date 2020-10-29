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Более 60 народных депутатов болеют или уже переболели COVID-19, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Более 60 народных депутатов болеют или уже переболели COVID-19, - Разумков

В Верховной Раде коронавирусом болеют или уже переболели более 60 народных депутатов и более 50 сотрудников аппарата. На следующей неделе парламент соберется на пленарное заседание.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в комментарии журналистам во время визита в Германию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он напомнил, что с 3 по 6 ноября депутаты будут работать в пленарном режиме.

"По состоянию на сегодняшний день более 60 народных депутатов болеют или переболели. Если мы посмотрим за этот промежуток времени, то у нас положительная динамика - у нас меньше депутатов, заболевших, чем было на крайней нашей пленарной неделе (29-30 сентября. - Ред.)", - добавил спикер.

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Разумков также сообщил, что более 50 сотрудников аппарата парламента или переболели COVID-19, или болеют сейчас. Часть сотрудников аппарата Верховной Рады "работают в удаленном режиме, но, к сожалению, полностью уберечься от такой проблемы, как COVID, мы также не можем".

Автор: Ольга Лузан
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в этом случае народное горе одними словами не передать
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29.10.2020 17:01 Ответить
і хоч би хтось до чечетова приєднався
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29.10.2020 17:04 Ответить
король бурштыновой мафии
Более 60 народных депутатов болеют или уже переболели COVID-19, - Разумков - Цензор.НЕТ 293
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29.10.2020 17:06 Ответить
Более 60 народных депутатов болеют или уже переболели COVID-19, - Разумков - Цензор.НЕТ 980Более 60 народных депутатов болеют или уже переболели COVID-19, - Разумков - Цензор.НЕТ 3094
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29.10.2020 17:04 Ответить
Сумуємо аж за край.
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29.10.2020 17:04 Ответить
но не одно не сдохло
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29.10.2020 17:05 Ответить
Те что сказали или с осложнениями. У большинства как кашель проходит, они даже сами не знают об этом. Наверняка уже почти все переболели.
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29.10.2020 17:10 Ответить
Более 60 народных депутатов болеют или уже переболели COVID-19/ Этого не может быть.Ум, честь и совесть большинства избирателей заявили ответственно: "Коронавируса никакого нет!" - депутат Шахов./ депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая /"Слуга народа" Камельчук считает пандемию COVID-19 "масштабной аферой" и "заговором корпораций".
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29.10.2020 17:15 Ответить
И вот спросить вас - На хрена вы их лечили, всё равно их сокращать, пускай болеют, а мы будем думать что это естественный отбор мором.
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29.10.2020 17:24 Ответить
жаль... жаль, что так мало переболело... а еще хуже то, что никто не подох... было бы хорошо если бы 423 угребка внезапно подохли от профузного поноса с симптомами воспаления легких и сердечной недостаточности...
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30.10.2020 01:36 Ответить
 
 