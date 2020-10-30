Замена судей КС является обязательной, - советник Ермака Подоляк
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В Офисе президента назвали возможный ответ на скандальное решение Конституционного Суда отменить ряд норм, необходимых для борьбы с коррупцией.
Об этом советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал в комментарии "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
На вопрос журналистов, возможна ли замена судей КСУ, Подоляк ответил: "Конечно, это обязательно".
"Поскольку даже если изменить нормативную базу работы суда, он на сегодня частично дискредитирован вот этими решениями. Такие решения в таком темпе и с такой мотивационной базой оставлять точно нельзя", - сказал Подоляк.
Он отметил, что состав КСУ сформировали при президентстве Януковича и Порошенко.
"Безусловно, этот Конституционный Суд в этом составе требует максимальной трансформации и реформирования – в персональном составе прежде всего", - считает советник Ермака.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
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ЗЫ. нельзя забыть и про инициаторов этого заявления: депитутов ОПЗЖ + юрасты Портнова + бенифициар Каломойский, Фирташ, братья Суркисы.. + поддержка из Высшей Рады Кривосудия + судьи ОАСК..
Олигархи + судьи должны быть уничтожены!!!
Подарить тебе барабан и шарики?!.. а пляж ты сам найдешь!
Баканов и руководство ГБР это неполноценные дурачки и клоуны, которые только в КВНе выступать могут..
Чиаиємо закон "Про конституційний суд".
Стаття 21. Звільнення з посади судді Конституційного Суду
1. Підставами для звільнення судді Конституційного Суду з посади є:
1) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я, що підтверджується медичним висновком, який надає медична комісія, створена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, за зверненням Голови Суду, а в разі його відсутності - заступника Голови Суду, а в разі відсутності обох - Судді, який виконує обов'язки Голови Суду;
2) порушення ним вимог щодо несумісності, визначених у частинах третій та четвертій статті 11 цього Закону. Питання порушення Суддею вимог щодо несумісності розглядається на спеціальному пленарному засіданні Суду за наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду. У разі підтвердження наявності обставин, що свідчать про порушення Суддею вимог щодо несумісності, Суддю попереджають про необхідність усунення таких обставин упродовж строку, встановленого Судом. Якщо Суддя не усунув обставин, що свідчать про порушення вимог несумісності, упродовж строку, встановленого Судом, Суд ухвалює рішення про його звільнення;
3) вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного Суду або виявило його невідповідність займаній посаді. Питання про звільнення Судді з посади за такою підставою Суд розглядає на спеціальному пленарному засіданні за наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду;
4) подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.
Рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду Суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу.
Де ви тут бачите звільнення через прийняння антидержавницьких рішень? - ОТОЖ