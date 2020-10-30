МОЗ планує відійти від "світлофорного принципу" карантинного зонування, - Немчінов
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У Міністерстві охорони здоров'я допустили можливість відходу від світлофорного принципу карантинного зонування. Це розглядають і в уряді.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі одного з телеканалів.
Немчінов вважає, що країні потрібно почати підходити до єдиних принципів у зонуванні, але не уточнив, до яких саме.
"У принципі, так, як сьогодні сказав Віктор Ляшко (головний санітарний лікар України, - ред.), ми, напевно, вже повинні відходити від такого світлофорного принципу", - заявив міністр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 2 листопада в Україні встановлюється нове епідзонування.
Топ коментарі
+3 юра Лонг
показати весь коментар30.10.2020 12:30
+2 Ольга Кочурко
показати весь коментар30.10.2020 12:04
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Вместо того, что бы бороться с эпидемией, минздрав занимается развешиванием лампочек на карте!
Это как в цирке: одно дело поржать с жертвы шуток клоуна, а совсем другое самим выступить в этой роли. Зебилы не думали участвовать, они хотели только наблюдать по телеку и телефончику
И не обсуждать у санитаров все схвачено. Чем не дурдом. А может местные власти сами разберутся без дураков бо своих хватает.
главное ж идеи, а не помощь медицине и населению выстоять