Выборы мэра Львова: Садовый - 39,9%, Синютка - 31%, - ТИК
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На выборах председателя Львовской ОТГ, по результатам подсчета 100% бюллетеней, действующий городской голова Львова Андрей Садовый получил больше всего голосов избирателей - 39,96%, на втором месте Олег Синютка с показателем 31,03%.
Об этом сообщил председатель Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По результатам подсчета 100% бюллетеней, Андрей Садовый получил больше всего голосов - 39,96%, за него проголосовали 90 812 избирателей. Олег Синютка набрал 31,03%, 70 504 избирателя отдали за него свой голос. Всего в выборах приняли участие немногим более 227 тыс. избирателей", - сообщил Слипецкий.
По его словам, Руслан Кошулинский получил 9,74% голосов, Ярослав Рущишин 4,67%, а Игорь Зинкевич 3,37%.
Всего в выборах на должность председателя Львовской ОТГ приняли участие 17 кандидатов.
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А от що малювали контори та ЗМІ Садового за кілька днів до виборів.
Рейтинги кандидатів у мери Львова:
Андрій Садовий ("Самопоміч") - 41,5%,
Олег Синютка ("Європейська Солідарність") - 23,8%,
Руслан Кошулинський ("Свобода") - 11,7%
https://vybory.24tv.ua/reyting-kandidativ-v-meri-lvova-2020-reytingi-partiy_n1431294
Нехай прихильники, рядові члени цих партій будуть мудрими і далекоглядними.
мне-то как-то поПутину, но решили шо он им крут - Слаба Демократии, тем более шо он правослабен, ну или другой, но к мощам любит прилизоваться, гггг
Аве - Садовик!
)чотаржу (
Взяти Сивохо радником в РНБО - мудре рішення, - Садовий.
https://lviv.24tv.ua/ru/vzyati_sivoho_radnikom_v_rnbo__mudre_rushennya__sadoviy_n1299034
«Європейська солідарність» - 30,8%
«Об'єднання «Самопоміч» - 19,6%
«Голос» - 8,97%)
«Варта» - 7,03%
ВО «Свобода» - 6,79%.
Так хто обісрався, горбенко?