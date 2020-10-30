Вибори мера Львова: Садовий - 39,9%, Синютка - 31%, - ТВК

На виборах голови Львівської ОТГ, за результатами підрахунку 100% бюлетенів, чинний міський голова Львова Андрій Садовий отримав найбільше голосів виборців - 39,96%, на другому місці Олег Синютка з показником 31,03%.

Про це повідомив голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За результатами підрахунку 100% бюлетенів, Андрій Садовий отримав найбільше голосів – 39,96%, за нього проголосували 90 812 виборців. Олег Синютка набрав 31,03%, 70 504 виборці віддали за нього свій голос. Загалом у виборах взяли участь трохи більше 227 тис. виборців", - поінформував Сліпецький.

За його словами, Руслан Кошулинський здобув 9,74% голосів, Ярослав Рущишин - 4,67%, а Ігор Зінкевич - 3,37%.

Загалом у виборах на посаду голови Львівської ОТГ брали участь 17 кандидатів.

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