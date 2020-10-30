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Киеву для развертывания мобильного госпиталя необходимо 245 млн грн, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

Киеву для развертывания мобильного госпиталя необходимо 245 млн грн, - Степанов

Киеву для развертывания временных госпиталей во Дворце спорта или Выставочном центре необходимо около 245 млн грн.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы получили информацию от властей Киева, где они собираются размещать в случае необходимости временный мобильный госпиталь – это может быть или Выставочный центр, или Дворец спорта. Они рассчитали, что им нужно 245 млн грн", - сказал он на брифинге в пятницу.

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Степанов отметил, что временные мобильные госпитали позволят создать 500 дополнительных коек. Для обеспечения лечебного процесса в таких госпиталях, согласно расчетам, будет необходимо 1200 человек медперсонала.

"Мы сейчас упорядочиваем информацию", - сказал он.
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Топ комментарии
+8
Ну снимите деньги из выделенных на производство Сватов и направьте на госпиталь. В чем проблемма?
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30.10.2020 11:33
+8
Заберите у Укравтодора из 36 миллиардов, что они тяпнули из ковидного фонда. В чем проблема?
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30.10.2020 11:33
+6
Асфальт проложить к нему?
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30.10.2020 11:33
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Ну снимите деньги из выделенных на производство Сватов и направьте на госпиталь. В чем проблемма?
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30.10.2020 11:33 Ответить
а куда дели 50 млрд грн выделенные на КОВИД ?
доступные лекарства теперь стали платными..... власть просто дерьмо-дерьмом.
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30.10.2020 12:05 Ответить
фсе фигня
на дорогах откаты жирнее)))
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30.10.2020 12:25 Ответить
Заберите у Укравтодора из 36 миллиардов, что они тяпнули из ковидного фонда. В чем проблема?
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30.10.2020 11:33 Ответить
Асфальт проложить к нему?
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30.10.2020 11:33 Ответить
А 66 лярдов где?
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30.10.2020 11:34 Ответить
Это виртуальные деньги. Нарисовали на бумаге сумму. И теперь делают вид шо они оттуда куда-то шота переводят. перераспределяют...В конце года скажут шо из-за того шо не потратили то шо не было - это все переходит в казначейство. А с нового года песенку начнут крутить по новому.
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30.10.2020 11:47 Ответить
"Сильно перебільшено": Арестович спростував закінчення "режиму тиші"
_Консерва подтвердила что она консерва. Но до идиотов теперь ещё два года будет доходить что такое арестович и какое у него в расии звание.
Начиная с 6-30 практически по всей линии соприкосновения идет минометно-артиллерийский обстрел позиций украинских войск. Приказа на ответный огонь нет. Повідомлення військової комісії tZe
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30.10.2020 11:35 Ответить
та какая вайна? Вава уже всех пабидил, и теперь пабиждаит Конституционный Суд.
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30.10.2020 11:40 Ответить
Степашка, а в чём проблема? Отгрузи асфальта на эту сумму 😁
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30.10.2020 11:37 Ответить
отэта пилилово!
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30.10.2020 11:38 Ответить
а где 1200 медперсонала нарисуете???
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30.10.2020 11:40 Ответить
выкопайте из под дорог...
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30.10.2020 11:40 Ответить
Наслідки знищення у 2004-2005 роках військ громадянської оборони міністром МНС України гей-генералом Ревою.
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30.10.2020 11:41 Ответить
Назовите это социальным кином. На это миллиард выделили
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30.10.2020 11:41 Ответить
Копейки,он Аваков выпросил из ковид фонда 2 миллиарда грн для мусоров,так что дадут для моб госпиталя
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30.10.2020 11:42 Ответить
Нужно обратиться к партии "Слуга народа", им некуда девать деньги. приходится тратить на опрос президента.
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30.10.2020 11:44 Ответить
У вас же вроде фонд для этого есть. Или он уже пустой?
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30.10.2020 11:46 Ответить
Какой-то БРЕД и ВРАНЬЕ!
245 млн стоит военный мобильный госпиталь, которому не нужно капитальное помещение и который после эпидемии никуда не денется и его можно будет использовать еще 20 лет.
А 1200 человек персонала на 500 коек?
Это где такие нормы? В какой VIP-больнице?!!
Уроды воруют и наживаются на смерти!
Києву для розгортання мобільного госпіталю необхідно 245 млн грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 2721
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30.10.2020 11:48 Ответить
Чем ближе конец , тем быстрее растут цены у "зелёной" команды
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30.10.2020 11:51 Ответить
А может карантин все же, учеников на дистанционку.... Ну и никаких выборов) но нет, как в анекдоте, ....а может в реанимацию, - нет, доктор сказал в морг- значит в морг)
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30.10.2020 11:52 Ответить
а чо не 245 млрд?
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30.10.2020 11:52 Ответить
245 млн
-95 млн ОПУ
-24 млн СБУ
-24 млн КМУ
-38 млн расходы на переоборудование спортсооружения типа Дворца Спорта (alibaba.com , мелкий опт,с учётом транспортных расходов и монтажа.Срок поставки 48 часов)
-49 млн неизбежно рассосётся при реализации проекта на извилистой дорожке наших кабинетов.
Вот куда ещё 15 млн.отвалится , просчитать не могу
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30.10.2020 12:06 Ответить
Очень много подходящих зданий в Конче-Заспе, и не только...
Києву для розгортання мобільного госпіталю необхідно 245 млн грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 7067

Чем, например, плохо это строение?
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30.10.2020 12:23 Ответить
война 6 лет, куча убитых, раненых а на "полевой госпиталь" нужно 300 лямов ...
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30.10.2020 16:46 Ответить
В Україні стільки лікарень. військових госпіталів, санаторіїв різних напрямків з персоналом які заповнені на 10-40 відсотків що вам чувирли і не снилось. Що ви хочете будувати ще??? Коли ж це закінчиться. Так ніколи не нажеруця .
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30.10.2020 18:01 Ответить
 
 