За добу COVID-19 виявили в 315 дітей і 396 медпрацівників, - Степанов
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За весь час пандемії в Україні захворіли 378 729 осіб. Із них 21 745 дітей, а також 22 046 медичних працівників.
Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 8 312 осіб. Із них 315 дітей, а також 396 медичних працівників. Були госпіталізовані 1 140 осіб. За минулу добу в Україні зафіксували 173 летальні випадки. В той же час одужали 3 394 пацієнти", - зазначив голова МОЗ .
За весь час пандемії в Україні захворіли 378 729 осіб. Із них 21 745 дітей, а також 22 046 медичних працівників.
Усього одужали 155 026 пацієнтів, а летальних випадків - 7 041.
Топ коментарі
+1 БОРЯ ВАВКИН
показати весь коментар30.10.2020 10:11
+1 БОРЯ ВАВКИН
показати весь коментар30.10.2020 17:34
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Заболевший КОВИ играет в "русскую рулетку" то есть -
1. если больному до 15 лет, то в револьвере на 200 патронов в барабане один патрон
2. если больному от 15 до 30 лет - на 150 патронов
3. от 30 до 50 - барабан на 100 патронов
4. от 50 до 60 - барабан на 50 патронов
5. от 60 до 70 - барабан на 12 патронов
6. от 70 до 80 - барабан на 3 патрона
7. от 80 и выше - охотничий дробовик-одностволка с одним патроном.
https://poisknews.ru/koronavirus/proczent-smertnosti-ot-koronavirusa-po-stranam-s-grafikami/
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