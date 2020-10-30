Киеву для развертывания мобильного госпиталя необходимо 245 млн грн, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье
Киеву для развертывания временных госпиталей во Дворце спорта или Выставочном центре необходимо около 245 млн грн.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Мы получили информацию от властей Киева, где они собираются размещать в случае необходимости временный мобильный госпиталь – это может быть или Выставочный центр, или Дворец спорта. Они рассчитали, что им нужно 245 млн грн", - сказал он на брифинге в пятницу.
Степанов отметил, что временные мобильные госпитали позволят создать 500 дополнительных коек. Для обеспечения лечебного процесса в таких госпиталях, согласно расчетам, будет необходимо 1200 человек медперсонала.
"Мы сейчас упорядочиваем информацию", - сказал он.
Топ комментарии
+8 aleks kyb
показать весь комментарий30.10.2020 11:33
+8 Антип61
показать весь комментарий30.10.2020 11:33
+6 Некто Максим
показать весь комментарий30.10.2020 11:33
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
доступные лекарства теперь стали платными..... власть просто дерьмо-дерьмом.
на дорогах откаты жирнее)))
_Консерва подтвердила что она консерва. Но до идиотов теперь ещё два года будет доходить что такое арестович и какое у него в расии звание.
Начиная с 6-30 практически по всей линии соприкосновения идет минометно-артиллерийский обстрел позиций украинских войск. Приказа на ответный огонь нет. Повідомлення військової комісії tZe
245 млн стоит военный мобильный госпиталь, которому не нужно капитальное помещение и который после эпидемии никуда не денется и его можно будет использовать еще 20 лет.
А 1200 человек персонала на 500 коек?
Это где такие нормы? В какой VIP-больнице?!!
Уроды воруют и наживаются на смерти!
-95 млн ОПУ
-24 млн СБУ
-24 млн КМУ
-38 млн расходы на переоборудование спортсооружения типа Дворца Спорта (alibaba.com , мелкий опт,с учётом транспортных расходов и монтажа.Срок поставки 48 часов)
-49 млн неизбежно рассосётся при реализации проекта на извилистой дорожке наших кабинетов.
Вот куда ещё 15 млн.отвалится , просчитать не могу
Чем, например, плохо это строение?