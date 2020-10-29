Карантин в Іспанії продовжено до початку травня

Іспанські парламентарії в четвер більшістю голосів підтримали ініціативу уряду про продовження в зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації особливого режиму на всій території країни до 9 травня 2021 року.

Про це повідомляє іспанське національне телебачення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Особливим режимом, зокрема, передбачено комендантську годину з 23:00 до 6:00 за місцевим часом, обмеження на соціальні контакти, на місцевому рівні може бути обмежено пересування. Крім того, місцева влада має право регулювати терміни дії комендантської години.

Спочатку особливий режим був запроваджений за рішенням уряду в неділю. Він мав діяти протягом двох тижнів. При цьому була запланована можливість продовження режиму, для цього лише потрібно відповідну згоду парламенту.

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Виняток продовжує діяти тільки для Канарських островів - це необхідно для підтримки туристичної галузі, та й показники захворюваності на COVID-19 в цьому регіоні Іспанії не такі масштабні, як в інших районах країни.

Режим надзвичайного стану через погіршення епідеміологічної ситуації оголошують в Іспанії вже вдруге за цей рік. У перший раз він був введений 14 березня, проте тоді діяли більш жорсткі заходи.

З початку епідемії COVID-19 в Іспанії виявлено понад 1,1 млн випадків зараження, майже 35 тис. пацієнтів померли.