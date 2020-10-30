Вибори мера Львова: Садовий - 39,9%, Синютка - 31%, - ТВК
Новини Цензор.НЕТ Політика України
На виборах голови Львівської ОТГ, за результатами підрахунку 100% бюлетенів, чинний міський голова Львова Андрій Садовий отримав найбільше голосів виборців - 39,96%, на другому місці Олег Синютка з показником 31,03%.
Про це повідомив голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За результатами підрахунку 100% бюлетенів, Андрій Садовий отримав найбільше голосів – 39,96%, за нього проголосували 90 812 виборців. Олег Синютка набрав 31,03%, 70 504 виборці віддали за нього свій голос. Загалом у виборах взяли участь трохи більше 227 тис. виборців", - поінформував Сліпецький.
За його словами, Руслан Кошулинський здобув 9,74% голосів, Ярослав Рущишин - 4,67%, а Ігор Зінкевич - 3,37%.
Загалом у виборах на посаду голови Львівської ОТГ брали участь 17 кандидатів.
Будь ласка, зачекайте...
Сміття зі Львова у Вінниці? Хто заплатить за подорожі львівських відходів 10 серп. 2020 р.
Сміття зі Львова, яке висипали під Хотином, прибрали Jan 27, 2020
Вінниця чи Хмельниччина - де більше сміття зі Львова? |«ТЕОРІЯ ПРАВДИ» 18 жовт. 2020 р
Поліція з'ясовує, чи справді львівське сміття завезли на Рівненщину 11 черв. 2020 р
Перевізник прибере та захоронить власним коштом, неправомірно скинуте на Житомирщині, сміття зі Львова, - Сергій Бабак 24.04.2020
А от що малювали контори та ЗМІ Садового за кілька днів до виборів.
Рейтинги кандидатів у мери Львова:
Андрій Садовий ("Самопоміч") - 41,5%,
Олег Синютка ("Європейська Солідарність") - 23,8%,
Руслан Кошулинський ("Свобода") - 11,7%
https://vybory.24tv.ua/reyting-kandidativ-v-meri-lvova-2020-reytingi-partiy_n1431294
Нехай прихильники, рядові члени цих партій будуть мудрими і далекоглядними.
мне-то как-то поПутину, но решили шо он им крут - Слаба Демократии, тем более шо он правослабен, ну или другой, но к мощам любит прилизоваться, гггг
Аве - Садовик!
)чотаржу (
Взяти Сивохо радником в РНБО - мудре рішення, - Садовий.
https://lviv.24tv.ua/ru/vzyati_sivoho_radnikom_v_rnbo__mudre_rushennya__sadoviy_n1299034
«Європейська солідарність» - 30,8%
«Об'єднання «Самопоміч» - 19,6%
«Голос» - 8,97%)
«Варта» - 7,03%
ВО «Свобода» - 6,79%.
Так хто обісрався, горбенко?