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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Львів (2080) місцеві вибори (1000) мер (484) Садовий (482) ТВК (28) Синютка (52)

Вибори мера Львова: Садовий - 39,9%, Синютка - 31%, - ТВК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вибори мера Львова: Садовий - 39,9%, Синютка - 31%, - ТВК

На виборах голови Львівської ОТГ, за результатами підрахунку 100% бюлетенів, чинний міський голова Львова Андрій Садовий отримав найбільше голосів виборців - 39,96%, на другому місці Олег Синютка з показником 31,03%.

Про це повідомив голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За результатами підрахунку 100% бюлетенів, Андрій Садовий отримав найбільше голосів – 39,96%, за нього проголосували 90 812 виборців. Олег Синютка набрав 31,03%, 70 504 виборці віддали за нього свій голос. Загалом у виборах взяли участь трохи більше 227 тис. виборців", - поінформував Сліпецький.

За його словами, Руслан Кошулинський здобув 9,74% голосів, Ярослав Рущишин - 4,67%, а Ігор Зінкевич - 3,37%.

Загалом у виборах на посаду голови Львівської ОТГ брали участь 17 кандидатів.

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Вибори мера Львова: Садовий - 39,9%, Синютка - 31%, - ТВК 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
Синютка виграй у другому турі в цього зєлєного покидька!
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30.10.2020 10:44
+13
Второй тур,зесрань,второй тур...)
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30.10.2020 10:52
+11
У Львові блок зелених жабенят і бородатої бабушки так обісрався, що навіть не подолав прохідний бар'єр. Натомість патріотичні партії зайняли достойне місце.
«Європейська солідарність» - 30,8%

«Об'єднання «Самопоміч» - 19,6%
«Голос» - 8,97%)
«Варта» - 7,03%
ВО «Свобода» - 6,79%.
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30.10.2020 11:10
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Синютка виграй у другому турі в цього зєлєного покидька!
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30.10.2020 10:44 Відповісти
Нажаль не виграє, бо виграє той до кого підуть виборці свободи і точно не до пороха...бо це ж така свобода
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30.10.2020 10:59 Відповісти
побачимо, Львів завжди був за Пороха. А Свобода якщо проголосує за зєлєних автоматично стає -СВОЛОТА.
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30.10.2020 11:03 Відповісти
Ви не вкурсі риторики свободи щодо пороха? Чуда не буде.
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30.10.2020 11:12 Відповісти
Ну чому ж, бувшу камуністку Фаріон дивлюсь....
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30.10.2020 11:17 Відповісти
Бувших комуністок не буває! А ще казала, що 8 березня не святкує та маму не вітає. Вибори мера Львова: Садовий - 39,9%, Синютка - 31%, - ТВК - Цензор.НЕТ 2490
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30.10.2020 11:27 Відповісти
Та ні, треба голосувати за того, хто 15 років обіцяє побудувати сміттєпереробний завод.
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30.10.2020 11:42 Відповісти
Як свиноферма не підставляла Садового "з мусором", а люди таки краще знають. Выборы мэра Львова: Садовый - 39,9%, Синютка - 31%, - ТИК - Цензор.НЕТ 6053
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30.10.2020 10:44 Відповісти
Второй тур,зесрань,второй тур...)
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30.10.2020 10:52 Відповісти
Садовий то і є сміття, яке, нарешті, буде утилізовано. Андрюша-доля сильно напаскудив Україні та Львову, а найгірше, що він напаскудив 39% виборцям своїми медіа - їх голови треба буде реанімувати кілька років.
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30.10.2020 10:56 Відповісти
Вася, так і тепер проблеми зі сміттям у Львові є як і були, тільки Пороха вже півтора року як немає.
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30.10.2020 11:05 Відповісти
Ха.
А от що малювали контори та ЗМІ Садового за кілька днів до виборів.

Рейтинги кандидатів у мери Львова:

Андрій Садовий ("Самопоміч") - 41,5%,
Олег Синютка ("Європейська Солідарність") - 23,8%,
Руслан Кошулинський ("Свобода") - 11,7%

https://vybory.24tv.ua/reyting-kandidativ-v-meri-lvova-2020-reytingi-partiy_n1431294
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30.10.2020 10:45 Відповісти
А ось цікаво тепер з Кошулинським, кого він підтримає, чи зєлєну абізяну анрушу-відката чи Синютку?
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30.10.2020 10:48 Відповісти
Дивлячись, як корчить Тягнибока, Фаріон, очільників голосистих від ПП в мене великі сумніви, що вони підтримають Синютку.
Нехай прихильники, рядові члени цих партій будуть мудрими і далекоглядними.
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30.10.2020 10:52 Відповісти
абсолютно вірно.
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30.10.2020 11:18 Відповісти
Надеюсь львовяне прокатят подопечного маскавита фельдмана.
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30.10.2020 10:48 Відповісти
Вроде Садовой - норм. для льовян то.
мне-то как-то поПутину, но решили шо он им крут - Слаба Демократии, тем более шо он правослабен, ну или другой, но к мощам любит прилизоваться, гггг
Аве - Садовик!
)чотаржу Вибори мера Львова: Садовий - 39,9%, Синютка - 31%, - ТВК - Цензор.НЕТ 4630 (
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30.10.2020 10:49 Відповісти
Вишита сорочина та походи у церкву замаскували від значної кількості народу справжнє рило Садового. Але й йому приходить кінець. Буде покараний за злодійство, за отруєння людей сміттям і своїми медіа і за політичну зраду України.
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30.10.2020 10:52 Відповісти
А ну не трогать Андрюшу, мозгов нете да? этот человек городом уже управляет очень давно, а вы предлагаете поменять спеца на свежего тупицу, который сперва сам насыщаться будет. Так же не трогали бы пороха, были бы еще на шаг ближе к ЕС, а теперь все стали ближе на к параше.
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30.10.2020 10:59 Відповісти
Дурнику, Синютка з 2014 по 2019 був голова Львівської обласної адміністрації, а перед тим з 2006 по 2014 рік - заступник міського голови Львова Садового.
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30.10.2020 11:21 Відповісти
Синюнтку, я не знаю особисто, щоб щось там стверджувати. Популізм в кожного там грає. А от над проектами Андрія, я працював кілька раз, і знаю від кого буде користь. Зараз не самий вдалий час що б, змінювати короля на якийсь валет.
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30.10.2020 20:01 Відповісти
Державник, патріот, крєпкій хазяйствєннік.

Взяти Сивохо радником в РНБО - мудре рішення, - Садовий.



https://lviv.24tv.ua/ru/vzyati_sivoho_radnikom_v_rnbo__mudre_rushennya__sadoviy_n1299034
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30.10.2020 11:00 Відповісти
Знову вибрали 5 років "ні про що"
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30.10.2020 11:01 Відповісти
Нічого ще не вибрали, буде другий тур.
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30.10.2020 12:55 Відповісти
Ха даже во Львове Блок Панамских Патриотов обосрался
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30.10.2020 11:01 Відповісти
У Львові блок зелених жабенят і бородатої бабушки так обісрався, що навіть не подолав прохідний бар'єр. Натомість патріотичні партії зайняли достойне місце.
«Європейська солідарність» - 30,8%

«Об'єднання «Самопоміч» - 19,6%
«Голос» - 8,97%)
«Варта» - 7,03%
ВО «Свобода» - 6,79%.
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30.10.2020 11:10 Відповісти
Перше місце у міську раду.
Так хто обісрався, горбенко?
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30.10.2020 11:10 Відповісти
Так.Бєня у Львові ,пардон,обдрістався.
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30.10.2020 11:27 Відповісти
Якщо "Свобода" підтримає Синютку то виграє. А от чи підтримає його "Голос" маю сумніви. Правда Порошенко з ЄС в Черкасах у другому турі підтримують кандидата від "Голосу", але партія співуна вккарчука й комедіянта притули не дуже надійна, це ж "митці", а їх настрій і емоції ну дуже вже примхливі.
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30.10.2020 11:02 Відповісти
Єдиний шанс посунути садіка це тотальна мобілізація львів'ян нм другий тур проти одного з кандидатів (маю на увазі садіка)
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30.10.2020 11:03 Відповісти
Занадто крихкий у хитрозробленого Садового шанс - Юлі з Мішіко служив на перетині кордону, ЗЕленим підморгував ... ГНАТИ ЙОГО!!!
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30.10.2020 11:24 Відповісти
подобаються обнажьонниє дебіли!
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30.10.2020 11:44 Відповісти
Відкиньте від цифри мера Львова адмінресурсу 5-6, а також різні маніпуляції і все стане на свої місця.
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30.10.2020 11:45 Відповісти
Шо за Синютка?
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30.10.2020 15:11 Відповісти
 
 