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Зеленский должен предложить полную перезагрузку Конституционного Суда и ликвидацию ОАСК, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский должен предложить полную перезагрузку Конституционного Суда и ликвидацию ОАСК, - Бутусов

На заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский должен выдвинуть идею полной перезагрузки Конституционного Суда и ликвидации Окружного административного суда Киева.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сейчас начнется заседание СНБО. Думаю, будет логично, если президент Украины выскажет инициативу о полной перезагрузке Конституционного суда и о ликвидации Окружного административного суда", - написал Бутусов.

По его мнению, парламент должен разработать соответствующий законопроект, а разные политические силы - поддержать проект и предложить своих кандидатов в обновленный КС.

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"Перезагрузка двух высших судов, которые допустили целую серию неадекватных решений против антикоррупционной системы, будет хорошим политическим уроком. Все замечания и все вопросы по Конституционному суду решит парламент. А по ОАСКу обсуждать нечего - ликвидировать и все, функции передать в Верховный суд, судьи ОАСК должны ходить на допрос в НАБУ, им другая занятость пока не нужна", - подытожил Бутусов.

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Зеленский должен предложить полную перезагрузку Конституционного Суда и ликвидацию ОАСК, - Бутусов 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+28
а на это шмаркля, и тем более его хозяева - беня и ермак не согласны))
Зеленский должен предложить полную перезагрузку Конституционного Суда и ликвидацию ОАСК, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4174
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29.10.2020 18:04
+26
Итак, что должен сделать президент?
1. Ликвидация Окружного административного суда. Для этого у президента есть необходимые полномочия по ускоренной подготовке, рассмотрению и голосованию в парламенте.
Судьи Окружного суда, которые подозреваются по делу НАБУ должны быть лишены неприкосновенности и отданы под суд.
2. Новый законопроект, который срочно голосует парламент для восстановления электронных деклараций.
3. Завершение проверки НАПК деклараций судей. Поручение Службе безопасности открыть уголовное дело по возможной попытке захвата государственной власти и расследование .
4. В Конституционном суде есть вакансии судей - надо давно было избрать новых судей, но этим никто не занимается.
5. Вынести в парламент обсуждение судебной реформы как главного приоритета работы власти, и делать доклады обществу о реализации судебной реформы не реже, чем о постройке дорог.
6. Провести заседание Антикоррупционного совета в расширенном составе для выработки антикоррупционной стратегии, политики для всех ветвей власти на год.
Вовлечь в разработку политиков и экспертов, в том числе из оппозиции и гражданского общества.
7. Ответить себе на вопрос - будет ли судами по-прежнему манипулировать Андрей Портнов, менеджер ОАСКа и Печерского суда, который ежедневно контактирует и выполняет задачи Офиса президента?
Все эти предложения Юрия Бутусова представляются уместными, но только лишь при условии, что «судейский мятеж» произошел сейчас без согласия на то Зеленского.
Однако есть большое подозрение, что президент, как говорится, «в теме и в доле». А потому Зеленский сейчас лишь продолжит имитацию…
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29.10.2020 18:04
+22
да щаз... тогда и роспуск ВР в 2019 нужно признавать незаконным))
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29.10.2020 18:03
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Вам важко в це повірити що наш президент України Володимир Зеленьский працює як раб на галерах щоби витягти державу з тої багнюки в яку її завів Порошенко зі своїм злодійкуватим оточенням. Які ж потрібно зусилля щоб в час кризи та пандемії втримати країну від падіння в прірву. Не судіть того хто дає вам надію на світле майбуття.
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29.10.2020 19:09 Ответить
працює як раб на галерах
Тобто, працює мов *****. Це так.
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29.10.2020 19:14 Ответить
Не чіпайся за слова а то...
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29.10.2020 19:15 Ответить
...працює як раб на галерах? Який тонкий сарказм у вас, пане Сашко!
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29.10.2020 19:16 Ответить
Ну чому як тільки зима - то майдан. Ні у літку помайданить.
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29.10.2020 19:11 Ответить
Так вам бомжам вигідно в холодну пору пережити майдан. На халяву.
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29.10.2020 19:16 Ответить
Зеленський має запропонувати повне перезавантаження Конституційного Суду і ліквідацію ОАСК, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6011 Зеленський має запропонувати повне перезавантаження Конституційного Суду і ліквідацію ОАСК, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4136
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29.10.2020 19:16 Ответить
Дякуючи отому невисокому симпатичному чоловікові стільки життів військових вдалось спасти ?
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29.10.2020 19:18 Ответить
Не отвлекайте нашего преза такими мелочами, он сейчас занят глобальной залачей, построить ракету-носитель до 2024г, все остальное уходит на десятый план, неужели вам не понятно.
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29.10.2020 19:19 Ответить
А в это время шаманы секты святого Петра (Алексеича) уже во всю продвигают идею что все это многоходовочка Зеленского, чтобы сменить судей (пусть дамбассиких но наших) на своих непонятно каких.
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29.10.2020 19:27 Ответить
Шо, ЕС звиздюлей отвесил, начинаете узкопленочные отрабатывать задний ход?
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29.10.2020 19:37 Ответить
Ну вот и проверим, чего на самом деле стоит Зеля.
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29.10.2020 19:38 Ответить
сами же зебуины грызутся промiж собов, с тем КС, а Васька слушаект да ЕСт...
Зеленський має запропонувати повне перезавантаження Конституційного Суду і ліквідацію ОАСК, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4360
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29.10.2020 19:41 Ответить
Бутусов, Ситник (который, в теме) уже сказал, что нужно сделать с ОАСК - просто вернуть его в права Первой инстанции, как у остальных Окружных судов. Не надо изобретать велосипедов.
А КС - завести в Палату ВС. Пусть толокуют Конституцию друг другу на симпозиумах.
А то наплодили тут сущностей Третьих властей, отгородившись перегородкой.
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29.10.2020 19:42 Ответить
Да нет здесь простых решений.
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29.10.2020 19:50 Ответить
никому он ничего не должен кроме своей ноздри,
ясно же было сказано с самого начала...
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29.10.2020 20:11 Ответить
Ой, Юра, Да если он и предложит, как, кто будет перезагружать. Они что нибудь смыслят в этом вопросе. они не знают, каким боком подходить к перезагрузке и в чем, в трусах или без них.
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29.10.2020 20:16 Ответить
Надежда все равно умрет последней - в ЕСПЧ или Гааге)
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29.10.2020 20:41 Ответить
начни посадки судей и реформа рванёт семимильными шагами
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29.10.2020 21:09 Ответить
Разумеется, вина по поводу таких событий лежит на Зеленском лично. Так как с ОАСК проблема возникла не вчера, тем не менее реакции президента, ясной и понятной мы не дождались, хотя ждали политической оценки ситуации. Очень подозрительная медлительность, тогда как в деле Антонюк мы увидели противоположное, как президент может быстро и лично участвовать в беспределе уголовном, практически его возглавив. Поэтому дождались правового беспредела не только уже от ОАСК, но и от КС. Что же, придется разобраться со всеми одновременно.
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30.10.2020 00:26 Ответить
Дивіться як бутусов підіграє ворогам України. Ім треба звільнити будь яким способом 4 судей ,яких призначив Порошенко і які голосували проти відміни Е-декларування. Вороги України і бутусов хочуть мати повністю свій суд кишеньковий.
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30.10.2020 01:20 Ответить
Рішення конституційного суду є зумовлене скорою відповідальністю за незаконне збагачення судей .Зокрема голови суду Тупіцкого, який приховує статки. Це така плата за рішення КС для зеленського розпустити ВР минулого року незаконно. Тупіцького вже викликають в ДБР для розслідування його статків. Парасюк дістав команду і вже верещить розганяти суд , але мовчас коли суд порушив закон і розпустив ВР.
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30.10.2020 01:25 Ответить
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