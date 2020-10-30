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За добу COVID-19 виявили в 315 дітей і 396 медпрацівників, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За добу COVID-19 виявили в 315 дітей і 396 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 378 729 осіб. Із них 21 745 дітей, а також 22 046 медичних працівників.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 8 312 осіб. Із них 315 дітей, а також 396 медичних працівників. Були госпіталізовані 1 140 осіб. За минулу добу в Україні зафіксували 173 летальні випадки. В той же час одужали 3 394 пацієнти", - зазначив голова МОЗ .

За весь час пандемії в Україні захворіли 378 729 осіб. Із них 21 745 дітей, а також 22 046 медичних працівників.

Усього одужали 155 026 пацієнтів, а летальних випадків - 7 041.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ не зможе розгорнути більш ніж 52 тисячі COVID-ліжок, - Степанов
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Топ коментарі
+1
ДЛЯ ТУПЫХ РАССКАЗЫВАЮ:-
Заболевший КОВИ играет в "русскую рулетку" то есть -
1. если больному до 15 лет, то в револьвере на 200 патронов в барабане один патрон
2. если больному от 15 до 30 лет - на 150 патронов
3. от 30 до 50 - барабан на 100 патронов
4. от 50 до 60 - барабан на 50 патронов
5. от 60 до 70 - барабан на 12 патронов
6. от 70 до 80 - барабан на 3 патрона
7. от 80 и выше - охотничий дробовик-одностволка с одним патроном.
https://poisknews.ru/koronavirus/proczent-smertnosti-ot-koronavirusa-po-stranam-s-grafikami/

ГРАЖДАНЕ !! ДАВАЙТЕ ПИСТИТЬ КАЖДОГО, КТО БЕЗ МАСКИ ! За добу COVID-19 виявили в 315 дітей і 396 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 1287
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30.10.2020 10:11
+1
о!
первый не носящий уже есть...
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30.10.2020 17:34
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Стебанов уже харит своими высерами. "стебется" над врагами(он кацап же) своей "нации"
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30.10.2020 09:41 Відповісти
Степанов отлично считает
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30.10.2020 09:42 Відповісти
По этой статистике у нас за месяц пару миллионов врачей заболевает
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30.10.2020 09:46 Відповісти
Це якийсь жах. Швидкого одужання малечі та лікарям.
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30.10.2020 09:48 Відповісти
апчхи кахы кахы...
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30.10.2020 09:57 Відповісти
ДЛЯ ТУПЫХ РАССКАЗЫВАЮ:-
Заболевший КОВИ играет в "русскую рулетку" то есть -
1. если больному до 15 лет, то в револьвере на 200 патронов в барабане один патрон
2. если больному от 15 до 30 лет - на 150 патронов
3. от 30 до 50 - барабан на 100 патронов
4. от 50 до 60 - барабан на 50 патронов
5. от 60 до 70 - барабан на 12 патронов
6. от 70 до 80 - барабан на 3 патрона
7. от 80 и выше - охотничий дробовик-одностволка с одним патроном.
https://poisknews.ru/koronavirus/proczent-smertnosti-ot-koronavirusa-po-stranam-s-grafikami/

ГРАЖДАНЕ !! ДАВАЙТЕ ПИСТИТЬ КАЖДОГО, КТО БЕЗ МАСКИ ! За добу COVID-19 виявили в 315 дітей і 396 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 1287
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30.10.2020 10:11 Відповісти
таким как ты кого нибудь да травить. Главный осёл часто выступает без маски, его пость
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30.10.2020 11:09 Відповісти
о!
первый не носящий уже есть...
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30.10.2020 17:34 Відповісти
Ну всё пайнятно, Стєпашка. А от що ти взагалі робиш, щоб змінити ситуацію на краще? За добу COVID-19 виявили в 315 дітей і 396 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 7241
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30.10.2020 10:12 Відповісти
Це просто свято довбоїпізьма якесь! Карантинних заходів не дотримується ні хто! Ні прості громадяни ні представники влади! Коли закінчаться лікарі, а воно до того все йде. Почнуть рити котловани прямо посеред кварталів і загортати туди трупи екскаваторами.
Пенсійний фонд - спонсор КОВІДа.
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30.10.2020 10:15 Відповісти
не ссы
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30.10.2020 11:10 Відповісти
Я БОТ мені нічим. Не передбачено програмним кодом.
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30.10.2020 11:28 Відповісти
какой то умник пару дней назад распинался что посещение школ и садиков на статистику ковид не влияют. но в то же время другие специ говорят что люди с хорошим иммунитетом, а это именно дети и молодежь не чуствуя что они больны и не имеющие никаких симптомов являються основными разносчиками этой эаразы. кого слушать, .....лядь
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30.10.2020 10:25 Відповісти
 
 