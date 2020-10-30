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За сутки COVID-19 выявили у 315 детей и 396 медработников, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

За сутки COVID-19 выявили у 315 детей и 396 медработников, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 378 729 человек. Из них 21 745 детей, а также 22 046 медицинских работников.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 8 312 человек. Из них 315 детей, а также 396 медицинских работников. Были госпитализированы 1 140 человек. За минувшие сутки в Украине зафиксировали 173 летальных случая. В то же время выздоровели 3 394 пациента", - отметил глава Минздрава.

За все время пандемии в Украине заболели 378 729 человек.  Из них 21 745 детей, а также 22 046 медицинских работников. 

Всего выздоровели 155 026 пациентов, а летальных случаев - 7 041.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав не сможет развернуть более 52 тысяч COVID-кроватей, - Степанов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+1
ДЛЯ ТУПЫХ РАССКАЗЫВАЮ:-
Заболевший КОВИ играет в "русскую рулетку" то есть -
1. если больному до 15 лет, то в револьвере на 200 патронов в барабане один патрон
2. если больному от 15 до 30 лет - на 150 патронов
3. от 30 до 50 - барабан на 100 патронов
4. от 50 до 60 - барабан на 50 патронов
5. от 60 до 70 - барабан на 12 патронов
6. от 70 до 80 - барабан на 3 патрона
7. от 80 и выше - охотничий дробовик-одностволка с одним патроном.
https://poisknews.ru/koronavirus/proczent-smertnosti-ot-koronavirusa-po-stranam-s-grafikami/

ГРАЖДАНЕ !! ДАВАЙТЕ ПИСТИТЬ КАЖДОГО, КТО БЕЗ МАСКИ ! За добу COVID-19 виявили в 315 дітей і 396 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 1287
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30.10.2020 10:11
+1
о!
первый не носящий уже есть...
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30.10.2020 17:34
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Стебанов уже харит своими высерами. "стебется" над врагами(он кацап же) своей "нации"
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30.10.2020 09:41 Ответить
Степанов отлично считает
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30.10.2020 09:42 Ответить
По этой статистике у нас за месяц пару миллионов врачей заболевает
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30.10.2020 09:46 Ответить
Це якийсь жах. Швидкого одужання малечі та лікарям.
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30.10.2020 09:48 Ответить
апчхи кахы кахы...
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30.10.2020 09:57 Ответить
ДЛЯ ТУПЫХ РАССКАЗЫВАЮ:-
Заболевший КОВИ играет в "русскую рулетку" то есть -
1. если больному до 15 лет, то в револьвере на 200 патронов в барабане один патрон
2. если больному от 15 до 30 лет - на 150 патронов
3. от 30 до 50 - барабан на 100 патронов
4. от 50 до 60 - барабан на 50 патронов
5. от 60 до 70 - барабан на 12 патронов
6. от 70 до 80 - барабан на 3 патрона
7. от 80 и выше - охотничий дробовик-одностволка с одним патроном.
https://poisknews.ru/koronavirus/proczent-smertnosti-ot-koronavirusa-po-stranam-s-grafikami/

ГРАЖДАНЕ !! ДАВАЙТЕ ПИСТИТЬ КАЖДОГО, КТО БЕЗ МАСКИ ! За добу COVID-19 виявили в 315 дітей і 396 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 1287
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30.10.2020 10:11 Ответить
таким как ты кого нибудь да травить. Главный осёл часто выступает без маски, его пость
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30.10.2020 11:09 Ответить
о!
первый не носящий уже есть...
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30.10.2020 17:34 Ответить
Ну всё пайнятно, Стєпашка. А от що ти взагалі робиш, щоб змінити ситуацію на краще? За добу COVID-19 виявили в 315 дітей і 396 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 7241
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30.10.2020 10:12 Ответить
Це просто свято довбоїпізьма якесь! Карантинних заходів не дотримується ні хто! Ні прості громадяни ні представники влади! Коли закінчаться лікарі, а воно до того все йде. Почнуть рити котловани прямо посеред кварталів і загортати туди трупи екскаваторами.
Пенсійний фонд - спонсор КОВІДа.
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30.10.2020 10:15 Ответить
не ссы
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30.10.2020 11:10 Ответить
Я БОТ мені нічим. Не передбачено програмним кодом.
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30.10.2020 11:28 Ответить
какой то умник пару дней назад распинался что посещение школ и садиков на статистику ковид не влияют. но в то же время другие специ говорят что люди с хорошим иммунитетом, а это именно дети и молодежь не чуствуя что они больны и не имеющие никаких симптомов являються основными разносчиками этой эаразы. кого слушать, .....лядь
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30.10.2020 10:25 Ответить
 
 