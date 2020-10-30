За сутки COVID-19 выявили у 315 детей и 396 медработников, - Степанов
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За все время пандемии в Украине заболели 378 729 человек. Из них 21 745 детей, а также 22 046 медицинских работников.
Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 8 312 человек. Из них 315 детей, а также 396 медицинских работников. Были госпитализированы 1 140 человек. За минувшие сутки в Украине зафиксировали 173 летальных случая. В то же время выздоровели 3 394 пациента", - отметил глава Минздрава.
За все время пандемии в Украине заболели 378 729 человек. Из них 21 745 детей, а также 22 046 медицинских работников.
Всего выздоровели 155 026 пациентов, а летальных случаев - 7 041.
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+1 БОРЯ ВАВКИН
показать весь комментарий30.10.2020 10:11
+1 БОРЯ ВАВКИН
показать весь комментарий30.10.2020 17:34
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Заболевший КОВИ играет в "русскую рулетку" то есть -
1. если больному до 15 лет, то в револьвере на 200 патронов в барабане один патрон
2. если больному от 15 до 30 лет - на 150 патронов
3. от 30 до 50 - барабан на 100 патронов
4. от 50 до 60 - барабан на 50 патронов
5. от 60 до 70 - барабан на 12 патронов
6. от 70 до 80 - барабан на 3 патрона
7. от 80 и выше - охотничий дробовик-одностволка с одним патроном.
https://poisknews.ru/koronavirus/proczent-smertnosti-ot-koronavirusa-po-stranam-s-grafikami/
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