Зеленський має запропонувати повне перезавантаження Конституційного Суду і ліквідацію ОАСК, - Бутусов

На засіданні Ради національної безпеки та оборони президент Володимир Зеленський має висунути ідею повного перезавантаження Конституційного Суду і ліквідації Окружного адміністративного суду Києва.

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Зараз почнеться засідання РНБО. Думаю, буде логічно, якщо президент України висловить ініціативу про повне перезавантаження Конституційного суду і про ліквідацію Окружного адміністративного суду", - написав Бутусов.

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На його думку, парламент має розробити відповідний законопроєкт, а різні політичні сили - підтримати проєкт і запропонувати своїх кандидатів в оновлений КС.

"Перезавантаження двох вищих судів, які допустили цілу серію неадекватних рішень проти антикорупційної системи, буде хорошим політичним уроком. Всі зауваження та всі питання щодо Конституційного суду вирішить парламент. А щодо ОАСК обговорювати нічого - ліквідувати і все, функції передати до Верховного суду, судді ОАСК мають ходити на допити в НАБУ, їм інша зайнятість поки не потрібна", - підсумував Бутусов.

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