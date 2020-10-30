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Переводити всі школи Києва на дистанційне навчання не будуть, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Переводити всі школи Києва на дистанційне навчання не будуть, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці не мають наміру переводити всі школи на дистанційне навчання.

Про це Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Наголошу: переводити всі школи на дистанційне навчання місто не має наміру. Наше основне завдання - зробити все для безпеки навчального процесу", - сказав Кличко.

Мер зазначив, що фахівці ВООЗ вважають, що закриття шкіл не впливає кардинально на боротьбу з поширенням вірусу.

"І, наприклад, у Франції, де із сьогоднішнього дня знову ввели суворий карантин, школи і садочки не закривають. На відміну від того, як це було навесні, під час першої хвилі пандемії", - наголосив Кличко.

До навчання після канікул повернулися учні 428 шкіл Києва. На карантин закрито 8 шкіл. На дистанційному навчанні 436 класів в 133 школах столиці - через захворювання педагогів та учнів.

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Ребенка перевожу в интернет школу. Буду платить, зато ребенок не будет ходить в школу с сопливыми детьми. Всера пришла в школу, за документами,стоит перед входом явно больной ребенок и кашляет. И его родители в школу отправили. Культуры ноль и в тупых глазах вопрос:а куда нам детей девать?
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30.10.2020 12:40 Відповісти
Знали бы Вы, как срал... гкхм... реагировали на нашу сопливящую дочку в школе в сентябре-октябре.
И вот все перепуганные на голову - в толк не возьмут, что есть такая штука, как аллергия, сколько им справок не показывай...
Благо, сезон закончился.
Но вообще согласен - если ребенок реально болеет респираторкой - то вести его нельзя.
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30.10.2020 13:32 Відповісти
1.Быдломасса прущая больных детей в школу, отлично известная категория биомусора.
2.Если ребенка слезятся глаза, то вероятно у него еще температура. Если ребенка насморк, то он не только слюной подавился.
3. Не ездь в маршрутках.
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30.10.2020 13:55 Відповісти
1. Ну, jedem das seine, категории определения быдломассы тоже у каждого свои. Я так скажу. Есть носящие жутко огромную корону (не ту) на голове работодатели, которые при первой же возможности уволят мамашу, захоти та пойти на больничный - причем невзирая на любые законы. Ну или просто они будут платить не конверт (а это - часто именно так) а то что по окладу, то есть минималку... Смекаешь?
Обычно такие работодатели, кстати, очень любят рассуждать о "быдломассе", к слову. Ни на что не намекаю)
2. Вообще-то при аллергии вполне себе слезятся глаза + насморк. Без всякой температуры. Странно что настолько "разбирающаяся" в медицине мама такого не знает.
Эхх... Видели бы одного моего коллегу в сезон... Охх... Та Вы бы от одного вида бежали бы через пол-Киева с криками вроде "ААААААА КОВИДНИК!!!", а у него всего-то сезонная аллергия))
3. Т.е. в метро, скажем, или в троллейбусе реакция будет иная? Три раза "ха". И еще - с чего бы я не должен ездить в маршрутках только потому что у некоторых... скажем так ... вместо силы духа - некая жидкая субстанция странного цвета и запаха и они нервно реагируют на что угодно? Только поэтому? Я как-то склонен считать, что отсутствие яиц - это личная проблема каждого.
З.Ы.: Своих если болеют - не вожу. Ибо это вредно прежде всего для них.
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30.10.2020 15:08 Відповісти
У меня один только вопрос: Если ребенка "отправили", то самих родителей в школе нет. Иначе бы они с ним пришли. А как вы при этом умудрились рассмотреть "тупые глаза"?))
Это, кстати, безотносительно больного ребенка. Тут блин едешь в маршрутке после работы, представляешь ужин... подавился слюной... бац! Полмаршрутки тебя готово выкинуть на улицу, смотрят волками...
Это к вопросу точности определения от мамы - состояния здоровья чужих детей))
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30.10.2020 13:39 Відповісти
Вже 8.5 тисяч хворих, класти хворих нема куди. Як діти пішли в школу, одразу почався спалах ковіду. Нeвжe нe можна почeкати вакцини трохи, а трeба покластe нe одну сотню життів, щоб хтось протирав штанці за партою?! Гарні діти вчаться в зумі, скайпі і вдома, а погані учні - і в школі нічого нe роблять, а втикають в тeлeфони. Видали вчитeлям (супруг-а вчитeль) лишe одну маску за півтора місяца! Класи пeрeповнeні, в сусідній школі вчитeлька згоріла від ковід, лишe 63 роки було. Дe ви вчитeлів набeрeтe на 7-8000 грн зряплати, які будуть с ********* дітками працювати, коли пeдагоги пeрeмруть як мухи? Кинули людeй на заклання, зeбільна влада, виживайтe як хочeтe!
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30.10.2020 14:29 Відповісти
Вакцини чекати можна роками. Чи пропонуєте обколоти усіх "живою" вакциною Путіна? І її не дочекаємося - виробничі потужності в Росії такі шо вони на піку будуть випускати 1-2 млн вакцин в місяць. Скільки ж їм треба буде часу для того щоб себе забезпечити? У світі ситуація ще гірша.
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30.10.2020 14:46 Відповісти
Андрей. Не "дети пошли в школу", а наступила осень. Октябрь. Поинтересуйтесь, какой именно период та же американская CDC считает пиковым для респираторных заболеваний (одним из которых являетсяковид) и перестаньте винить школы. Даже ВООЗ не считает их хоть сколько-нибудь критичными по распространению инфекции (напоминаю - масочки носите Вы тоже по рекомендации прежде всего ВООЗ, которую собезъянничал наш МОЗ - так что возражения тут... не принимаются).
После окончания урока в зуме учитель выключился и ушел. И "хороший" ребенок не имеет возможноти переспросить, уточнить... а телефоны как раз у вменяемых (заметьте - вменяемых, не обязательно самых лучших) учителей на уроках сдают.
Далее. Маска. Маска, если мы помним, защищает не тебя от окружающих, а окружающих от тебя, если по простому. Маска учителю... никак бы не спасла жизнь той самой 63-летней женщины.
Далее. За 7-8 тысяч учитель, как и сейчас оттарабанит урок по скайпу... а как его запомнил Ваш ребенок, понял или нет - пофигу. Все. И далее - придется Вашему ребенку поступать. Сдавать ЗНО. Если поступать не здесь... то еще и экзамены. А она... не имея опыта контрольных и экзаменов (которые невозможно организовать через скайп) - тупо переволнуется и не сдаст. И все. Накрылась Ваша идеальная система медным тазом.
Не-не, я не спорю, нашим депутатам эта удаленка выгодна - меньше затрат в перспективе на школу и плавнее переход к исключительно платному образованию.
В общем бред это. Даже моя мать, будучи и.о. директора - это говорит.
Знаете... 63 года это конечно мало. Или много... тут уж для кого как. Можно и в 40 угробить иммунитет так, что он не вывезет респираторку (которую нормальный иммунитет перебарывает самостоятельно). Но это ж не проблемы остальных, да?
И да - угроблю я = плакать не стану. Виновать тоже буду только я. И ограничивать Вас из-за меня.... будет тоже бредом.
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30.10.2020 15:18 Відповісти
щодо "сезонності" ковід нe можу погодитись - нeма дрказовоі бази по цьому. Чому нe можуть дітeй змусити носити маски на уроці? Якщо ваша мати пeдагог, то ви повинні знати, як вчитeлі до 21-22 години відповідають по тeлeфону, вайбeру, скайпу батькам, дітям, кeрівництву. Робота після зуму нe закінчується. Цілком нe погоджусь із нeможливістю провeдeння тeстів та контрольних в онлайні. Зараз навіть учнівські олімпіади проводять онлайн, ви кажeтe... Маска нe захищає, а рeспіратор фпп3 прeкрасно захистить. Нeвжe так важко виділити вчитeлю один рeспіратор на дeнь. Ціна питання при гуртовій закупці 15 грн. Разом із щитком, масками на обличчі дітeй, обмeжeння відстані наближeння до вчитeля, правилами провітрeння класів дасть вжe рeальний захист.
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01.11.2020 10:13 Відповісти
Андрей, прямо скажу - мне уже надоело приводить доказательную базу. Вот просто - надоело.
Сайт CDC (федеральная служба США по контролю заболеваний) является открытым. Посмотрите, какой период они считают пиковым для респираторных заболеваний. Ковид - респираторное заболевание.
Как педагог с солидным стажем (31 год), моя мать знает, что единицы относятся к своей работе настолько ответственно как говорите Вы. Да, она одна из таковых, но это общей картины сильно не меняет.
Вот читаю я Вас и думаю... как же можно усидеть одной, простите, задницей на двух стальях. Вы и дистанционку нахваливаете... но и маски, респираторы, щитки... и очное обучение...
Я в дополнение к Вашему списку предлагаю еще и расстреливать несогласных)) Шутка. Почти.
Мое же мнение несколько иное. С респираторкой иммунитет должен справляться. Если не справляется... то проблемы индейцев шерифа волновать вряд ли должны. Да, если одним из индейцем буду я - за пивандрий в молодости тоже нужно платить.

З.Ы.: Подумайте, на что Вы согласились. Просто о том, какой шаг Вы сделали. Вы отменили для себя презумпцию невиновности... что дальше? На что еще Вы согласитесь? Да на что угодно лишь бы не убили.
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02.11.2020 10:04 Відповісти
ну це ж не його діти, йому плювати, сам захворів так тепер хай й інші. Воз заявили що вплив є але цього не достаньо, а кличко як завжди - почув те шо зміг зрозуміти. Люди реально бояться а йому П0xER він БОКСЕR
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30.10.2020 15:54 Відповісти
 
 