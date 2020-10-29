Более 60 народных депутатов болеют или уже переболели COVID-19, - Разумков

В Верховной Раде коронавирусом болеют или уже переболели более 60 народных депутатов и более 50 сотрудников аппарата. На следующей неделе парламент соберется на пленарное заседание.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в комментарии журналистам во время визита в Германию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он напомнил, что с 3 по 6 ноября депутаты будут работать в пленарном режиме.

"По состоянию на сегодняшний день более 60 народных депутатов болеют или переболели. Если мы посмотрим за этот промежуток времени, то у нас положительная динамика - у нас меньше депутатов, заболевших, чем было на крайней нашей пленарной неделе (29-30 сентября. - Ред.)", - добавил спикер.

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Разумков также сообщил, что более 50 сотрудников аппарата парламента или переболели COVID-19, или болеют сейчас. Часть сотрудников аппарата Верховной Рады "работают в удаленном режиме, но, к сожалению, полностью уберечься от такой проблемы, как COVID, мы также не можем".