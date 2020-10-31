Необхідно створити "аналог НАЗК" для суддів, - Малюська

Виконавча влада не має впливати на судову. Але хтось же мусить цю функцію виконувати. Відповідно, це повинен бути, очевидно, якийсь аналог НАЗК.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"Знову ж таки залежатиме від змін, які будуть запропоновані законопроєктом президентським (інтерв’ю записане 29 жовтня – ред.). Але це, власне, те, що випливає з рішення КСУ. Рішення КСУ полягає в тому, що виконавча влада не має впливати на судову. Значить, хтось має ж цю функцію виконувати. Відповідно, це має бути, очевидно, якийсь аналог НАЗК", – сказав Малюська в ефірі програми "Суботнє інтерв’ю".

Малюська назвав мотивацію Конституційного суду "сумнівною".

"Але, менше з тим, є рішення суду. Поки воно не анульоване, не скасоване, варіант врегулювання цієї ситуації належним чином – це якраз створення такого органу", – розповів Малюська.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.