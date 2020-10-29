У Європі швидко поширюється новий вид коронавірусу, - вчені
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Країнами Європи швидко поширюється новий вид коронавірусу. Він отримав назву 20A.EU1 і вперше був виявлений у сільськогосподарських робітників.
Про це йдеться в дослідженні вчених зі Швейцарії та Іспанії, опублікованому на сайті Базельського університету, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як з'ясували вчені, друга хвиля пандемії в Європі може бути пов'язана з мутацією коронавірусу серед іспанських сільськогосподарських робітників. З літа 2020 року він поширився більшою частиною Західної Європи і на сьогодні на нього припадає значна частка нових випадків зараження COVID-19.
Мутований коронавірус отримав назву 20A.EU1, а ключову роль в його розповсюдженні зіграли люди, які поверталися з відпусток в Іспанії. На думку генетика Базельського університету і автора статті Емми Ходкрофт, швидке поширення 20A.EU1 показує, що карантинні заходи були недостатніми для стримування пандемії.
Вона також зазначила, що вірус 20A.EU1 не схожий на жодну відому версію вірусу Sars-Cov-2. Крім того, в статті йдеться про те, що до нього була відома мутація, яка привела до появи штаму коронавірусу D614G. Вчені впевнені, що він зробив вірус більш заразним.
Вчена Таня Штадлер з Вищої технічної школи Цюріха зазначила, що отримані за останній час зразки вірусу з усієї Європи базуються саме на цьому варіанті коронавірусу. Ще один співавтор дослідження Іньякі Комас передбачає, що новий штам міг швидко розповсюдитися завдяки першому спалаху.
Будь ласка, зачекайте...
Они не пострадают ТАК, КАК простые земляне. У них всё предусмотрено и за огромные деньги построено...
Мені було цікаво, чи ви зможете її усвідомити.
Але це не критика.
Хотя зверьки они классные.
Все начиналось не в Китае, а под Новосибирском в центре вирусологии "Вектор".
Но по привычке все было засекречено, хотя внезапно народ начал болеть там пневмонией.
https://gordonua.com/news/politics/sokursnik-putina-shvec-vzryv-v-novosibirskom-centre-virusologii-vektor-stal-rossiyskim-chernobylem-1494061.html
"По мнению бывшего советского разведчика, сокурсника президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрия Швеца, штаммы коронавируса могли разлететься по воздуху после взрыва в новосибирском научном центре.Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/sokursnik-putina-shvec-vzryv-v-novosibirskom-centre-virusologii-vektor-stal-rossiyskim-chernobylem-1494061.html"
Погибло десятки миллионов.
Сейчас матка вируса - ***** 20.RU готовится побить рекорд.
Никак не влияют, неактивные гены, со временем выводятся, из организма. (с) ВОЗ
А с коронавирусом они могут "скрещиваться" ? Никто не знает!
Есть такая вероятность. Тогда всем хана.
А так в человеческом теле регулярно рождаются клетки с мутациями, но только на страже стоит иммунная система, которая "чужих" быстро вычисляет и пожирает в прямом смысле этого слова.
А так вирус гриппа, к примеру, на 70% состоит из бессмысленных ошметков чужого генетического кода. А может там и не бессмысленный код, а вшитая и спящая бомба, которая породит каких-нибудь популярных нынче "ходячих мертвецов", но мы пока об этом не догадываемся. Шутка это, если что, а то ведь кто-то и поведется.
штА, опять?
20+ со вкусом ватника