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Беларусь (7525) Госпогранслужба (5406) граница (4740) Демченко Андрей (133)

Беларусь ограничила въезд из Украины из-за Covid-19, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Беларусь ограничила въезд из Украины из-за Covid-19, - Госпогранслужба

Беларусь ввела ограничения на въезд на границе с Украиной из-за пандемии коронавирусной болезни.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Республика Беларусь ввела ограничения на своей границе с Украиной. Такие сообщения поступили в органы Государственной пограничной службы от белорусских пограничников", - сказал он.

Ранее в четверг белорусские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что Беларусь закрыла въезд на свою территорию с территории Украины, Польши, Литвы и Латвии.

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко подтвердил, что распорядился закрыть границу. Но при этом заявил, что ее не будут делать "железным занавесом".

Читайте на Цензор.НЕТ: Беларусь закрыла на въезд границу с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией, - СМИ. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
это не из-за ковида ограничения . у одного гражданина обострение шизофрении .
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29.10.2020 20:00
+2
Поменяли головорезов. Закрыли границы. Осталось резиновые пули заменить на не резиновые. Удачи и терпения беларусам.
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29.10.2020 20:04
+1
наоборот , увеличила поток "братского" вируса .
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29.10.2020 20:01
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зеленые и тут брешут

Граница - это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… (с)
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29.10.2020 19:57 Ответить
Беларусь ограничила въезд из России из-за Covid-19?
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29.10.2020 19:58 Ответить
наоборот , увеличила поток "братского" вируса .
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29.10.2020 20:01 Ответить
Нет.
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29.10.2020 20:40 Ответить
это не из-за ковида ограничения . у одного гражданина обострение шизофрении .
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29.10.2020 20:00 Ответить
Поменяли головорезов. Закрыли границы. Осталось резиновые пули заменить на не резиновые. Удачи и терпения беларусам.
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29.10.2020 20:04 Ответить
а Мордор 18 000 почти в сутки у нас 7 000 для кацапов почему не закрыли?
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29.10.2020 20:13 Ответить
От блат! А я квітів хотів їм підкинути на хороводи.
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29.10.2020 20:16 Ответить
А чи не треба вже трошки прикрити бульбонський експорт різного лайна в Україну. Білорусь продає в Україну різного непотрібу типу гидотного пива і горілки у 5 (!) разів більше, ніж закуповує товарів в Украні! А литовський Вентус, наприклад, нічім не гірший за мозирські нафтопродукти.
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29.10.2020 20:21 Ответить
В нас назріває реальна задниця з цим ковідом. "Зеленовладним" пора би щось вже робити, вибори пройшли
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29.10.2020 20:22 Ответить
закрыли возвращение своим. эти связано с вирусом, но не к19, а усатым
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29.10.2020 21:08 Ответить
 
 