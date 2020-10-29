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У Європі швидко поширюється новий вид коронавірусу, - вчені

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

У Європі швидко поширюється новий вид коронавірусу, - вчені

Країнами Європи швидко поширюється новий вид коронавірусу. Він отримав назву 20A.EU1 і вперше був виявлений у сільськогосподарських робітників.

Про це йдеться в дослідженні вчених зі Швейцарії та Іспанії, опублікованому на сайті Базельського університету, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як з'ясували вчені, друга хвиля пандемії в Європі може бути пов'язана з мутацією коронавірусу серед іспанських сільськогосподарських робітників. З літа 2020 року він поширився більшою частиною Західної Європи і на сьогодні на нього припадає значна частка нових випадків зараження COVID-19.

Мутований коронавірус отримав назву 20A.EU1, а ключову роль в його розповсюдженні зіграли люди, які поверталися з відпусток в Іспанії. На думку генетика Базельського університету і автора статті Емми Ходкрофт, швидке поширення 20A.EU1 показує, що карантинні заходи були недостатніми для стримування пандемії.

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Вона також зазначила, що вірус 20A.EU1 не схожий на жодну відому версію вірусу Sars-Cov-2. Крім того, в статті йдеться про те, що до нього була відома мутація, яка привела до появи штаму коронавірусу D614G. Вчені впевнені, що він зробив вірус більш заразним.

Вчена Таня Штадлер з Вищої технічної школи Цюріха зазначила, що отримані за останній час зразки вірусу з усієї Європи базуються саме на цьому варіанті коронавірусу. Ще один співавтор дослідження Іньякі Комас передбачає, що новий штам міг швидко розповсюдитися завдяки першому спалаху.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+30
Ми же старий не викашляли В Европе быстро распространяется новый вид коронавируса, - ученые - Цензор.НЕТ 1115
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29.10.2020 15:38
+24
не везде ешо дороги отремонтировали так что поживем В Европе быстро распространяется новый вид коронавируса, - ученые - Цензор.НЕТ 4785
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29.10.2020 15:39
+16
У Європі швидко поширюється новий вид коронавірусу, - вчені - Цензор.НЕТ 9627
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29.10.2020 16:02
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Сторінка 2 з 2
Это все месть Земли за разрушение природы заводами, фабриками, нефтяными вышками, хим комбинатами ПО ВАРВАРСКИ, БЕЗ ДОЛЖНОЙ ОЧИСТКИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ принадлежащих миллионерам и миллиардерам.
Они не пострадают ТАК, КАК простые земляне. У них всё предусмотрено и за огромные деньги построено...
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29.10.2020 16:03 Відповісти
Глупости всё это, человечество как биологический вид слишком долго бесконтрольно размножалось, у нас теперь нет природных врагов. А в природе долго так не бывает, всегда должен быть тот, кто "ест" нас. Так что новые эпидемии, в том числе и гораздо более смертоносные, просто неизбежны, вопрос не в "а если", а вопрос в "как скоро".
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29.10.2020 17:37 Відповісти
ситуация в том что смертность от короны низкая . так что теория перенаселения не работает .
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29.10.2020 19:54 Відповісти
Всё отлично работает, вовсе не должно быть именно вот прям Апокалипсиса. Но что-то будет удерживать количество людей на планете в разумных пределах. И, кстати, если будут раз в полгода новые волны коронавируса пусть даже со смертностью в 0.5-1%, человеческая популяция таки стремительно начнет сокращаться, особенно в так называемых "развитых" странах.
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29.10.2020 20:27 Відповісти
В розвинутих країнах зростання населення низке. Тож, загалом, ваша логіка недосконала.
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29.10.2020 22:47 Відповісти
В развитых странах высокая плотность населения. И очень высокая мобильность населения. А рождаемость, она наоборот, фактор выживания человечества и низкая рождаемость вовсе не способствует выживаемости, скорее наоборот, сейчас во всех странах, где в среднем меньше чем 2.07-2.09 детей в семье и без вирусов наблюдается процесс вымирания человеческого вида. Вирус только ускорит этот процесс. Так что всё в порядке у меня с логикой.
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29.10.2020 23:14 Відповісти
Недосконалість не є ознакою відсутності порядку.
Мені було цікаво, чи ви зможете її усвідомити.
Але це не критика.
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29.10.2020 23:31 Відповісти
Эпидемии случались всю историю человечества...вспомните, хотя бы про Юстинианову чуму 1500 лет назад - Коронавирус по сравнению с той чумой - детский лепет, тогда в Римской Империи умер каждй второй
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30.10.2020 12:56 Відповісти
Нас спасёт тужурка ,тужурка с асфальта
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29.10.2020 16:05 Відповісти
Ні, це не Білл Гейтс і Ральф Барік, це малайзійський панголін переспав вже з європейським кроликом.
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29.10.2020 16:09 Відповісти
Если выйти в 7 утра из Владивостока строго на Юг пешком ,то через 10 часов попадете в Лос-Анджелес,но вас туда не пустят....
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29.10.2020 16:16 Відповісти
В натуре?
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29.10.2020 17:05 Відповісти
зависит от того какими таблеточками закинешься У Європі швидко поширюється новий вид коронавірусу, - вчені - Цензор.НЕТ 4934
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29.10.2020 17:26 Відповісти
Наверное, чувак перепутал Сеул с Лос-Анжелесом.
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30.10.2020 12:57 Відповісти
Если ещё заболеют коровы , овцы , свиньи , кролики , куры ,... , то нам точно конец .
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29.10.2020 16:21 Відповісти
Ну, мор кроликов- это не критично.
Хотя зверьки они классные.
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29.10.2020 17:19 Відповісти
У кроликов, кстати, есть свой достаточно смертоносный грипп. Кто кролей держал - тот знает. Выкашивает всех в округе, даже вроде как нет никакого контакта клетки в разных сторонах села, а две-три недели и нет кролей в селе ни у кого.
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29.10.2020 17:40 Відповісти
є комарі , яким на клітки нас#ать ((( комар у ситуації кроля як недотримання санітарних норм громадянами ((((
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29.10.2020 20:48 Відповісти
дети кукурузы, ептить твою налево
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29.10.2020 16:21 Відповісти
У берегов Камчатки сдохло все живое,спецы московского МГУ сказали что это Гиптил,ракетное топливо...,як кажуть в Україні,слізай куме,приїхали....
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29.10.2020 16:23 Відповісти
Я так зрозумів що, розмова не про ковід-19, а про старий ковід-2, який вже проходили.
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29.10.2020 16:34 Відповісти
Война!!! И кто то ее начал!
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29.10.2020 16:37 Відповісти
нужно закрывать все границы до победы над вирусом! Нужно было закрыться еще когда в Китае все начиналось. я писал, когда в Китае все начиналось, что это будет эпидемия мировая скоро ибо китайцы по всюду - во всех странах с фотоаппаратами и вирус будет скоро везде. Вот тогда бы закрылись и думали хоть на ход вперед событий, то сейчас бы могли быть единственной страной без вируса. А у нас народ дурной и особенно во власти, и они сами не могут принимать решения, они всегда на шаг позади других предпочитают идти и смотрят, как делают у других и только тогда сами повторяют. Позорно глупая власть, которая абсолютно не начитанная и не умеет мыслить своей головой. У каждого животного свои сильные стороны - у ястреба зрение, у гепарда скорость, у собаки чутье и охота и нюх, а у человека - это разум. И разум нужно прокачивать всю жизнь и учиться и очень много читать, чтобы был разум, который с большим опытом прочитанного из книг, будет способен принимать лучшие решения во благо. У власти Украины должны быть философы и ученые - целые гильдии должны быть из ученых. или гильдии можно сделать партиями - гильдия ученых, гильдия бизнесменов, и т.д. Чтобы они понимали, что они делают и зачем и чтобы они несли благо и развитие. Но народ у нас жлобье и все только на разруху действует. Жлобье тащит и хочет обогатиться и оно создает регресс и разруху. Дети должны учить философию с первых классов и возможно тогда народ станет разумнее.
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29.10.2020 16:46 Відповісти
Желательно у власти иметь умеренную технократию.
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29.10.2020 17:17 Відповісти
ты писал но тебя никто не послушал
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29.10.2020 21:51 Відповісти
"Нужно было закрыться еще когда в Китае все начиналось..."
Все начиналось не в Китае, а под Новосибирском в центре вирусологии "Вектор".
Но по привычке все было засекречено, хотя внезапно народ начал болеть там пневмонией.
https://gordonua.com/news/politics/sokursnik-putina-shvec-vzryv-v-novosibirskom-centre-virusologii-vektor-stal-rossiyskim-chernobylem-1494061.html

"По мнению бывшего советского разведчика, сокурсника президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрия Швеца, штаммы коронавируса могли разлететься по воздуху после взрыва в новосибирском научном центре.Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/sokursnik-putina-shvec-vzryv-v-novosibirskom-centre-virusologii-vektor-stal-rossiyskim-chernobylem-1494061.html"
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30.10.2020 15:41 Відповісти
По Европе в начале прошлого века быстро распространялся вирус "Призрак коммунизма".

Погибло десятки миллионов.

Сейчас матка вируса - ***** 20.RU готовится побить рекорд.
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29.10.2020 16:47 Відповісти
COVID-19: біологічна зброя Росії? Розслідування
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29.10.2020 17:29 Відповісти
Такое чувство что кто то щедрой рукой подливает новые вирусы из пробирки
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29.10.2020 17:06 Відповісти
Вот интересно, та испанка из 1918 тоже так постоянно мутировала?
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29.10.2020 17:21 Відповісти
Да, один из штаммов гриппа, которым мы регулярно болеем, это далекий прямой родственник "испанки". Но обычно вирусы мутируют в сторону большей заразности и меньшей смертности - со смертью носителя как бы и вирус не может дальше распространяться, так что более смертоносные штаммы постепенно уступают место менее смертоносным. Но это в целом так, на этом фоне бывают достаточно ужасные по последствиям мутации. "Испанка" - кстати, весьма удачный пример для этого. Она ведь тоже не с нуля с Луны свалилась, это мутация какого-то более-менее безвредного вируса, существовавшего до этого.
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29.10.2020 17:46 Відповісти
Пишут, шо одним из симптомов испанки было кровохарканье. И еще пишут, шо в лечении применяли лошадиные дозы аспирина. Вопрос: от чего умирали - от гриппа или от лечения?
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29.10.2020 22:09 Відповісти
Как влияют на человека генетически модифицированные продукты?
Никак не влияют, неактивные гены, со временем выводятся, из организма. (с) ВОЗ
А с коронавирусом они могут "скрещиваться" ? Никто не знает!
Есть такая вероятность. Тогда всем хана.
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29.10.2020 17:40 Відповісти
Могут и "скрещиваться". Только для мутаций именно человека нужно, чтобы вирус одновременно поразил гены яйцеклетки и сперматозоида, и они, уже пораженные, но ещё живые, встретились в одном теплом влажном месте
А так в человеческом теле регулярно рождаются клетки с мутациями, но только на страже стоит иммунная система, которая "чужих" быстро вычисляет и пожирает в прямом смысле этого слова.
А так вирус гриппа, к примеру, на 70% состоит из бессмысленных ошметков чужого генетического кода. А может там и не бессмысленный код, а вшитая и спящая бомба, которая породит каких-нибудь популярных нынче "ходячих мертвецов", но мы пока об этом не догадываемся. Шутка это, если что, а то ведь кто-то и поведется.
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29.10.2020 17:53 Відповісти
как страшно жить...


У Європі швидко поширюється новий вид коронавірусу, - вчені - Цензор.НЕТ 5322
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29.10.2020 20:51 Відповісти
Тем более нужна цифровая платформа некий аналог платформы "Дарницы".
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29.10.2020 17:57 Відповісти
тебе разрешаю без маски. В добрый путь!
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29.10.2020 18:34 Відповісти
В достаточно острой стадии пришлось выйти в АТБ. Захожу, а за мной парочка таких кугутов. И бла-бла-бла, ошейники, соросы, придумали и пугают. Надели маски на третьи подбородки и пошли в зал. Было устойчивое желание кашлянуть в морду. Проверили бы теорию Дарвина на себе
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30.10.2020 14:39 Відповісти
А-а-а-а-а! А-а-а-а-а-! Ми фсє умрьоо-о-о-о-м!
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29.10.2020 18:10 Відповісти
Точно Ванга говорила: - "Европа опустеет".
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29.10.2020 18:12 Відповісти
В Европе быстро распространяется новый вид коронавируса...





штА, опять? У Європі швидко поширюється новий вид коронавірусу, - вчені - Цензор.НЕТ 3964
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29.10.2020 20:49 Відповісти
может, Апокалипсис уже начался, а мы этого просто не поняли?
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29.10.2020 22:28 Відповісти
У Європі швидко поширюється новий вид коронавірусу, - вчені - Цензор.НЕТ 6847
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29.10.2020 22:32 Відповісти
Це вже якийсь армагеддець. У Європі швидко поширюється новий вид коронавірусу, - вчені - Цензор.НЕТ 8310
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29.10.2020 23:22 Відповісти
ковид
20+ со вкусом ватника
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30.10.2020 00:25 Відповісти
Думаю достаточно сопоставить момент про кого были введены акции Европы,и кто страдал от них,явно не Китай
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30.10.2020 01:26 Відповісти
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