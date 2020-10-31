Заміна суддів КС є обов'язковою, - радник Єрмака Подоляк
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В Офисе президента назвали возможный ответ на скандальное решение Конституционного Суда отменить ряд норм, необходимых для борьбы с коррупцией.
Про це радник голови ОП Михайло Подоляк розповів у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
На запитання журналістів, чи можлива заміна суддів КСУ, Подоляк відповів: "Звичайно, це обов'язково".
"Тому що навіть якщо змінити нормативну базу роботи суду, то він себе на сьогодні частково дискредитував ось цими рішеннями. Такі рішення в такому темпі і з такою мотиваційної базою ухвалювати точно не можна", - сказав Подоляк.
Він наголосив, що склад КСУ сформували за президентства Януковича і Порошенка.
"Безумовно, цей Конституційний суд в цьому складі вимагає максимальної трансформації та реформування - в персональному складі насамперед", - вважає радник Єрмака.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
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ЗЫ. нельзя забыть и про инициаторов этого заявления: депитутов ОПЗЖ + юрасты Портнова + бенифициар Каломойский, Фирташ, братья Суркисы.. + поддержка из Высшей Рады Кривосудия + судьи ОАСК..
Олигархи + судьи должны быть уничтожены!!!
Подарить тебе барабан и шарики?!.. а пляж ты сам найдешь!
Баканов и руководство ГБР это неполноценные дурачки и клоуны, которые только в КВНе выступать могут..
Чиаиємо закон "Про конституційний суд".
Стаття 21. Звільнення з посади судді Конституційного Суду
1. Підставами для звільнення судді Конституційного Суду з посади є:
1) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я, що підтверджується медичним висновком, який надає медична комісія, створена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, за зверненням Голови Суду, а в разі його відсутності - заступника Голови Суду, а в разі відсутності обох - Судді, який виконує обов'язки Голови Суду;
2) порушення ним вимог щодо несумісності, визначених у частинах третій та четвертій статті 11 цього Закону. Питання порушення Суддею вимог щодо несумісності розглядається на спеціальному пленарному засіданні Суду за наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду. У разі підтвердження наявності обставин, що свідчать про порушення Суддею вимог щодо несумісності, Суддю попереджають про необхідність усунення таких обставин упродовж строку, встановленого Судом. Якщо Суддя не усунув обставин, що свідчать про порушення вимог несумісності, упродовж строку, встановленого Судом, Суд ухвалює рішення про його звільнення;
3) вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного Суду або виявило його невідповідність займаній посаді. Питання про звільнення Судді з посади за такою підставою Суд розглядає на спеціальному пленарному засіданні за наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду;
4) подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.
Рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду Суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу.
Де ви тут бачите звільнення через прийняння антидержавницьких рішень? - ОТОЖ