Замена судей КС является обязательной, - советник Ермака Подоляк

В Офисе президента назвали возможный ответ на скандальное решение Конституционного Суда отменить ряд норм, необходимых для борьбы с коррупцией.

Об этом советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал в комментарии "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

На вопрос журналистов, возможна ли замена судей КСУ, Подоляк ответил: "Конечно, это обязательно".

"Поскольку даже если изменить нормативную базу работы суда, он на сегодня частично дискредитирован вот этими решениями. Такие решения в таком темпе и с такой мотивационной базой оставлять точно нельзя", - сказал Подоляк.

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Он отметил, что состав КСУ сформировали при президентстве Януковича и Порошенко.

"Безусловно, этот Конституционный Суд в этом составе требует максимальной трансформации и реформирования – в персональном составе прежде всего", - считает советник Ермака.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.