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Новости Политика Украины
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Антимонопольный комитет (473) Интерпайп (19) штраф (1229)

АМКУ оштрафовал "Интерпайп" Пинчука и еще три компании

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

АМКУ оштрафовал

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на 69,3 млн грн "Интерпайп" Виктора Пинчука и еще три компании за нарушение антимонопольного законодательства. Кроме "Интерпайп", были оштрафованы компании "Ретек", "Транспортные инвестиции" и "Фирма "Интервторпром".

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что АМКУ наложила штраф в связи со злоупотреблением монопольным положением на рынке поставки колес.

В пресс-службе "Интерпайп" отмечают, что категорически не согласны с такими выводами АМКУ и намерены оспаривать решение АМКУ в судебном порядке.

"Как национальный производитель мы считаем такое решение АМКУ несправедливым и необоснованным, принятым не на основании фактов, а на предположениях. "Интерпайп" будет оспаривать решение АМКУ в установленном законом порядке", - говорится в сообщении пресс-службы.

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В компании также добавляют, что рынок Украины является открытым для производителей из других стран, на рынке нет заградительных пошлин.

"Подавая подобные жалобы в АМКУ, недобросовестные конкуренты пытаются дискредитировать национального производителя, чтобы обеспечить поставку в Украину продукции российских производителей. Напомним, что в отличие от украинского рынка, рынок РФ защитил себя от украинских колёс 39% заградительной пошлиной", - резюмируют в пресс-службе компании.

Напомним, ранее сообщалось, что компания "Интерпайп" в январе-сентябре текущего года уплатила почти 2 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
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Штраф на 69 млн с четырёх компаний при том, что одна из них заплатила налогов 2 млрд.
Это вынули мелочь из кармана и бросили нищим.
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29.10.2020 18:07 Ответить
Правильно! "Надо все взять и поделить!".
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29.10.2020 19:48 Ответить
а что нафтогаз, повышающий не понятно почему цены для населения? АМКУ его не касается? или надо народу брать вилы с дубинами и вытаскивать кобылева на улицу для самосуда?
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30.10.2020 01:34 Ответить
 
 