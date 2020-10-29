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В Европе быстро распространяется новый вид коронавируса, - ученые

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

В Европе быстро распространяется новый вид коронавируса, - ученые

По странам Европы быстро распространяется новый вид коронавируса. Он получил название 20A.EU1 и впервые был выявлен у сельскохозяйственных рабочих.

Об этом говорится в исследовании ученых из Швейцарии и Испании, опубликованном на сайте Базельского университета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как выяснили ученые, вторая волна пандемии в Европе может быть связана с мутацией коронавируса среди испанских сельскохозяйственных рабочих. С лета 2020 года он распространился по большей части Западной Европы и на сегодня на него приходится значительная доля новых случаев заражения COVID-19.

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Мутировавший коронавирус получил название 20A.EU1, а ключевую роль в его распространении сыграли люди, которые возвращались из отпусков в Испании. По мнению генетика Базельского университета и автора статьи Эммы Ходкрофт, быстрое распространение 20A.EU1 показывает, что карантинные меры были недостаточными для сдерживания пандемии.

Она также отметила, что вирус 20A.EU1 не похож ни на одну известную версию вируса Sars-Cov-2. Кроме того, в статье говорится, что до него была известна мутация, которая привела к появлению штамма коронавируса D614G. Ученые уверены, что он сделал вирус более заразным.

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Ученая Таня Штадлер из Высшей технической школы Цюриха отметила, что полученные за последнее время образцы вируса со всей Европы базируются именно на этом варианте коронавируса. Еще один соавтор исследования Иньяки Комас предполагает, что новый штамм мог быстро распространиться благодаря первоначальной вспышке.
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Топ комментарии
+30
Ми же старий не викашляли В Европе быстро распространяется новый вид коронавируса, - ученые - Цензор.НЕТ 1115
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29.10.2020 15:38
+24
не везде ешо дороги отремонтировали так что поживем В Европе быстро распространяется новый вид коронавируса, - ученые - Цензор.НЕТ 4785
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29.10.2020 15:39
+16
У Європі швидко поширюється новий вид коронавірусу, - вчені - Цензор.НЕТ 9627
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29.10.2020 16:02
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Страница 2 из 2
Это все месть Земли за разрушение природы заводами, фабриками, нефтяными вышками, хим комбинатами ПО ВАРВАРСКИ, БЕЗ ДОЛЖНОЙ ОЧИСТКИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ принадлежащих миллионерам и миллиардерам.
Они не пострадают ТАК, КАК простые земляне. У них всё предусмотрено и за огромные деньги построено...
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29.10.2020 16:03 Ответить
Глупости всё это, человечество как биологический вид слишком долго бесконтрольно размножалось, у нас теперь нет природных врагов. А в природе долго так не бывает, всегда должен быть тот, кто "ест" нас. Так что новые эпидемии, в том числе и гораздо более смертоносные, просто неизбежны, вопрос не в "а если", а вопрос в "как скоро".
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29.10.2020 17:37 Ответить
ситуация в том что смертность от короны низкая . так что теория перенаселения не работает .
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29.10.2020 19:54 Ответить
Всё отлично работает, вовсе не должно быть именно вот прям Апокалипсиса. Но что-то будет удерживать количество людей на планете в разумных пределах. И, кстати, если будут раз в полгода новые волны коронавируса пусть даже со смертностью в 0.5-1%, человеческая популяция таки стремительно начнет сокращаться, особенно в так называемых "развитых" странах.
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29.10.2020 20:27 Ответить
В розвинутих країнах зростання населення низке. Тож, загалом, ваша логіка недосконала.
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29.10.2020 22:47 Ответить
В развитых странах высокая плотность населения. И очень высокая мобильность населения. А рождаемость, она наоборот, фактор выживания человечества и низкая рождаемость вовсе не способствует выживаемости, скорее наоборот, сейчас во всех странах, где в среднем меньше чем 2.07-2.09 детей в семье и без вирусов наблюдается процесс вымирания человеческого вида. Вирус только ускорит этот процесс. Так что всё в порядке у меня с логикой.
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29.10.2020 23:14 Ответить
Недосконалість не є ознакою відсутності порядку.
Мені було цікаво, чи ви зможете її усвідомити.
Але це не критика.
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29.10.2020 23:31 Ответить
Эпидемии случались всю историю человечества...вспомните, хотя бы про Юстинианову чуму 1500 лет назад - Коронавирус по сравнению с той чумой - детский лепет, тогда в Римской Империи умер каждй второй
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30.10.2020 12:56 Ответить
Нас спасёт тужурка ,тужурка с асфальта
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29.10.2020 16:05 Ответить
Ні, це не Білл Гейтс і Ральф Барік, це малайзійський панголін переспав вже з європейським кроликом.
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29.10.2020 16:09 Ответить
Если выйти в 7 утра из Владивостока строго на Юг пешком ,то через 10 часов попадете в Лос-Анджелес,но вас туда не пустят....
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29.10.2020 16:16 Ответить
В натуре?
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29.10.2020 17:05 Ответить
зависит от того какими таблеточками закинешься У Європі швидко поширюється новий вид коронавірусу, - вчені - Цензор.НЕТ 4934
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29.10.2020 17:26 Ответить
Наверное, чувак перепутал Сеул с Лос-Анжелесом.
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30.10.2020 12:57 Ответить
Если ещё заболеют коровы , овцы , свиньи , кролики , куры ,... , то нам точно конец .
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29.10.2020 16:21 Ответить
Ну, мор кроликов- это не критично.
Хотя зверьки они классные.
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29.10.2020 17:19 Ответить
У кроликов, кстати, есть свой достаточно смертоносный грипп. Кто кролей держал - тот знает. Выкашивает всех в округе, даже вроде как нет никакого контакта клетки в разных сторонах села, а две-три недели и нет кролей в селе ни у кого.
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29.10.2020 17:40 Ответить
є комарі , яким на клітки нас#ать ((( комар у ситуації кроля як недотримання санітарних норм громадянами ((((
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29.10.2020 20:48 Ответить
дети кукурузы, ептить твою налево
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29.10.2020 16:21 Ответить
У берегов Камчатки сдохло все живое,спецы московского МГУ сказали что это Гиптил,ракетное топливо...,як кажуть в Україні,слізай куме,приїхали....
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29.10.2020 16:23 Ответить
Я так зрозумів що, розмова не про ковід-19, а про старий ковід-2, який вже проходили.
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29.10.2020 16:34 Ответить
Война!!! И кто то ее начал!
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29.10.2020 16:37 Ответить
нужно закрывать все границы до победы над вирусом! Нужно было закрыться еще когда в Китае все начиналось. я писал, когда в Китае все начиналось, что это будет эпидемия мировая скоро ибо китайцы по всюду - во всех странах с фотоаппаратами и вирус будет скоро везде. Вот тогда бы закрылись и думали хоть на ход вперед событий, то сейчас бы могли быть единственной страной без вируса. А у нас народ дурной и особенно во власти, и они сами не могут принимать решения, они всегда на шаг позади других предпочитают идти и смотрят, как делают у других и только тогда сами повторяют. Позорно глупая власть, которая абсолютно не начитанная и не умеет мыслить своей головой. У каждого животного свои сильные стороны - у ястреба зрение, у гепарда скорость, у собаки чутье и охота и нюх, а у человека - это разум. И разум нужно прокачивать всю жизнь и учиться и очень много читать, чтобы был разум, который с большим опытом прочитанного из книг, будет способен принимать лучшие решения во благо. У власти Украины должны быть философы и ученые - целые гильдии должны быть из ученых. или гильдии можно сделать партиями - гильдия ученых, гильдия бизнесменов, и т.д. Чтобы они понимали, что они делают и зачем и чтобы они несли благо и развитие. Но народ у нас жлобье и все только на разруху действует. Жлобье тащит и хочет обогатиться и оно создает регресс и разруху. Дети должны учить философию с первых классов и возможно тогда народ станет разумнее.
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29.10.2020 16:46 Ответить
Желательно у власти иметь умеренную технократию.
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29.10.2020 17:17 Ответить
ты писал но тебя никто не послушал
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29.10.2020 21:51 Ответить
"Нужно было закрыться еще когда в Китае все начиналось..."
Все начиналось не в Китае, а под Новосибирском в центре вирусологии "Вектор".
Но по привычке все было засекречено, хотя внезапно народ начал болеть там пневмонией.
https://gordonua.com/news/politics/sokursnik-putina-shvec-vzryv-v-novosibirskom-centre-virusologii-vektor-stal-rossiyskim-chernobylem-1494061.html

"По мнению бывшего советского разведчика, сокурсника президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрия Швеца, штаммы коронавируса могли разлететься по воздуху после взрыва в новосибирском научном центре.Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/sokursnik-putina-shvec-vzryv-v-novosibirskom-centre-virusologii-vektor-stal-rossiyskim-chernobylem-1494061.html"
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30.10.2020 15:41 Ответить
По Европе в начале прошлого века быстро распространялся вирус "Призрак коммунизма".

Погибло десятки миллионов.

Сейчас матка вируса - ***** 20.RU готовится побить рекорд.
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29.10.2020 16:47 Ответить
COVID-19: біологічна зброя Росії? Розслідування
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29.10.2020 17:29 Ответить
Такое чувство что кто то щедрой рукой подливает новые вирусы из пробирки
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29.10.2020 17:06 Ответить
Вот интересно, та испанка из 1918 тоже так постоянно мутировала?
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29.10.2020 17:21 Ответить
Да, один из штаммов гриппа, которым мы регулярно болеем, это далекий прямой родственник "испанки". Но обычно вирусы мутируют в сторону большей заразности и меньшей смертности - со смертью носителя как бы и вирус не может дальше распространяться, так что более смертоносные штаммы постепенно уступают место менее смертоносным. Но это в целом так, на этом фоне бывают достаточно ужасные по последствиям мутации. "Испанка" - кстати, весьма удачный пример для этого. Она ведь тоже не с нуля с Луны свалилась, это мутация какого-то более-менее безвредного вируса, существовавшего до этого.
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29.10.2020 17:46 Ответить
Пишут, шо одним из симптомов испанки было кровохарканье. И еще пишут, шо в лечении применяли лошадиные дозы аспирина. Вопрос: от чего умирали - от гриппа или от лечения?
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29.10.2020 22:09 Ответить
Как влияют на человека генетически модифицированные продукты?
Никак не влияют, неактивные гены, со временем выводятся, из организма. (с) ВОЗ
А с коронавирусом они могут "скрещиваться" ? Никто не знает!
Есть такая вероятность. Тогда всем хана.
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29.10.2020 17:40 Ответить
Могут и "скрещиваться". Только для мутаций именно человека нужно, чтобы вирус одновременно поразил гены яйцеклетки и сперматозоида, и они, уже пораженные, но ещё живые, встретились в одном теплом влажном месте
А так в человеческом теле регулярно рождаются клетки с мутациями, но только на страже стоит иммунная система, которая "чужих" быстро вычисляет и пожирает в прямом смысле этого слова.
А так вирус гриппа, к примеру, на 70% состоит из бессмысленных ошметков чужого генетического кода. А может там и не бессмысленный код, а вшитая и спящая бомба, которая породит каких-нибудь популярных нынче "ходячих мертвецов", но мы пока об этом не догадываемся. Шутка это, если что, а то ведь кто-то и поведется.
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29.10.2020 17:53 Ответить
как страшно жить...


У Європі швидко поширюється новий вид коронавірусу, - вчені - Цензор.НЕТ 5322
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29.10.2020 20:51 Ответить
Тем более нужна цифровая платформа некий аналог платформы "Дарницы".
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29.10.2020 17:57 Ответить
тебе разрешаю без маски. В добрый путь!
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29.10.2020 18:34 Ответить
В достаточно острой стадии пришлось выйти в АТБ. Захожу, а за мной парочка таких кугутов. И бла-бла-бла, ошейники, соросы, придумали и пугают. Надели маски на третьи подбородки и пошли в зал. Было устойчивое желание кашлянуть в морду. Проверили бы теорию Дарвина на себе
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30.10.2020 14:39 Ответить
А-а-а-а-а! А-а-а-а-а-! Ми фсє умрьоо-о-о-о-м!
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29.10.2020 18:10 Ответить
Точно Ванга говорила: - "Европа опустеет".
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29.10.2020 18:12 Ответить
В Европе быстро распространяется новый вид коронавируса...





штА, опять? У Європі швидко поширюється новий вид коронавірусу, - вчені - Цензор.НЕТ 3964
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29.10.2020 20:49 Ответить
может, Апокалипсис уже начался, а мы этого просто не поняли?
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29.10.2020 22:28 Ответить
У Європі швидко поширюється новий вид коронавірусу, - вчені - Цензор.НЕТ 6847
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29.10.2020 22:32 Ответить
Це вже якийсь армагеддець. У Європі швидко поширюється новий вид коронавірусу, - вчені - Цензор.НЕТ 8310
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29.10.2020 23:22 Ответить
ковид
20+ со вкусом ватника
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30.10.2020 00:25 Ответить
Думаю достаточно сопоставить момент про кого были введены акции Европы,и кто страдал от них,явно не Китай
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30.10.2020 01:26 Ответить
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