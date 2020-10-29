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Білорусь обмежила в'їзд з України через Covid-19, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білорусь обмежила в'їзд з України через Covid-19, - Держприкордонслужба

Білорусь ввела обмеження на в'їзд на кордоні з Україною через пандемію коронавірусної хвороби.

Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Республіка Білорусь ввела обмеження на своєму кордоні з Україною. Такі повідомлення надійшли до органів Державної прикордонної служби від білоруських прикордонників", - сказав він.

Раніше в четвер білоруські ЗМІ з посиланням на очевидців повідомили, що Білорусь закрила в'їзд на свою територію з території України, Польщі, Литви та Латвії.

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, підтвердив, що розпорядився закрити кордон. Але при цьому заявив, що його не будуть робити "залізною завісою".

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Топ коментарі
+4
это не из-за ковида ограничения . у одного гражданина обострение шизофрении .
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29.10.2020 20:00
+2
Поменяли головорезов. Закрыли границы. Осталось резиновые пули заменить на не резиновые. Удачи и терпения беларусам.
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29.10.2020 20:04
+1
наоборот , увеличила поток "братского" вируса .
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29.10.2020 20:01
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зеленые и тут брешут

Граница - это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… (с)
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29.10.2020 19:57 Відповісти
Беларусь ограничила въезд из России из-за Covid-19?
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29.10.2020 19:58 Відповісти
наоборот , увеличила поток "братского" вируса .
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29.10.2020 20:01 Відповісти
Нет.
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29.10.2020 20:40 Відповісти
это не из-за ковида ограничения . у одного гражданина обострение шизофрении .
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29.10.2020 20:00 Відповісти
Поменяли головорезов. Закрыли границы. Осталось резиновые пули заменить на не резиновые. Удачи и терпения беларусам.
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29.10.2020 20:04 Відповісти
а Мордор 18 000 почти в сутки у нас 7 000 для кацапов почему не закрыли?
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29.10.2020 20:13 Відповісти
От блат! А я квітів хотів їм підкинути на хороводи.
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29.10.2020 20:16 Відповісти
А чи не треба вже трошки прикрити бульбонський експорт різного лайна в Україну. Білорусь продає в Україну різного непотрібу типу гидотного пива і горілки у 5 (!) разів більше, ніж закуповує товарів в Украні! А литовський Вентус, наприклад, нічім не гірший за мозирські нафтопродукти.
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29.10.2020 20:21 Відповісти
В нас назріває реальна задниця з цим ковідом. "Зеленовладним" пора би щось вже робити, вибори пройшли
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29.10.2020 20:22 Відповісти
закрыли возвращение своим. эти связано с вирусом, но не к19, а усатым
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29.10.2020 21:08 Відповісти
 
 