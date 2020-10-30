Переводить все школы Киева на дистанционное обучение не будут, - Кличко
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице не собираются переводить все школы на дистанционное обучение.
Об этом Кличко заявил во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
"Подчеркну: переводить все школы на дистанционное обучение город не собирается. Наша основная задача - сделать все для безопасности учебного процесса", - сказал Кличко.
Мэр отметил, что специалисты ВОЗ считают, что закрытие школ не влияет кардинально на борьбу с распространением вируса.
"И, например, во Франции, где с сегодняшнего дня снова ввели строгий карантин, школы и сады не закрывают. В отличие от того, как это было весной, во время первой волны пандемии", - подчеркнул Кличко.
К обучению после каникул вернулись ученики 428 школ Киева. На карантин закрыты 8 школ. На дистанционном обучении 436 классов в 133 школах столицы - из-за заболевания педагогов и учащихся.
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И вот все перепуганные на голову - в толк не возьмут, что есть такая штука, как аллергия, сколько им справок не показывай...
Благо, сезон закончился.
Но вообще согласен - если ребенок реально болеет респираторкой - то вести его нельзя.
2.Если ребенка слезятся глаза, то вероятно у него еще температура. Если ребенка насморк, то он не только слюной подавился.
3. Не ездь в маршрутках.
Обычно такие работодатели, кстати, очень любят рассуждать о "быдломассе", к слову. Ни на что не намекаю)
2. Вообще-то при аллергии вполне себе слезятся глаза + насморк. Без всякой температуры. Странно что настолько "разбирающаяся" в медицине мама такого не знает.
Эхх... Видели бы одного моего коллегу в сезон... Охх... Та Вы бы от одного вида бежали бы через пол-Киева с криками вроде "ААААААА КОВИДНИК!!!", а у него всего-то сезонная аллергия))
3. Т.е. в метро, скажем, или в троллейбусе реакция будет иная? Три раза "ха". И еще - с чего бы я не должен ездить в маршрутках только потому что у некоторых... скажем так ... вместо силы духа - некая жидкая субстанция странного цвета и запаха и они нервно реагируют на что угодно? Только поэтому? Я как-то склонен считать, что отсутствие яиц - это личная проблема каждого.
З.Ы.: Своих если болеют - не вожу. Ибо это вредно прежде всего для них.
Это, кстати, безотносительно больного ребенка. Тут блин едешь в маршрутке после работы, представляешь ужин... подавился слюной... бац! Полмаршрутки тебя готово выкинуть на улицу, смотрят волками...
Это к вопросу точности определения от мамы - состояния здоровья чужих детей))
После окончания урока в зуме учитель выключился и ушел. И "хороший" ребенок не имеет возможноти переспросить, уточнить... а телефоны как раз у вменяемых (заметьте - вменяемых, не обязательно самых лучших) учителей на уроках сдают.
Далее. Маска. Маска, если мы помним, защищает не тебя от окружающих, а окружающих от тебя, если по простому. Маска учителю... никак бы не спасла жизнь той самой 63-летней женщины.
Далее. За 7-8 тысяч учитель, как и сейчас оттарабанит урок по скайпу... а как его запомнил Ваш ребенок, понял или нет - пофигу. Все. И далее - придется Вашему ребенку поступать. Сдавать ЗНО. Если поступать не здесь... то еще и экзамены. А она... не имея опыта контрольных и экзаменов (которые невозможно организовать через скайп) - тупо переволнуется и не сдаст. И все. Накрылась Ваша идеальная система медным тазом.
Не-не, я не спорю, нашим депутатам эта удаленка выгодна - меньше затрат в перспективе на школу и плавнее переход к исключительно платному образованию.
В общем бред это. Даже моя мать, будучи и.о. директора - это говорит.
Знаете... 63 года это конечно мало. Или много... тут уж для кого как. Можно и в 40 угробить иммунитет так, что он не вывезет респираторку (которую нормальный иммунитет перебарывает самостоятельно). Но это ж не проблемы остальных, да?
И да - угроблю я = плакать не стану. Виновать тоже буду только я. И ограничивать Вас из-за меня.... будет тоже бредом.
Сайт CDC (федеральная служба США по контролю заболеваний) является открытым. Посмотрите, какой период они считают пиковым для респираторных заболеваний. Ковид - респираторное заболевание.
Как педагог с солидным стажем (31 год), моя мать знает, что единицы относятся к своей работе настолько ответственно как говорите Вы. Да, она одна из таковых, но это общей картины сильно не меняет.
Вот читаю я Вас и думаю... как же можно усидеть одной, простите, задницей на двух стальях. Вы и дистанционку нахваливаете... но и маски, респираторы, щитки... и очное обучение...
Я в дополнение к Вашему списку предлагаю еще и расстреливать несогласных)) Шутка. Почти.
Мое же мнение несколько иное. С респираторкой иммунитет должен справляться. Если не справляется... то проблемы индейцев шерифа волновать вряд ли должны. Да, если одним из индейцем буду я - за пивандрий в молодости тоже нужно платить.
З.Ы.: Подумайте, на что Вы согласились. Просто о том, какой шаг Вы сделали. Вы отменили для себя презумпцию невиновности... что дальше? На что еще Вы согласитесь? Да на что угодно лишь бы не убили.