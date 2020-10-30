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Замена судей КС является обязательной, - советник Ермака Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Замена судей КС является обязательной, - советник Ермака Подоляк

В Офисе президента назвали возможный ответ на скандальное решение Конституционного Суда отменить ряд норм, необходимых для борьбы с коррупцией.

Об этом советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал в комментарии "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

На вопрос журналистов, возможна ли замена судей КСУ, Подоляк ответил: "Конечно, это обязательно".

"Поскольку даже если изменить нормативную базу работы суда, он на сегодня частично дискредитирован вот этими решениями. Такие решения в таком темпе и с такой мотивационной базой оставлять точно нельзя", - сказал Подоляк.

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Он отметил, что состав КСУ сформировали при президентстве Януковича и Порошенко.

"Безусловно, этот Конституционный Суд в этом составе требует максимальной трансформации и реформирования – в персональном составе прежде всего", - считает советник Ермака.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
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Топ комментарии
+31
Уволят тех кто виступил против?
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29.10.2020 17:20
+19
это антиукраинский Проституционный суд!!!
ЗЫ. нельзя забыть и про инициаторов этого заявления: депитутов ОПЗЖ + юрасты Портнова + бенифициар Каломойский, Фирташ, братья Суркисы.. + поддержка из Высшей Рады Кривосудия + судьи ОАСК..
Олигархи + судьи должны быть уничтожены!!!
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29.10.2020 17:22
+12
Кажется я понял план зЕ. Конституционний суд делает резонансное решение все возмущаются. Тут вылезает бубочка и всех меняет на проросийских все типа довольни и бубочка и рф и хозяин а мудрий народ отправят в стойло.
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29.10.2020 17:22
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Тільки покваптєся с заміной.
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29.10.2020 17:19 Ответить
А що скаже радник подоляка? І радник радника подоляка? Хто вони такі? Їх ніхто не обирав. Хоча такі да - цих суддів треба гнати нах, і щонайшвидше.
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30.10.2020 07:35 Ответить
Уволят тех кто виступил против?
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29.10.2020 17:20 Ответить
естественно...
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29.10.2020 17:25 Ответить
Ну да, бо це ж порохоботи проти - Головатого і інших, хто проти, назначив Петя...
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29.10.2020 17:28 Ответить
это антиукраинский Проституционный суд!!!
ЗЫ. нельзя забыть и про инициаторов этого заявления: депитутов ОПЗЖ + юрасты Портнова + бенифициар Каломойский, Фирташ, братья Суркисы.. + поддержка из Высшей Рады Кривосудия + судьи ОАСК..
Олигархи + судьи должны быть уничтожены!!!
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29.10.2020 17:22 Ответить
С какого олигарха предлагаешь начать? Из тех кого не перечислил, уважаемый? Замена судей КС является обязательной, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 3193
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29.10.2020 17:34 Ответить
Володя!.. я знал, что ты нарисуешся..
Подарить тебе барабан и шарики?!.. а пляж ты сам найдешь!
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29.10.2020 17:37 Ответить
С любого.
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29.10.2020 17:47 Ответить
Кажется я понял план зЕ. Конституционний суд делает резонансное решение все возмущаются. Тут вылезает бубочка и всех меняет на проросийских все типа довольни и бубочка и рф и хозяин а мудрий народ отправят в стойло.
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29.10.2020 17:22 Ответить
Подумав те саме. Чомусь лише призначені за квотою Порошенка судді голосували проти. Бубачька треба свій суд.
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29.10.2020 17:28 Ответить
Всё гораздо проще! Меняются судьи КС, причем никто их ни к какой ответственности привлекать не собирается. Принимаются новые антикоррупционные законы. Ура, бубочка - борец с коррупцией! Но о том, что сотни топ-коррупционеров амнистированы эти решением КС уже никто не вспоминает. И так до следующего раза! Замена судей КС является обязательной, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 5712
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29.10.2020 17:41 Ответить
Та нах... таких НЕ "проросийских", с такими их решениями!!???!!!! При чём тут раша вообще, когда принимаются решения в пользу коррупционеров? Вы совсем ум потеряли? Что за мания? Включайте мозги! Достали уже, русофобией кругом и во всём, прикрывают откровенную антигосударственную деятельность.
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29.10.2020 17:45 Ответить
Дивіться, зрадофіли вже зовсім скоро заревуть що Зеленський незаконно змінює суддів, здійснює на них тиск, намагається узурпувати судову владу і т.д. і т.п.
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29.10.2020 17:23 Ответить
Замена судей КС является обязательной, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 7172
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29.10.2020 17:26 Ответить
а еще СБУ и ГБР должно ответить за диверсию, в виде "заноса чемодана денех" от Каломойского судьям Проституционного суда..
Баканов и руководство ГБР это неполноценные дурачки и клоуны, которые только в КВНе выступать могут..
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29.10.2020 17:25 Ответить
Балдю от Коломойского -- Национальный Злой Гений -- удушить целую страну руками самой же жертвы -- это надо иметь особый весёлый талант к особому цинизму! *)
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29.10.2020 17:28 Ответить
а от и финальная часть марлезонского балета)
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29.10.2020 17:30 Ответить
Порошенко своих будет защищать с оружием.ОПЗЖ-своих.Итого реформам -каюк.
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29.10.2020 17:32 Ответить
єто кого? Головатого, что голосовал против ?
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29.10.2020 17:38 Ответить
Головатий з Партії Регилнів,так просто нагадаю.
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29.10.2020 17:48 Ответить
молодец зеля, одним выстрелом отмазал своих (так как решение обжалованию не подлежит) и поставит своих судей))) а этим откат и безбедная пенсия в крыму
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29.10.2020 17:35 Ответить
Ваши предложения? Не менять?
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29.10.2020 17:37 Ответить
предлоожение вешать, начинать с мелкого маланца
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29.10.2020 17:39 Ответить
За. А как Европа?
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29.10.2020 17:41 Ответить
кс никогда бы и писка без зели не сделал. ты разницу понимаешь? менять нужно зелю а не этих пешек
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29.10.2020 17:52 Ответить
Гоните их ссаными тряпками. Но не забудьте проверить их декларации.
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29.10.2020 17:39 Ответить
Можно проверить и через доброчестность гнать под уголовные дела - злоупотребение служебным положением ради своей выгоды.
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29.10.2020 17:45 Ответить
Ща Портнов замену подгонит.
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29.10.2020 17:42 Ответить
Там не просто трансформация нужна. Этих гнид в рясах нужно самих под суд и с конфискацией за такой ущерб стране
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29.10.2020 17:56 Ответить
Замена судей КС является обязательной, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 7839 І як збираєтеся міняти?

Чиаиємо закон "Про конституційний суд".

Стаття 21. Звільнення з посади судді Конституційного Суду

1. Підставами для звільнення судді Конституційного Суду з посади є:
1) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я, що підтверджується медичним висновком, який надає медична комісія, створена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, за зверненням Голови Суду, а в разі його відсутності - заступника Голови Суду, а в разі відсутності обох - Судді, який виконує обов'язки Голови Суду;

2) порушення ним вимог щодо несумісності, визначених у частинах третій та четвертій статті 11 цього Закону. Питання порушення Суддею вимог щодо несумісності розглядається на спеціальному пленарному засіданні Суду за наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду. У разі підтвердження наявності обставин, що свідчать про порушення Суддею вимог щодо несумісності, Суддю попереджають про необхідність усунення таких обставин упродовж строку, встановленого Судом. Якщо Суддя не усунув обставин, що свідчать про порушення вимог несумісності, упродовж строку, встановленого Судом, Суд ухвалює рішення про його звільнення;
3) вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного Суду або виявило його невідповідність займаній посаді. Питання про звільнення Судді з посади за такою підставою Суд розглядає на спеціальному пленарному засіданні за наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду;
4) подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.
Рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду Суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу.
Де ви тут бачите звільнення через прийняння антидержавницьких рішень? - ОТОЖ
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29.10.2020 18:02 Ответить
Тобто коли цей склад ліг під зе і визнав конституційним указ про розпуск ВР на підставі "чисельних соціологічних досліджень", то він був хороший, не зважаючи на формування "за президентства Януковича і Порошенка", а зараз він вже поганий і бубачка не при ділах?
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29.10.2020 19:06 Ответить
Оба на дупа єрмака прокинулася
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29.10.2020 20:38 Ответить
этому ещё и советники нужны?А кто оплачивает весь этот вражеский пир?...
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29.10.2020 20:39 Ответить
Про що можна говорити коли у нас нас навіть конституційний суд навіть не конституційний. А з конституції насміхаються від презиків до чмошників усіх чинуш.
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29.10.2020 20:52 Ответить
Україну врятує тільки фізична ліквідація Конституційного суду без суду і слідства.
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30.10.2020 02:35 Ответить
 
 