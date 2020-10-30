РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10159 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Конституционный кризис
4 675 31
коррупция (8388) КС (2131) Тупицкий (232)

Огрехи антикоррупционного законодательства обусловлены послереволюционным периодом: сейчас страна не может жить с неконституционными законами, - Тупицкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Огрехи антикоррупционного законодательства обусловлены послереволюционным периодом: сейчас страна не может жить с неконституционными законами, - Тупицкий

Глава Конституционного Суда Украины (КС) Александр Тупицкий объясняет существующую несогласованность украинского антикоррупционного законодательства с Основным законом послереволюционной необходимостью, но подчеркивает, что такая ситуация не может сохраняться и в дальнейшем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Огрехи, которые есть в антикоррупционном законодательстве, создались в послереволюционный период в силу необходимости... Но сейчас страна не может жить с частично или полностью неконституционными антикоррупционными законами", - сказал Тупицкий в пятницу на брифинге в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявление КС по отмене е-декларирования: Борьба с коррупцией не должна нарушать принцип независимости судебной власти
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
В тюрьму.
показать весь комментарий
30.10.2020 12:47
+15
Не нужно путать себя со страной...
показать весь комментарий
30.10.2020 12:48
+15
Не маніпулюй і не підміняй поняття, падло! Окозамилювання не пройде! Огрехи антикоррупционного законодательства обусловлены послереволюционным периодом: сейчас страна не может жить с неконституционными законами, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 712
показать весь комментарий
30.10.2020 12:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В тюрьму.
показать весь комментарий
30.10.2020 12:47 Ответить
Не нужно путать себя со страной...
показать весь комментарий
30.10.2020 12:48 Ответить
Не маніпулюй і не підміняй поняття, падло! Окозамилювання не пройде! Огрехи антикоррупционного законодательства обусловлены послереволюционным периодом: сейчас страна не может жить с неконституционными законами, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 712
показать весь комментарий
30.10.2020 12:49 Ответить
ну да поганому преступнику всегда нормальный уголовный кодекс мешает
как и работающая полиция и справедливый но жесткий суд и реальность и неотвратимость наказания за свои преступления...
про танцора и яйца всмятку даже упоминать не буду... Огріхи антикорупційного законодавства зумовлені післяреволюційним періодом: зараз країна не може жити з неконституційними законами, - Тупицький - Цензор.НЕТ 8354
показать весь комментарий
30.10.2020 13:07 Ответить
Огрехи антикоррупционного законодательства обусловлены послереволюционным периодом: сейчас страна не может жить с неконституционными законами, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 3096 Сказал, поигрались в борьбу с коррупцией, пора и честь знать. Хватит хернёй заниматься.
показать весь комментарий
30.10.2020 12:49 Ответить
Глаза поднял бы. Жалко смотрится.
показать весь комментарий
30.10.2020 12:49 Ответить
лица на нём нет,
вижу он так за страну переживает,
кушать не может
показать весь комментарий
30.10.2020 12:50 Ответить
Танунах. В Україні за Судей за "неправильные" решения тільки підвищують (неправільні для одних є правильними для інших), але цього вже нікуди. Отже в утіль.
До речі цей унікум має конфлікт інтересів по цьому рішенню і повинен був утриматись, щонайменше.
показать весь комментарий
30.10.2020 12:59 Ответить
Напомню, что 4 судей КС обоснованно считают, что отмененные КС законы полностью соответствовали Конституции. Головатый по пунктам разложил, что все претензии беспочвенны.
А у голосовавших за отмену антикоррупционного законодательства судей - явный конфликт интересов. Они хотят сделать себя абсолютно ненаказуемыми за любые преступления, хотят быть над законом.
показать весь комментарий
30.10.2020 13:00 Ответить
Ну ******** і строчить, як по писаному.
Не підеш сам, понесуть в труні.
показать весь комментарий
30.10.2020 12:54 Ответить
Юристи - ушлые лжецы и пройдохи, но насчет несоответствий контитуции законов и их низкого качества /безрамотности и противоречий/, да и сама конституция тоже дрянь /ни к селу, ни к городу/ - это чистая правда! Как саму контитуцию так и законы нужно менять!
показать весь комментарий
30.10.2020 12:57 Ответить
В послереволюционный период многие законы принимались поспешно и "на потеху публике". Часто революционная необходимость приводит к грубым ошибкам (умышленным или "просто ошибкам"), которые через несколько лет бьют бумерангом по стране. Тупицкий, думаю, еще мягко выразился. Подозреваю, что во многие законы изначально были заложены "мины замедленного действия".
показать весь комментарий
30.10.2020 12:57 Ответить
Де ти цей текст винайшрв?

Якщо це від тупицького, то де воно було 6 років чи "послереволюционный период" завершився вчора? Чому він прокинувся, коли "неконституційні" норми закону вдарили по ньому?
показать весь комментарий
30.10.2020 13:03 Ответить
Тупицкий косит под дурака! Идет война, плюс пандемия, и в такой момент прощать воровство- подлость первейшая. Да наверняка есть неточности, ошибки и их надо исправлять! Укажи на них, дай время на устранение и прочее, но отменять .... слов кроме мата нет Огріхи антикорупційного законодавства зумовлені післяреволюційним періодом: зараз країна не може жити з неконституційними законами, - Тупицький - Цензор.НЕТ 4785
показать весь комментарий
30.10.2020 13:36 Ответить
страна, это ппц мля....18 "охотников" вышли в лес с афуевшими зайцами , а те их капустой закидали и ловить не-ко-го... от слова совсем
показать весь комментарий
30.10.2020 12:57 Ответить
Ну ,как я понимаю самый главные тезисы конституции защита прав и свобод граждан Украины ! Ну и как Украина справляется?
показать весь комментарий
30.10.2020 12:59 Ответить
да какаяразница, кожен з нас - ПРЕЗЕДЕНТ. тчк
показать весь комментарий
30.10.2020 13:11 Ответить
Даешь референдум - Расстрелять весь состав КС! Это будет демократично.
показать весь комментарий
30.10.2020 13:00 Ответить
Дмитро Гурін: Простими словами про КСУ для тих, хто живе в світі рожевих поні зрадоперемоги.

- рішення оскаржити не можна
- рішення скасувати не можна
- судей звільнити не можна (суддя звільнюється 2/3 голосів суддів КСУ)
- судді призначаються на 9 років
- у суддів за Конституцією повний імунітет (за їх рішення)
- зміни до Конституції проходять погодження КСУ - тобто, зміну конституційних гарантій суддів КСУ мають погодити самі судді.

Це короткий витяг з Конституції для любителів таксистської експертизи.
Огріхи антикорупційного законодавства зумовлені післяреволюційним періодом: зараз країна не може жити з неконституційними законами, - Тупицький - Цензор.НЕТ 4347

І додам від себе. Якщо Зеленський силою розжене КС, і тим самим зруйнує незалежну від нього судову гілку влади, в той же момент він з президента перетвориться на тирана, а Україна - на Білорусь чи Росію. Куди заведе ця стежка - марно вгадувати. Може тому раптом вискочили з небуття і підключились до протестів під КС Семенченко і Парасюк, вірні міньони Коломойського? Failed state, від якого відвернулась Європа, їх цілком влаштовує.

В той же час судді очевидно "оборЗєлі" і своєю діяльністю на усіх рівнях відкидують Україну в 90-ті роки. Потрібна реформа судової гілки влади, і щось мені підказує, що саме в цьому процесі з'являться нові політичні лідери.
показать весь комментарий
30.10.2020 13:02 Ответить
Отже висновок?
Згадуємо аргумент фігуранта. "послереволюционный период в силу необходимости" і застосовуємо його до ситуації з КС.
Потрібен антураж? - Не проблема, омон вже є, протестуючи вже є, шини будуть (по команді). Що ще? А провокації з побиттям протестуючих - організують.
Одна біда знесуть не тільки КС, а й зелю з прісними.
показать весь комментарий
30.10.2020 13:08 Ответить
На Конституції зазвичай лежить великий "болт" будь-кого, хто так чи інакше при владному кориті. Ці діячі згадують,що вона взагалі існує лише коли їм особисто щось загрожує.
показать весь комментарий
30.10.2020 13:25 Ответить
"Тупицкий объясняет существующую несогласованность украинского антикоррупционного законодательства с Основным законом "

Пусть покажет пальцем, где не соответствие?
показать весь комментарий
30.10.2020 13:06 Ответить
Рано булки расслабил революция еще не закончена
показать весь комментарий
30.10.2020 13:12 Ответить
эта падаль намекает что и майдан, это госпереворот и всех его участников можно закрыть. ведь в конституции такая смена власти не прописана
показать весь комментарий
30.10.2020 13:13 Ответить
Перекладаю з тупіцької українською: країна не може жити по законах, які дозволяють тупіцьких та інших вовків взяти за сраку.
показать весь комментарий
30.10.2020 13:19 Ответить
Тобто корупція так кумівство це цілком за конституцією, а садити антиконституційно?!Може ще Проффессора відновите як президента тоді?
показать весь комментарий
30.10.2020 13:29 Ответить
за красивыми словами нежелание отвечать за свои мутки с доходами, индульгенцию хотят
показать весь комментарий
30.10.2020 14:30 Ответить
В повноваженнях Конституційного Суду є можливість вказати, що, мовляв, така-то норма такого Закону суперечить іншим нормам, в т.ч. Конституції, і вимагати від Верховної Ради привести у відповідність суперечні норми, вобумовлений ними термін, інакше така то норма втрачає чинність (і так було не раз, з-за Пороха). Вони цього не зробили. А вони натомність скасували практично весь масив антикорупційного законодавства.
показать весь комментарий
30.10.2020 15:05 Ответить
Питух дырявый
показать весь комментарий
30.10.2020 21:50 Ответить
 
 