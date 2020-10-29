АМКУ оштрафував "Інтерпайп" Пінчука і ще три компанії
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Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував на 69,3 млн грн "Інтерпайп" Віктора Пінчука і ще три компанії за порушення антимонопольного законодавства. Крім "Інтерпайп", були оштрафовані компанії "РЕТЕК", "Транспортні інвестиції" і "Фірма "Інтервторпром".
Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що АМКУ наклала штраф у зв'язку зі зловживанням монопольним становищем на ринку постачання коліс.
У пресслужбі "Інтерпайп" зазначають, що категорично не згодні з такими висновками АМКУ і мають намір оскаржувати рішення АМКУ в судовому порядку.
"Як національний виробник ми вважаємо таке рішення АМКУ несправедливим і необґрунтованим, ухваленим не на підставі фактів, а на припущеннях. "Інтерпайп" оскаржуватиме рішення АМКУ в установленому законом порядку", - сказано в повідомленні пресслужби.
У компанії також додають, що ринок України є відкритим для виробників з інших країн, на ринку немає загороджувальних мит.
"Подаючи подібні скарги в АМКУ, недобросовісні конкуренти намагаються дискредитувати національного виробника, щоб забезпечити поставку в Україну продукції російських виробників. Нагадаємо, що на відміну від українського ринку, ринок РФ захистив себе від українських коліс 39% загороджувальним митом", - резюмують у пресслужбі компанії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія "Інтерпайп" у січні-вересні цього року сплатила майже 2 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів.
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Это вынули мелочь из кармана и бросили нищим.