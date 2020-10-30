Минздрав планирует отойти от "светофорного принципа" карантинного зонирования, - Немчинов
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Министерстве здравоохранения допустили возможность ухода от светофорного принципа карантинного зонирования. Это рассматривают и в правительстве.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире одного из телеканалов.
Немчинов считает, что стране нужно начать подходить к единым принципам в зонировании, но не уточнил, к каким именно.
"В принципе, так, как сегодня сказал Виктор Ляшко (главный санитарный врач Украины, - ред.), мы, наверное, уже должны отходить от такого светофорного принципа", - заявил министр.
Напомним, ранее сообщалось, что 2 ноября в Украине устанавливается новое эпидзонирование.
Топ комментарии
+3 юра Лонг
показать весь комментарий30.10.2020 12:30
+2 Ольга Кочурко
показать весь комментарий30.10.2020 12:04
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вместо того, что бы бороться с эпидемией, минздрав занимается развешиванием лампочек на карте!
Это как в цирке: одно дело поржать с жертвы шуток клоуна, а совсем другое самим выступить в этой роли. Зебилы не думали участвовать, они хотели только наблюдать по телеку и телефончику
И не обсуждать у санитаров все схвачено. Чем не дурдом. А может местные власти сами разберутся без дураков бо своих хватает.
главное ж идеи, а не помощь медицине и населению выстоять