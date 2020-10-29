В Европе быстро распространяется новый вид коронавируса, - ученые
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По странам Европы быстро распространяется новый вид коронавируса. Он получил название 20A.EU1 и впервые был выявлен у сельскохозяйственных рабочих.
Об этом говорится в исследовании ученых из Швейцарии и Испании, опубликованном на сайте Базельского университета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как выяснили ученые, вторая волна пандемии в Европе может быть связана с мутацией коронавируса среди испанских сельскохозяйственных рабочих. С лета 2020 года он распространился по большей части Западной Европы и на сегодня на него приходится значительная доля новых случаев заражения COVID-19.
Мутировавший коронавирус получил название 20A.EU1, а ключевую роль в его распространении сыграли люди, которые возвращались из отпусков в Испании. По мнению генетика Базельского университета и автора статьи Эммы Ходкрофт, быстрое распространение 20A.EU1 показывает, что карантинные меры были недостаточными для сдерживания пандемии.
Она также отметила, что вирус 20A.EU1 не похож ни на одну известную версию вируса Sars-Cov-2. Кроме того, в статье говорится, что до него была известна мутация, которая привела к появлению штамма коронавируса D614G. Ученые уверены, что он сделал вирус более заразным.
Ученая Таня Штадлер из Высшей технической школы Цюриха отметила, что полученные за последнее время образцы вируса со всей Европы базируются именно на этом варианте коронавируса. Еще один соавтор исследования Иньяки Комас предполагает, что новый штамм мог быстро распространиться благодаря первоначальной вспышке.
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Они не пострадают ТАК, КАК простые земляне. У них всё предусмотрено и за огромные деньги построено...
Мені було цікаво, чи ви зможете її усвідомити.
Але це не критика.
Хотя зверьки они классные.
Все начиналось не в Китае, а под Новосибирском в центре вирусологии "Вектор".
Но по привычке все было засекречено, хотя внезапно народ начал болеть там пневмонией.
https://gordonua.com/news/politics/sokursnik-putina-shvec-vzryv-v-novosibirskom-centre-virusologii-vektor-stal-rossiyskim-chernobylem-1494061.html
"По мнению бывшего советского разведчика, сокурсника президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрия Швеца, штаммы коронавируса могли разлететься по воздуху после взрыва в новосибирском научном центре.Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/sokursnik-putina-shvec-vzryv-v-novosibirskom-centre-virusologii-vektor-stal-rossiyskim-chernobylem-1494061.html"
Погибло десятки миллионов.
Сейчас матка вируса - ***** 20.RU готовится побить рекорд.
Никак не влияют, неактивные гены, со временем выводятся, из организма. (с) ВОЗ
А с коронавирусом они могут "скрещиваться" ? Никто не знает!
Есть такая вероятность. Тогда всем хана.
А так в человеческом теле регулярно рождаются клетки с мутациями, но только на страже стоит иммунная система, которая "чужих" быстро вычисляет и пожирает в прямом смысле этого слова.
А так вирус гриппа, к примеру, на 70% состоит из бессмысленных ошметков чужого генетического кода. А может там и не бессмысленный код, а вшитая и спящая бомба, которая породит каких-нибудь популярных нынче "ходячих мертвецов", но мы пока об этом не догадываемся. Шутка это, если что, а то ведь кто-то и поведется.
штА, опять?
20+ со вкусом ватника