За сутки COVID-19 выявили у 315 детей и 396 медработников, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 378 729 человек. Из них 21 745 детей, а также 22 046 медицинских работников.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 8 312 человек. Из них 315 детей, а также 396 медицинских работников. Были госпитализированы 1 140 человек. За минувшие сутки в Украине зафиксировали 173 летальных случая. В то же время выздоровели 3 394 пациента", - отметил глава Минздрава.

За все время пандемии в Украине заболели 378 729 человек. Из них 21 745 детей, а также 22 046 медицинских работников.

Всего выздоровели 155 026 пациентов, а летальных случаев - 7 041.

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