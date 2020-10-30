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МОЗ планує відійти від "світлофорного принципу" карантинного зонування, - Немчінов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОЗ планує відійти від

У Міністерстві охорони здоров'я допустили можливість відходу від світлофорного принципу карантинного зонування. Це розглядають і в уряді.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі одного з телеканалів.

Немчінов вважає, що країні потрібно почати підходити до єдиних принципів у зонуванні, але не уточнив, до яких саме.

"У принципі, так, як сьогодні сказав Віктор Ляшко (головний санітарний лікар України, - ред.), ми, напевно, вже повинні відходити від такого світлофорного принципу", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 2 листопада в Україні встановлюється нове епідзонування.

Також читайте: Із 2 листопада в Україні встановлюється нове епідзонування: до "червоної" зони потрапили 11 облцентрів, - Немчінов
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Топ коментарі
+3
Как для собак павлова.Красный в норку. Желтый сидеть на цырлах, зеленый хвостом вилять
И не обсуждать у санитаров все схвачено. Чем не дурдом. А может местные власти сами разберутся без дураков бо своих хватает.
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30.10.2020 12:30
+2
"Светофорное" отменяем вводим "Радужное"
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30.10.2020 12:04
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За что боролись на то и напролись. Раздувают панику а она зараза в минус идет и так во всем, як пороблени. С чего бы это?
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30.10.2020 12:23 Відповісти
Короче говоря:
Вместо того, что бы бороться с эпидемией, минздрав занимается развешиванием лампочек на карте!
МОЗ планує відійти від "світлофорного принципу" карантинного зонування, - Немчінов - Цензор.НЕТ 8246
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30.10.2020 11:34 Відповісти
Ну так идиоты хотели шоу, шоу и имеем!
Это как в цирке: одно дело поржать с жертвы шуток клоуна, а совсем другое самим выступить в этой роли. Зебилы не думали участвовать, они хотели только наблюдать по телеку и телефончику
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30.10.2020 12:01 Відповісти
********** мудрый нарид... выбрали полных кретинов, теперь светофоры
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30.10.2020 11:45 Відповісти
Как для собак павлова.Красный в норку. Желтый сидеть на цырлах, зеленый хвостом вилять
И не обсуждать у санитаров все схвачено. Чем не дурдом. А может местные власти сами разберутся без дураков бо своих хватает.
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30.10.2020 12:30 Відповісти
вот читаю комменты-все такие возмущенные, причем-большинство,а захожу в супермаркет-я ОДНА без маски, что за хрень-не пойму??
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30.10.2020 12:57 Відповісти
Это те 5% пасионариев которые могут отстаивать свои убеждения в одиночку. Остальные только в массе. (а что я один сделаю) Такова селявуха каждому свое.
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30.10.2020 13:39 Відповісти
не одна ты без маски, не одна
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30.10.2020 15:52 Відповісти
"Светофорное" отменяем вводим "Радужное"
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30.10.2020 12:04 Відповісти
и главное еще столько идей, как обозвать пандемию....
главное ж идеи, а не помощь медицине и населению выстоять
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30.10.2020 12:31 Відповісти
 
 