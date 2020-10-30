Переводить все школы Киева на дистанционное обучение не будут, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице не собираются переводить все школы на дистанционное обучение.

Об этом Кличко заявил во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Подчеркну: переводить все школы на дистанционное обучение город не собирается. Наша основная задача - сделать все для безопасности учебного процесса", - сказал Кличко.

Мэр отметил, что специалисты ВОЗ считают, что закрытие школ не влияет кардинально на борьбу с распространением вируса.

"И, например, во Франции, где с сегодняшнего дня снова ввели строгий карантин, школы и сады не закрывают. В отличие от того, как это было весной, во время первой волны пандемии", - подчеркнул Кличко.

К обучению после каникул вернулись ученики 428 школ Киева. На карантин закрыты 8 школ. На дистанционном обучении 436 классов в 133 школах столицы - из-за заболевания педагогов и учащихся.

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