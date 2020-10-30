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Минздрав планирует отойти от "светофорного принципа" карантинного зонирования, - Немчинов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минздрав планирует отойти от

В Министерстве здравоохранения допустили возможность ухода от светофорного принципа карантинного зонирования. Это рассматривают и в правительстве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире одного из телеканалов.

Немчинов считает, что стране нужно начать подходить к единым принципам в зонировании, но не уточнил, к каким именно.

"В принципе, так, как сегодня сказал Виктор Ляшко (главный санитарный врач Украины, - ред.), мы, наверное, уже должны отходить от такого светофорного принципа", - заявил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 ноября в Украине устанавливается новое эпидзонирование.

Также читайте: С 2 ноября в Украине устанавливается новое эпидзонирование: в "красную" зону попали 11 облцентров, - Немчинов. КАРТА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Как для собак павлова.Красный в норку. Желтый сидеть на цырлах, зеленый хвостом вилять
И не обсуждать у санитаров все схвачено. Чем не дурдом. А может местные власти сами разберутся без дураков бо своих хватает.
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30.10.2020 12:30
+2
"Светофорное" отменяем вводим "Радужное"
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30.10.2020 12:04
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За что боролись на то и напролись. Раздувают панику а она зараза в минус идет и так во всем, як пороблени. С чего бы это?
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30.10.2020 12:23 Ответить
Короче говоря:
Вместо того, что бы бороться с эпидемией, минздрав занимается развешиванием лампочек на карте!
МОЗ планує відійти від "світлофорного принципу" карантинного зонування, - Немчінов - Цензор.НЕТ 8246
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30.10.2020 11:34 Ответить
Ну так идиоты хотели шоу, шоу и имеем!
Это как в цирке: одно дело поржать с жертвы шуток клоуна, а совсем другое самим выступить в этой роли. Зебилы не думали участвовать, они хотели только наблюдать по телеку и телефончику
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30.10.2020 12:01 Ответить
********** мудрый нарид... выбрали полных кретинов, теперь светофоры
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30.10.2020 11:45 Ответить
Как для собак павлова.Красный в норку. Желтый сидеть на цырлах, зеленый хвостом вилять
И не обсуждать у санитаров все схвачено. Чем не дурдом. А может местные власти сами разберутся без дураков бо своих хватает.
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30.10.2020 12:30 Ответить
вот читаю комменты-все такие возмущенные, причем-большинство,а захожу в супермаркет-я ОДНА без маски, что за хрень-не пойму??
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30.10.2020 12:57 Ответить
Это те 5% пасионариев которые могут отстаивать свои убеждения в одиночку. Остальные только в массе. (а что я один сделаю) Такова селявуха каждому свое.
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30.10.2020 13:39 Ответить
не одна ты без маски, не одна
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30.10.2020 15:52 Ответить
"Светофорное" отменяем вводим "Радужное"
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30.10.2020 12:04 Ответить
и главное еще столько идей, как обозвать пандемию....
главное ж идеи, а не помощь медицине и населению выстоять
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30.10.2020 12:31 Ответить
 
 