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Заміна суддів КС є обов'язковою, - радник Єрмака Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заміна суддів КС є обов'язковою, - радник Єрмака Подоляк

В Офисе президента назвали возможный ответ на скандальное решение Конституционного Суда отменить ряд норм, необходимых для борьбы с коррупцией.

Про це радник голови ОП Михайло Подоляк розповів у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

На запитання журналістів, чи можлива заміна суддів КСУ, Подоляк відповів: "Звичайно, це обов'язково".

"Тому що навіть якщо змінити нормативну базу роботи суду, то він себе на сьогодні частково дискредитував ось цими рішеннями. Такі рішення в такому темпі і з такою мотиваційної базою ухвалювати точно не можна", - сказав Подоляк.

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Він наголосив, що склад КСУ сформували за президентства Януковича і Порошенка.

"Безумовно, цей Конституційний суд в цьому складі вимагає максимальної трансформації та реформування - в персональному складі насамперед", - вважає радник Єрмака.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
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Топ коментарі
+31
Уволят тех кто виступил против?
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29.10.2020 17:20
+19
это антиукраинский Проституционный суд!!!
ЗЫ. нельзя забыть и про инициаторов этого заявления: депитутов ОПЗЖ + юрасты Портнова + бенифициар Каломойский, Фирташ, братья Суркисы.. + поддержка из Высшей Рады Кривосудия + судьи ОАСК..
Олигархи + судьи должны быть уничтожены!!!
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29.10.2020 17:22
+12
Кажется я понял план зЕ. Конституционний суд делает резонансное решение все возмущаются. Тут вылезает бубочка и всех меняет на проросийских все типа довольни и бубочка и рф и хозяин а мудрий народ отправят в стойло.
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29.10.2020 17:22
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Тільки покваптєся с заміной.
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29.10.2020 17:19 Відповісти
А що скаже радник подоляка? І радник радника подоляка? Хто вони такі? Їх ніхто не обирав. Хоча такі да - цих суддів треба гнати нах, і щонайшвидше.
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30.10.2020 07:35 Відповісти
Уволят тех кто виступил против?
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29.10.2020 17:20 Відповісти
естественно...
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29.10.2020 17:25 Відповісти
Ну да, бо це ж порохоботи проти - Головатого і інших, хто проти, назначив Петя...
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29.10.2020 17:28 Відповісти
это антиукраинский Проституционный суд!!!
ЗЫ. нельзя забыть и про инициаторов этого заявления: депитутов ОПЗЖ + юрасты Портнова + бенифициар Каломойский, Фирташ, братья Суркисы.. + поддержка из Высшей Рады Кривосудия + судьи ОАСК..
Олигархи + судьи должны быть уничтожены!!!
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29.10.2020 17:22 Відповісти
С какого олигарха предлагаешь начать? Из тех кого не перечислил, уважаемый? Замена судей КС является обязательной, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 3193
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29.10.2020 17:34 Відповісти
Володя!.. я знал, что ты нарисуешся..
Подарить тебе барабан и шарики?!.. а пляж ты сам найдешь!
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29.10.2020 17:37 Відповісти
С любого.
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29.10.2020 17:47 Відповісти
Кажется я понял план зЕ. Конституционний суд делает резонансное решение все возмущаются. Тут вылезает бубочка и всех меняет на проросийских все типа довольни и бубочка и рф и хозяин а мудрий народ отправят в стойло.
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29.10.2020 17:22 Відповісти
Подумав те саме. Чомусь лише призначені за квотою Порошенка судді голосували проти. Бубачька треба свій суд.
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29.10.2020 17:28 Відповісти
Всё гораздо проще! Меняются судьи КС, причем никто их ни к какой ответственности привлекать не собирается. Принимаются новые антикоррупционные законы. Ура, бубочка - борец с коррупцией! Но о том, что сотни топ-коррупционеров амнистированы эти решением КС уже никто не вспоминает. И так до следующего раза! Замена судей КС является обязательной, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 5712
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29.10.2020 17:41 Відповісти
Та нах... таких НЕ "проросийских", с такими их решениями!!???!!!! При чём тут раша вообще, когда принимаются решения в пользу коррупционеров? Вы совсем ум потеряли? Что за мания? Включайте мозги! Достали уже, русофобией кругом и во всём, прикрывают откровенную антигосударственную деятельность.
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29.10.2020 17:45 Відповісти
Дивіться, зрадофіли вже зовсім скоро заревуть що Зеленський незаконно змінює суддів, здійснює на них тиск, намагається узурпувати судову владу і т.д. і т.п.
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29.10.2020 17:23 Відповісти
Замена судей КС является обязательной, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 7172
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29.10.2020 17:26 Відповісти
а еще СБУ и ГБР должно ответить за диверсию, в виде "заноса чемодана денех" от Каломойского судьям Проституционного суда..
Баканов и руководство ГБР это неполноценные дурачки и клоуны, которые только в КВНе выступать могут..
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29.10.2020 17:25 Відповісти
Балдю от Коломойского -- Национальный Злой Гений -- удушить целую страну руками самой же жертвы -- это надо иметь особый весёлый талант к особому цинизму! *)
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29.10.2020 17:28 Відповісти
а от и финальная часть марлезонского балета)
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29.10.2020 17:30 Відповісти
Порошенко своих будет защищать с оружием.ОПЗЖ-своих.Итого реформам -каюк.
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29.10.2020 17:32 Відповісти
єто кого? Головатого, что голосовал против ?
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29.10.2020 17:38 Відповісти
Головатий з Партії Регилнів,так просто нагадаю.
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29.10.2020 17:48 Відповісти
молодец зеля, одним выстрелом отмазал своих (так как решение обжалованию не подлежит) и поставит своих судей))) а этим откат и безбедная пенсия в крыму
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29.10.2020 17:35 Відповісти
Ваши предложения? Не менять?
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29.10.2020 17:37 Відповісти
предлоожение вешать, начинать с мелкого маланца
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29.10.2020 17:39 Відповісти
За. А как Европа?
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29.10.2020 17:41 Відповісти
кс никогда бы и писка без зели не сделал. ты разницу понимаешь? менять нужно зелю а не этих пешек
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29.10.2020 17:52 Відповісти
Гоните их ссаными тряпками. Но не забудьте проверить их декларации.
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29.10.2020 17:39 Відповісти
Можно проверить и через доброчестность гнать под уголовные дела - злоупотребение служебным положением ради своей выгоды.
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29.10.2020 17:45 Відповісти
Ща Портнов замену подгонит.
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29.10.2020 17:42 Відповісти
Там не просто трансформация нужна. Этих гнид в рясах нужно самих под суд и с конфискацией за такой ущерб стране
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29.10.2020 17:56 Відповісти
Замена судей КС является обязательной, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 7839 І як збираєтеся міняти?

Чиаиємо закон "Про конституційний суд".

Стаття 21. Звільнення з посади судді Конституційного Суду

1. Підставами для звільнення судді Конституційного Суду з посади є:
1) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я, що підтверджується медичним висновком, який надає медична комісія, створена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, за зверненням Голови Суду, а в разі його відсутності - заступника Голови Суду, а в разі відсутності обох - Судді, який виконує обов'язки Голови Суду;

2) порушення ним вимог щодо несумісності, визначених у частинах третій та четвертій статті 11 цього Закону. Питання порушення Суддею вимог щодо несумісності розглядається на спеціальному пленарному засіданні Суду за наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду. У разі підтвердження наявності обставин, що свідчать про порушення Суддею вимог щодо несумісності, Суддю попереджають про необхідність усунення таких обставин упродовж строку, встановленого Судом. Якщо Суддя не усунув обставин, що свідчать про порушення вимог несумісності, упродовж строку, встановленого Судом, Суд ухвалює рішення про його звільнення;
3) вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного Суду або виявило його невідповідність займаній посаді. Питання про звільнення Судді з посади за такою підставою Суд розглядає на спеціальному пленарному засіданні за наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду;
4) подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.
Рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду Суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу.
Де ви тут бачите звільнення через прийняння антидержавницьких рішень? - ОТОЖ
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29.10.2020 18:02 Відповісти
Тобто коли цей склад ліг під зе і визнав конституційним указ про розпуск ВР на підставі "чисельних соціологічних досліджень", то він був хороший, не зважаючи на формування "за президентства Януковича і Порошенка", а зараз він вже поганий і бубачка не при ділах?
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29.10.2020 19:06 Відповісти
Оба на дупа єрмака прокинулася
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29.10.2020 20:38 Відповісти
этому ещё и советники нужны?А кто оплачивает весь этот вражеский пир?...
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29.10.2020 20:39 Відповісти
Про що можна говорити коли у нас нас навіть конституційний суд навіть не конституційний. А з конституції насміхаються від презиків до чмошників усіх чинуш.
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29.10.2020 20:52 Відповісти
Україну врятує тільки фізична ліквідація Конституційного суду без суду і слідства.
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30.10.2020 02:35 Відповісти
 
 