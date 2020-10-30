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Києву для розгортання мобільного госпіталю необхідно 245 млн грн, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

Києву для розгортання мобільного госпіталю необхідно 245 млн грн, - Степанов

Києву для розгортання тимчасових госпіталів у Палаці спорту або Виставковому центрі необхідно близько 245 млн грн.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми отримали інформацію від влади Києва, де вони збираються розміщувати в разі потреби тимчасовий мобільний госпіталь - це може бути або Виставковий центр, або Палац спорту. Вони розрахували, що їм потрібно 245 млн грн", - сказав він на брифінгу в п'ятницю.

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Степанов зазначив, що тимчасові мобільні госпіталі дозволять створити 500 додаткових ліжок. Для забезпечення лікувального процесу в таких госпіталях, згідно з розрахунками, буде необхідно 1200 осіб медперсоналу.

"Ми зараз упорядковуємо інформацію", - сказав він.
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Топ коментарі
+8
Ну снимите деньги из выделенных на производство Сватов и направьте на госпиталь. В чем проблемма?
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30.10.2020 11:33
+8
Заберите у Укравтодора из 36 миллиардов, что они тяпнули из ковидного фонда. В чем проблема?
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30.10.2020 11:33
+6
Асфальт проложить к нему?
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30.10.2020 11:33
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Ну снимите деньги из выделенных на производство Сватов и направьте на госпиталь. В чем проблемма?
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30.10.2020 11:33 Відповісти
а куда дели 50 млрд грн выделенные на КОВИД ?
доступные лекарства теперь стали платными..... власть просто дерьмо-дерьмом.
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30.10.2020 12:05 Відповісти
фсе фигня
на дорогах откаты жирнее)))
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30.10.2020 12:25 Відповісти
Заберите у Укравтодора из 36 миллиардов, что они тяпнули из ковидного фонда. В чем проблема?
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30.10.2020 11:33 Відповісти
Асфальт проложить к нему?
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30.10.2020 11:33 Відповісти
А 66 лярдов где?
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30.10.2020 11:34 Відповісти
Это виртуальные деньги. Нарисовали на бумаге сумму. И теперь делают вид шо они оттуда куда-то шота переводят. перераспределяют...В конце года скажут шо из-за того шо не потратили то шо не было - это все переходит в казначейство. А с нового года песенку начнут крутить по новому.
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30.10.2020 11:47 Відповісти
"Сильно перебільшено": Арестович спростував закінчення "режиму тиші"
_Консерва подтвердила что она консерва. Но до идиотов теперь ещё два года будет доходить что такое арестович и какое у него в расии звание.
Начиная с 6-30 практически по всей линии соприкосновения идет минометно-артиллерийский обстрел позиций украинских войск. Приказа на ответный огонь нет. Повідомлення військової комісії tZe
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30.10.2020 11:35 Відповісти
та какая вайна? Вава уже всех пабидил, и теперь пабиждаит Конституционный Суд.
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30.10.2020 11:40 Відповісти
Степашка, а в чём проблема? Отгрузи асфальта на эту сумму 😁
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30.10.2020 11:37 Відповісти
отэта пилилово!
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30.10.2020 11:38 Відповісти
а где 1200 медперсонала нарисуете???
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30.10.2020 11:40 Відповісти
выкопайте из под дорог...
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30.10.2020 11:40 Відповісти
Наслідки знищення у 2004-2005 роках військ громадянської оборони міністром МНС України гей-генералом Ревою.
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30.10.2020 11:41 Відповісти
Назовите это социальным кином. На это миллиард выделили
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30.10.2020 11:41 Відповісти
Копейки,он Аваков выпросил из ковид фонда 2 миллиарда грн для мусоров,так что дадут для моб госпиталя
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30.10.2020 11:42 Відповісти
Нужно обратиться к партии "Слуга народа", им некуда девать деньги. приходится тратить на опрос президента.
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30.10.2020 11:44 Відповісти
У вас же вроде фонд для этого есть. Или он уже пустой?
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30.10.2020 11:46 Відповісти
Какой-то БРЕД и ВРАНЬЕ!
245 млн стоит военный мобильный госпиталь, которому не нужно капитальное помещение и который после эпидемии никуда не денется и его можно будет использовать еще 20 лет.
А 1200 человек персонала на 500 коек?
Это где такие нормы? В какой VIP-больнице?!!
Уроды воруют и наживаются на смерти!
Києву для розгортання мобільного госпіталю необхідно 245 млн грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 2721
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30.10.2020 11:48 Відповісти
Чем ближе конец , тем быстрее растут цены у "зелёной" команды
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30.10.2020 11:51 Відповісти
А может карантин все же, учеников на дистанционку.... Ну и никаких выборов) но нет, как в анекдоте, ....а может в реанимацию, - нет, доктор сказал в морг- значит в морг)
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30.10.2020 11:52 Відповісти
а чо не 245 млрд?
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30.10.2020 11:52 Відповісти
245 млн
-95 млн ОПУ
-24 млн СБУ
-24 млн КМУ
-38 млн расходы на переоборудование спортсооружения типа Дворца Спорта (alibaba.com , мелкий опт,с учётом транспортных расходов и монтажа.Срок поставки 48 часов)
-49 млн неизбежно рассосётся при реализации проекта на извилистой дорожке наших кабинетов.
Вот куда ещё 15 млн.отвалится , просчитать не могу
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30.10.2020 12:06 Відповісти
Очень много подходящих зданий в Конче-Заспе, и не только...
Києву для розгортання мобільного госпіталю необхідно 245 млн грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 7067

Чем, например, плохо это строение?
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30.10.2020 12:23 Відповісти
война 6 лет, куча убитых, раненых а на "полевой госпиталь" нужно 300 лямов ...
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30.10.2020 16:46 Відповісти
В Україні стільки лікарень. військових госпіталів, санаторіїв різних напрямків з персоналом які заповнені на 10-40 відсотків що вам чувирли і не снилось. Що ви хочете будувати ще??? Коли ж це закінчиться. Так ніколи не нажеруця .
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30.10.2020 18:01 Відповісти
 
 