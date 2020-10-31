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Огріхи антикорупційного законодавства зумовлені післяреволюційним періодом: зараз країна не може жити з неконституційними законами, - Тупицький

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Огріхи антикорупційного законодавства зумовлені післяреволюційним періодом: зараз країна не може жити з неконституційними законами, - Тупицький

Глава Конституційного Суду України (КС) Олександр Тупицький пояснює наявну неузгодженість українського антикорупційного законодавства з Основним законом післяреволюційною необхідністю, але підкреслює, що така ситуація не може зберігатися і надалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Огріхи, які є в антикорупційному законодавстві, створилися в післяреволюційний період у силу необхідності ... Але зараз країна не може жити з частково або повністю неконституційними антикорупційними законами", - сказав Тупицький в п'ятницю на брифінгу в Києві.

Також читайте: Необхідно створити "аналог НАЗК" для суддів, - Малюська

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
В тюрьму.
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30.10.2020 12:47
+15
Не нужно путать себя со страной...
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30.10.2020 12:48
+15
Не маніпулюй і не підміняй поняття, падло! Окозамилювання не пройде! Огрехи антикоррупционного законодательства обусловлены послереволюционным периодом: сейчас страна не может жить с неконституционными законами, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 712
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30.10.2020 12:49
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В тюрьму.
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30.10.2020 12:47 Відповісти
Не нужно путать себя со страной...
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30.10.2020 12:48 Відповісти
Не маніпулюй і не підміняй поняття, падло! Окозамилювання не пройде! Огрехи антикоррупционного законодательства обусловлены послереволюционным периодом: сейчас страна не может жить с неконституционными законами, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 712
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30.10.2020 12:49 Відповісти
ну да поганому преступнику всегда нормальный уголовный кодекс мешает
как и работающая полиция и справедливый но жесткий суд и реальность и неотвратимость наказания за свои преступления...
про танцора и яйца всмятку даже упоминать не буду... Огріхи антикорупційного законодавства зумовлені післяреволюційним періодом: зараз країна не може жити з неконституційними законами, - Тупицький - Цензор.НЕТ 8354
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30.10.2020 13:07 Відповісти
Огрехи антикоррупционного законодательства обусловлены послереволюционным периодом: сейчас страна не может жить с неконституционными законами, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 3096 Сказал, поигрались в борьбу с коррупцией, пора и честь знать. Хватит хернёй заниматься.
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30.10.2020 12:49 Відповісти
Глаза поднял бы. Жалко смотрится.
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30.10.2020 12:49 Відповісти
лица на нём нет,
вижу он так за страну переживает,
кушать не может
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30.10.2020 12:50 Відповісти
Танунах. В Україні за Судей за "неправильные" решения тільки підвищують (неправільні для одних є правильними для інших), але цього вже нікуди. Отже в утіль.
До речі цей унікум має конфлікт інтересів по цьому рішенню і повинен був утриматись, щонайменше.
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30.10.2020 12:59 Відповісти
Напомню, что 4 судей КС обоснованно считают, что отмененные КС законы полностью соответствовали Конституции. Головатый по пунктам разложил, что все претензии беспочвенны.
А у голосовавших за отмену антикоррупционного законодательства судей - явный конфликт интересов. Они хотят сделать себя абсолютно ненаказуемыми за любые преступления, хотят быть над законом.
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30.10.2020 13:00 Відповісти
Ну ******** і строчить, як по писаному.
Не підеш сам, понесуть в труні.
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30.10.2020 12:54 Відповісти
Юристи - ушлые лжецы и пройдохи, но насчет несоответствий контитуции законов и их низкого качества /безрамотности и противоречий/, да и сама конституция тоже дрянь /ни к селу, ни к городу/ - это чистая правда! Как саму контитуцию так и законы нужно менять!
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30.10.2020 12:57 Відповісти
В послереволюционный период многие законы принимались поспешно и "на потеху публике". Часто революционная необходимость приводит к грубым ошибкам (умышленным или "просто ошибкам"), которые через несколько лет бьют бумерангом по стране. Тупицкий, думаю, еще мягко выразился. Подозреваю, что во многие законы изначально были заложены "мины замедленного действия".
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30.10.2020 12:57 Відповісти
Де ти цей текст винайшрв?

Якщо це від тупицького, то де воно було 6 років чи "послереволюционный период" завершився вчора? Чому він прокинувся, коли "неконституційні" норми закону вдарили по ньому?
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30.10.2020 13:03 Відповісти
Тупицкий косит под дурака! Идет война, плюс пандемия, и в такой момент прощать воровство- подлость первейшая. Да наверняка есть неточности, ошибки и их надо исправлять! Укажи на них, дай время на устранение и прочее, но отменять .... слов кроме мата нет Огріхи антикорупційного законодавства зумовлені післяреволюційним періодом: зараз країна не може жити з неконституційними законами, - Тупицький - Цензор.НЕТ 4785
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30.10.2020 13:36 Відповісти
страна, это ппц мля....18 "охотников" вышли в лес с афуевшими зайцами , а те их капустой закидали и ловить не-ко-го... от слова совсем
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30.10.2020 12:57 Відповісти
Ну ,как я понимаю самый главные тезисы конституции защита прав и свобод граждан Украины ! Ну и как Украина справляется?
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30.10.2020 12:59 Відповісти
да какаяразница, кожен з нас - ПРЕЗЕДЕНТ. тчк
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30.10.2020 13:11 Відповісти
Даешь референдум - Расстрелять весь состав КС! Это будет демократично.
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30.10.2020 13:00 Відповісти
Дмитро Гурін: Простими словами про КСУ для тих, хто живе в світі рожевих поні зрадоперемоги.

- рішення оскаржити не можна
- рішення скасувати не можна
- судей звільнити не можна (суддя звільнюється 2/3 голосів суддів КСУ)
- судді призначаються на 9 років
- у суддів за Конституцією повний імунітет (за їх рішення)
- зміни до Конституції проходять погодження КСУ - тобто, зміну конституційних гарантій суддів КСУ мають погодити самі судді.

Це короткий витяг з Конституції для любителів таксистської експертизи.
Огріхи антикорупційного законодавства зумовлені післяреволюційним періодом: зараз країна не може жити з неконституційними законами, - Тупицький - Цензор.НЕТ 4347

І додам від себе. Якщо Зеленський силою розжене КС, і тим самим зруйнує незалежну від нього судову гілку влади, в той же момент він з президента перетвориться на тирана, а Україна - на Білорусь чи Росію. Куди заведе ця стежка - марно вгадувати. Може тому раптом вискочили з небуття і підключились до протестів під КС Семенченко і Парасюк, вірні міньони Коломойського? Failed state, від якого відвернулась Європа, їх цілком влаштовує.

В той же час судді очевидно "оборЗєлі" і своєю діяльністю на усіх рівнях відкидують Україну в 90-ті роки. Потрібна реформа судової гілки влади, і щось мені підказує, що саме в цьому процесі з'являться нові політичні лідери.
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30.10.2020 13:02 Відповісти
Отже висновок?
Згадуємо аргумент фігуранта. "послереволюционный период в силу необходимости" і застосовуємо його до ситуації з КС.
Потрібен антураж? - Не проблема, омон вже є, протестуючи вже є, шини будуть (по команді). Що ще? А провокації з побиттям протестуючих - організують.
Одна біда знесуть не тільки КС, а й зелю з прісними.
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30.10.2020 13:08 Відповісти
На Конституції зазвичай лежить великий "болт" будь-кого, хто так чи інакше при владному кориті. Ці діячі згадують,що вона взагалі існує лише коли їм особисто щось загрожує.
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30.10.2020 13:25 Відповісти
"Тупицкий объясняет существующую несогласованность украинского антикоррупционного законодательства с Основным законом "

Пусть покажет пальцем, где не соответствие?
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30.10.2020 13:06 Відповісти
Рано булки расслабил революция еще не закончена
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30.10.2020 13:12 Відповісти
эта падаль намекает что и майдан, это госпереворот и всех его участников можно закрыть. ведь в конституции такая смена власти не прописана
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30.10.2020 13:13 Відповісти
Перекладаю з тупіцької українською: країна не може жити по законах, які дозволяють тупіцьких та інших вовків взяти за сраку.
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30.10.2020 13:19 Відповісти
Тобто корупція так кумівство це цілком за конституцією, а садити антиконституційно?!Може ще Проффессора відновите як президента тоді?
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30.10.2020 13:29 Відповісти
за красивыми словами нежелание отвечать за свои мутки с доходами, индульгенцию хотят
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30.10.2020 14:30 Відповісти
В повноваженнях Конституційного Суду є можливість вказати, що, мовляв, така-то норма такого Закону суперечить іншим нормам, в т.ч. Конституції, і вимагати від Верховної Ради привести у відповідність суперечні норми, вобумовлений ними термін, інакше така то норма втрачає чинність (і так було не раз, з-за Пороха). Вони цього не зробили. А вони натомність скасували практично весь масив антикорупційного законодавства.
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30.10.2020 15:05 Відповісти
Питух дырявый
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30.10.2020 21:50 Відповісти
 
 