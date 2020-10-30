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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Львов (4432) местные выборы (2145) мэр (1632) Садовый (644) ТИК (88) Синютка (66)

Выборы мэра Львова: Садовый - 39,9%, Синютка - 31%, - ТИК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Выборы мэра Львова: Садовый - 39,9%, Синютка - 31%, - ТИК

На выборах председателя Львовской ОТГ, по результатам подсчета 100% бюллетеней, действующий городской голова Львова Андрей Садовый получил больше всего голосов избирателей - 39,96%, на втором месте Олег Синютка с показателем 31,03%.

Об этом сообщил председатель Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По результатам подсчета 100% бюллетеней, Андрей Садовый получил больше всего голосов - 39,96%, за него проголосовали 90 812 избирателей. Олег Синютка набрал 31,03%, 70 504 избирателя отдали за него свой голос. Всего в выборах приняли участие немногим более 227 тыс. избирателей", - сообщил Слипецкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Львову: Садовый - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинский - 9,9%, Рущишин - 5,6%. ИНФОГРАФИКА

По его словам, Руслан Кошулинский получил 9,74% голосов, Ярослав Рущишин 4,67%, а Игорь Зинкевич 3,37%.

Всего в выборах на должность председателя Львовской ОТГ приняли участие 17 кандидатов.

Выборы мэра Львова: Садовый - 39,9%, Синютка - 31%, - ТИК 01
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Топ комментарии
+20
Синютка виграй у другому турі в цього зєлєного покидька!
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30.10.2020 10:44
+13
Второй тур,зесрань,второй тур...)
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30.10.2020 10:52
+11
У Львові блок зелених жабенят і бородатої бабушки так обісрався, що навіть не подолав прохідний бар'єр. Натомість патріотичні партії зайняли достойне місце.
«Європейська солідарність» - 30,8%

«Об'єднання «Самопоміч» - 19,6%
«Голос» - 8,97%)
«Варта» - 7,03%
ВО «Свобода» - 6,79%.
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30.10.2020 11:10
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Синютка виграй у другому турі в цього зєлєного покидька!
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30.10.2020 10:44 Ответить
Нажаль не виграє, бо виграє той до кого підуть виборці свободи і точно не до пороха...бо це ж така свобода
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30.10.2020 10:59 Ответить
побачимо, Львів завжди був за Пороха. А Свобода якщо проголосує за зєлєних автоматично стає -СВОЛОТА.
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30.10.2020 11:03 Ответить
Ви не вкурсі риторики свободи щодо пороха? Чуда не буде.
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30.10.2020 11:12 Ответить
Ну чому ж, бувшу камуністку Фаріон дивлюсь....
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30.10.2020 11:17 Ответить
Бувших комуністок не буває! А ще казала, що 8 березня не святкує та маму не вітає. Вибори мера Львова: Садовий - 39,9%, Синютка - 31%, - ТВК - Цензор.НЕТ 2490
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30.10.2020 11:27 Ответить
Та ні, треба голосувати за того, хто 15 років обіцяє побудувати сміттєпереробний завод.
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30.10.2020 11:42 Ответить
Як свиноферма не підставляла Садового "з мусором", а люди таки краще знають. Выборы мэра Львова: Садовый - 39,9%, Синютка - 31%, - ТИК - Цензор.НЕТ 6053
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30.10.2020 10:44 Ответить
Второй тур,зесрань,второй тур...)
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30.10.2020 10:52 Ответить
Садовий то і є сміття, яке, нарешті, буде утилізовано. Андрюша-доля сильно напаскудив Україні та Львову, а найгірше, що він напаскудив 39% виборцям своїми медіа - їх голови треба буде реанімувати кілька років.
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30.10.2020 10:56 Ответить
Вася, так і тепер проблеми зі сміттям у Львові є як і були, тільки Пороха вже півтора року як немає.
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30.10.2020 11:05 Ответить
Ха.
А от що малювали контори та ЗМІ Садового за кілька днів до виборів.

Рейтинги кандидатів у мери Львова:

Андрій Садовий ("Самопоміч") - 41,5%,
Олег Синютка ("Європейська Солідарність") - 23,8%,
Руслан Кошулинський ("Свобода") - 11,7%

https://vybory.24tv.ua/reyting-kandidativ-v-meri-lvova-2020-reytingi-partiy_n1431294
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30.10.2020 10:45 Ответить
А ось цікаво тепер з Кошулинським, кого він підтримає, чи зєлєну абізяну анрушу-відката чи Синютку?
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30.10.2020 10:48 Ответить
Дивлячись, як корчить Тягнибока, Фаріон, очільників голосистих від ПП в мене великі сумніви, що вони підтримають Синютку.
Нехай прихильники, рядові члени цих партій будуть мудрими і далекоглядними.
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30.10.2020 10:52 Ответить
абсолютно вірно.
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30.10.2020 11:18 Ответить
Надеюсь львовяне прокатят подопечного маскавита фельдмана.
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30.10.2020 10:48 Ответить
Вроде Садовой - норм. для льовян то.
мне-то как-то поПутину, но решили шо он им крут - Слаба Демократии, тем более шо он правослабен, ну или другой, но к мощам любит прилизоваться, гггг
Аве - Садовик!
)чотаржу Вибори мера Львова: Садовий - 39,9%, Синютка - 31%, - ТВК - Цензор.НЕТ 4630 (
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30.10.2020 10:49 Ответить
Вишита сорочина та походи у церкву замаскували від значної кількості народу справжнє рило Садового. Але й йому приходить кінець. Буде покараний за злодійство, за отруєння людей сміттям і своїми медіа і за політичну зраду України.
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30.10.2020 10:52 Ответить
А ну не трогать Андрюшу, мозгов нете да? этот человек городом уже управляет очень давно, а вы предлагаете поменять спеца на свежего тупицу, который сперва сам насыщаться будет. Так же не трогали бы пороха, были бы еще на шаг ближе к ЕС, а теперь все стали ближе на к параше.
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30.10.2020 10:59 Ответить
Дурнику, Синютка з 2014 по 2019 був голова Львівської обласної адміністрації, а перед тим з 2006 по 2014 рік - заступник міського голови Львова Садового.
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30.10.2020 11:21 Ответить
Синюнтку, я не знаю особисто, щоб щось там стверджувати. Популізм в кожного там грає. А от над проектами Андрія, я працював кілька раз, і знаю від кого буде користь. Зараз не самий вдалий час що б, змінювати короля на якийсь валет.
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30.10.2020 20:01 Ответить
Державник, патріот, крєпкій хазяйствєннік.

Взяти Сивохо радником в РНБО - мудре рішення, - Садовий.



https://lviv.24tv.ua/ru/vzyati_sivoho_radnikom_v_rnbo__mudre_rushennya__sadoviy_n1299034
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30.10.2020 11:00 Ответить
Знову вибрали 5 років "ні про що"
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30.10.2020 11:01 Ответить
Нічого ще не вибрали, буде другий тур.
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30.10.2020 12:55 Ответить
Ха даже во Львове Блок Панамских Патриотов обосрался
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30.10.2020 11:01 Ответить
У Львові блок зелених жабенят і бородатої бабушки так обісрався, що навіть не подолав прохідний бар'єр. Натомість патріотичні партії зайняли достойне місце.
«Європейська солідарність» - 30,8%

«Об'єднання «Самопоміч» - 19,6%
«Голос» - 8,97%)
«Варта» - 7,03%
ВО «Свобода» - 6,79%.
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30.10.2020 11:10 Ответить
Перше місце у міську раду.
Так хто обісрався, горбенко?
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30.10.2020 11:10 Ответить
Так.Бєня у Львові ,пардон,обдрістався.
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30.10.2020 11:27 Ответить
Якщо "Свобода" підтримає Синютку то виграє. А от чи підтримає його "Голос" маю сумніви. Правда Порошенко з ЄС в Черкасах у другому турі підтримують кандидата від "Голосу", але партія співуна вккарчука й комедіянта притули не дуже надійна, це ж "митці", а їх настрій і емоції ну дуже вже примхливі.
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30.10.2020 11:02 Ответить
Єдиний шанс посунути садіка це тотальна мобілізація львів'ян нм другий тур проти одного з кандидатів (маю на увазі садіка)
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30.10.2020 11:03 Ответить
Занадто крихкий у хитрозробленого Садового шанс - Юлі з Мішіко служив на перетині кордону, ЗЕленим підморгував ... ГНАТИ ЙОГО!!!
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30.10.2020 11:24 Ответить
подобаються обнажьонниє дебіли!
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30.10.2020 11:44 Ответить
Відкиньте від цифри мера Львова адмінресурсу 5-6, а також різні маніпуляції і все стане на свої місця.
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30.10.2020 11:45 Ответить
Шо за Синютка?
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30.10.2020 15:11 Ответить
 
 