Огріхи антикорупційного законодавства зумовлені післяреволюційним періодом: зараз країна не може жити з неконституційними законами, - Тупицький
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Глава Конституційного Суду України (КС) Олександр Тупицький пояснює наявну неузгодженість українського антикорупційного законодавства з Основним законом післяреволюційною необхідністю, але підкреслює, що така ситуація не може зберігатися і надалі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Огріхи, які є в антикорупційному законодавстві, створилися в післяреволюційний період у силу необхідності ... Але зараз країна не може жити з частково або повністю неконституційними антикорупційними законами", - сказав Тупицький в п'ятницю на брифінгу в Києві.
Топ коментарі
+16 Валерий Петрушко 5b48e6da
показати весь коментар30.10.2020 12:47
+15 Anatoly Nichikov 15029d40
показати весь коментар30.10.2020 12:48
+15 Andrew_UA_Kyiv
показати весь коментар30.10.2020 12:49
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Будь ласка, зачекайте...
как и работающая полиция и справедливый но жесткий суд и реальность и неотвратимость наказания за свои преступления...
про танцора и яйца всмятку даже упоминать не буду...
вижу он так за страну переживает,
кушать не может
До речі цей унікум має конфлікт інтересів по цьому рішенню і повинен був утриматись, щонайменше.
А у голосовавших за отмену антикоррупционного законодательства судей - явный конфликт интересов. Они хотят сделать себя абсолютно ненаказуемыми за любые преступления, хотят быть над законом.
Не підеш сам, понесуть в труні.
Якщо це від тупицького, то де воно було 6 років чи "послереволюционный период" завершився вчора? Чому він прокинувся, коли "неконституційні" норми закону вдарили по ньому?
- рішення оскаржити не можна
- рішення скасувати не можна
- судей звільнити не можна (суддя звільнюється 2/3 голосів суддів КСУ)
- судді призначаються на 9 років
- у суддів за Конституцією повний імунітет (за їх рішення)
- зміни до Конституції проходять погодження КСУ - тобто, зміну конституційних гарантій суддів КСУ мають погодити самі судді.
Це короткий витяг з Конституції для любителів таксистської експертизи.
І додам від себе. Якщо Зеленський силою розжене КС, і тим самим зруйнує незалежну від нього судову гілку влади, в той же момент він з президента перетвориться на тирана, а Україна - на Білорусь чи Росію. Куди заведе ця стежка - марно вгадувати. Може тому раптом вискочили з небуття і підключились до протестів під КС Семенченко і Парасюк, вірні міньони Коломойського? Failed state, від якого відвернулась Європа, їх цілком влаштовує.
В той же час судді очевидно "оборЗєлі" і своєю діяльністю на усіх рівнях відкидують Україну в 90-ті роки. Потрібна реформа судової гілки влади, і щось мені підказує, що саме в цьому процесі з'являться нові політичні лідери.
Згадуємо аргумент фігуранта. "послереволюционный период в силу необходимости" і застосовуємо його до ситуації з КС.
Потрібен антураж? - Не проблема, омон вже є, протестуючи вже є, шини будуть (по команді). Що ще? А провокації з побиттям протестуючих - організують.
Одна біда знесуть не тільки КС, а й зелю з прісними.
Пусть покажет пальцем, где не соответствие?