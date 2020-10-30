Переводити всі школи Києва на дистанційне навчання не будуть, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці не мають наміру переводити всі школи на дистанційне навчання.

Про це Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Наголошу: переводити всі школи на дистанційне навчання місто не має наміру. Наше основне завдання - зробити все для безпеки навчального процесу", - сказав Кличко.

Мер зазначив, що фахівці ВООЗ вважають, що закриття шкіл не впливає кардинально на боротьбу з поширенням вірусу.

"І, наприклад, у Франції, де із сьогоднішнього дня знову ввели суворий карантин, школи і садочки не закривають. На відміну від того, як це було навесні, під час першої хвилі пандемії", - наголосив Кличко.

До навчання після канікул повернулися учні 428 шкіл Києва. На карантин закрито 8 шкіл. На дистанційному навчанні 436 класів в 133 школах столиці - через захворювання педагогів та учнів.

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