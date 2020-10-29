Карантин в Испании продлен до начала мая
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Испанские парламентарии в четверг большинством голосов поддержали инициативу правительства о продлении в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации особого режима на всей территории страны до 9 мая 2021 года.
Об этом сообщает испанское национальное телевидение, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Особым режимом в частности предусмотрены комендантский час с 23:00 до 6:00 местного времени, ограничения на социальные контакты, на местном уровне может быть ограничено передвижение. Кроме того, местные власти имеют право регулировать сроки действия комендантского часа.
Первоначально особый режим был введен по решению правительства в воскресенье. Он должен был действовать на протяжении двух недель. При этом была запланирована возможность продления режима, для этого лишь требовалось соответствующее согласие парламента.
Исключение продолжает действовать только для Канарских островов - это необходимо для поддержки туристической отрасли, да и показатели заболеваемости COVID-19 в этом регионе Испании не столь масштабны, как в других районах страны.
Режим чрезвычайного положения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации объявляют в Испании уже во второй раз за нынешний год. В первый раз он был введен 14 марта, однако тогда действовали более жесткие меры.
С начала эпидемии COVID-19 в Испании выявлено более 1,1 млн случаев заражения, почти 35 тыс. пациентов скончались.
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Об этом на своей странице в Facebook заявил глава российской биофармацевтической компании, научный сотрудник Института биохимической физики РАН Александр Кудрявцев.
Он напомнил, что состав «вакцины» производства РФ долго не публиковался. Теперь, когда соответствующая информация стала доступной, он разочарован. Кудрявцев надеялся, что речь идет о современной вакцине на рекомбинантных белках, но то, что выдавали за открытие, оказалось «даже не прошлым поколением, это вакцинами из ветеринарии».
«Там есть вакцины такие, пептидные, от ящура, которым скот колят, миллиграммовыми количествами антигена. Ну типа если подохнет - не страшно, главное, чтобы заразу не разносил. Ну никому в здравом уме и доброй памяти не придет в голову колоть вот это людям. Оказывается, пришло», - написал он.
Кудрявцев отметил, что в обычной вакцине от гриппа - 45 мкг антигена (по 15 мкг каждого), но и она не всеми людьми нормально переносится. Поэтому изготавливаются такие, как «Гриппол Плюс», где каждого антигена по 5 мкг, всего 15 мкг. В то же время в российской вакцине, созданной Центром «Вектор» - целых 225 мкг антигена.
«Возможно даже целых 250, они там точно состав не пишут, 75+-15 мкг каждого антигена, да еще и аж до 700 мкг гидроксида аллюминия, опаснейшего адъюванта, от котором во всем мире отказываются. А они взяли и сварганили», - добавил он.
Кроме того, указывает Кудрявцев, разработчики не указали определенные характеристики своего изделия.
«Еще и не указали, что за белок такой «носитель». Ясно-понятно, коли быстрее, нет времени объяснять. А вот эта недосказанность очень сильно напрягает, особенно в силу того, что и состав то, оказывается, не просто так не раскрывали». - резюмировал он, приведя поговорку о том, как смешить - людей смешить.
1 августа российский президент Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.»
https://ava.md/2020/10/19/rossiyskaya-vakcina-ot-covid-19-okazalas/
А я як раз туди квиток виграв
L.Kanjuk@LKanjuk
Там, де хаос, шукайте росію.
В Іспанії арештували 21 каталонських бізнесменів. Виявилось, росія запропонувала "підтримку" президенту каталонського регіону Пучдемону у вигляді 10000 солдатів та погашення боргів Каталонії, якщо він проголосить незалежність.