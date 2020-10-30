Києву для розгортання мобільного госпіталю необхідно 245 млн грн, - Степанов
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Києву для розгортання тимчасових госпіталів у Палаці спорту або Виставковому центрі необхідно близько 245 млн грн.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Ми отримали інформацію від влади Києва, де вони збираються розміщувати в разі потреби тимчасовий мобільний госпіталь - це може бути або Виставковий центр, або Палац спорту. Вони розрахували, що їм потрібно 245 млн грн", - сказав він на брифінгу в п'ятницю.
Степанов зазначив, що тимчасові мобільні госпіталі дозволять створити 500 додаткових ліжок. Для забезпечення лікувального процесу в таких госпіталях, згідно з розрахунками, буде необхідно 1200 осіб медперсоналу.
"Ми зараз упорядковуємо інформацію", - сказав він.
Топ коментарі
+8 aleks kyb
показати весь коментар30.10.2020 11:33
+8 Антип61
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+6 Некто Максим
показати весь коментар30.10.2020 11:33
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Будь ласка, зачекайте...
доступные лекарства теперь стали платными..... власть просто дерьмо-дерьмом.
на дорогах откаты жирнее)))
_Консерва подтвердила что она консерва. Но до идиотов теперь ещё два года будет доходить что такое арестович и какое у него в расии звание.
Начиная с 6-30 практически по всей линии соприкосновения идет минометно-артиллерийский обстрел позиций украинских войск. Приказа на ответный огонь нет. Повідомлення військової комісії tZe
245 млн стоит военный мобильный госпиталь, которому не нужно капитальное помещение и который после эпидемии никуда не денется и его можно будет использовать еще 20 лет.
А 1200 человек персонала на 500 коек?
Это где такие нормы? В какой VIP-больнице?!!
Уроды воруют и наживаются на смерти!
-95 млн ОПУ
-24 млн СБУ
-24 млн КМУ
-38 млн расходы на переоборудование спортсооружения типа Дворца Спорта (alibaba.com , мелкий опт,с учётом транспортных расходов и монтажа.Срок поставки 48 часов)
-49 млн неизбежно рассосётся при реализации проекта на извилистой дорожке наших кабинетов.
Вот куда ещё 15 млн.отвалится , просчитать не могу
Чем, например, плохо это строение?