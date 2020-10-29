Карантин в Іспанії продовжено до початку травня
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Іспанські парламентарії в четвер більшістю голосів підтримали ініціативу уряду про продовження в зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації особливого режиму на всій території країни до 9 травня 2021 року.
Про це повідомляє іспанське національне телебачення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Особливим режимом, зокрема, передбачено комендантську годину з 23:00 до 6:00 за місцевим часом, обмеження на соціальні контакти, на місцевому рівні може бути обмежено пересування. Крім того, місцева влада має право регулювати терміни дії комендантської години.
Спочатку особливий режим був запроваджений за рішенням уряду в неділю. Він мав діяти протягом двох тижнів. При цьому була запланована можливість продовження режиму, для цього лише потрібно відповідну згоду парламенту.
Виняток продовжує діяти тільки для Канарських островів - це необхідно для підтримки туристичної галузі, та й показники захворюваності на COVID-19 в цьому регіоні Іспанії не такі масштабні, як в інших районах країни.
Режим надзвичайного стану через погіршення епідеміологічної ситуації оголошують в Іспанії вже вдруге за цей рік. У перший раз він був введений 14 березня, проте тоді діяли більш жорсткі заходи.
З початку епідемії COVID-19 в Іспанії виявлено понад 1,1 млн випадків зараження, майже 35 тис. пацієнтів померли.
Будь ласка, зачекайте...
Об этом на своей странице в Facebook заявил глава российской биофармацевтической компании, научный сотрудник Института биохимической физики РАН Александр Кудрявцев.
Он напомнил, что состав «вакцины» производства РФ долго не публиковался. Теперь, когда соответствующая информация стала доступной, он разочарован. Кудрявцев надеялся, что речь идет о современной вакцине на рекомбинантных белках, но то, что выдавали за открытие, оказалось «даже не прошлым поколением, это вакцинами из ветеринарии».
«Там есть вакцины такие, пептидные, от ящура, которым скот колят, миллиграммовыми количествами антигена. Ну типа если подохнет - не страшно, главное, чтобы заразу не разносил. Ну никому в здравом уме и доброй памяти не придет в голову колоть вот это людям. Оказывается, пришло», - написал он.
Кудрявцев отметил, что в обычной вакцине от гриппа - 45 мкг антигена (по 15 мкг каждого), но и она не всеми людьми нормально переносится. Поэтому изготавливаются такие, как «Гриппол Плюс», где каждого антигена по 5 мкг, всего 15 мкг. В то же время в российской вакцине, созданной Центром «Вектор» - целых 225 мкг антигена.
«Возможно даже целых 250, они там точно состав не пишут, 75+-15 мкг каждого антигена, да еще и аж до 700 мкг гидроксида аллюминия, опаснейшего адъюванта, от котором во всем мире отказываются. А они взяли и сварганили», - добавил он.
Кроме того, указывает Кудрявцев, разработчики не указали определенные характеристики своего изделия.
«Еще и не указали, что за белок такой «носитель». Ясно-понятно, коли быстрее, нет времени объяснять. А вот эта недосказанность очень сильно напрягает, особенно в силу того, что и состав то, оказывается, не просто так не раскрывали». - резюмировал он, приведя поговорку о том, как смешить - людей смешить.
1 августа российский президент Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.»
https://ava.md/2020/10/19/rossiyskaya-vakcina-ot-covid-19-okazalas/
А я як раз туди квиток виграв
L.Kanjuk@LKanjuk
Там, де хаос, шукайте росію.
В Іспанії арештували 21 каталонських бізнесменів. Виявилось, росія запропонувала "підтримку" президенту каталонського регіону Пучдемону у вигляді 10000 солдатів та погашення боргів Каталонії, якщо він проголосить незалежність.