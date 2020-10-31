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КС (1154) НАЗК (1167) Малюська Денис (295)

Необхідно створити "аналог НАЗК" для суддів, - Малюська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Необхідно створити

Виконавча влада не має впливати на судову. Але хтось же мусить цю функцію виконувати. Відповідно, це повинен бути, очевидно, якийсь аналог НАЗК.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"Знову ж таки залежатиме від змін, які будуть запропоновані законопроєктом президентським (інтерв’ю записане 29 жовтня – ред.). Але це, власне, те, що випливає з рішення КСУ. Рішення КСУ полягає в тому, що виконавча влада не має впливати на судову. Значить, хтось має ж цю функцію виконувати. Відповідно, це має бути, очевидно, якийсь аналог НАЗК", – сказав Малюська в ефірі програми "Суботнє інтерв’ю".

Малюська назвав мотивацію Конституційного суду "сумнівною".

"Але, менше з тим, є рішення суду. Поки воно не анульоване, не скасоване, варіант врегулювання цієї ситуації належним чином – це якраз створення такого органу", – розповів Малюська.

Також читайте: Заява КС щодо скасування е-декларування: боротьба з корупцією не повинна порушувати принципу незалежності судової влади

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
А кто будет контролировать контролирующих?
Когда Малюська рассуждает о платных тюрьмах, он выглядит смешно. В более серьезных вопросах он выглядит жалко.
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30.10.2020 12:03
+15
А потом, НАПК для НАПК. Необходимо создать "аналог НАПК" для судей, - Малюська - Цензор.НЕТ 9421
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30.10.2020 12:06
+11
А аналог НАПК для президента и Ермака можно создать?
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30.10.2020 12:03
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больше бюрократов своих да наших
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30.10.2020 12:02 Відповісти
Это все вторично. Сначала нужно избавиться от вас, зеленой пошести. Без этого никак.
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30.10.2020 12:03 Відповісти
А тебе?
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30.10.2020 12:50 Відповісти
А аналог НАПК для президента и Ермака можно создать?
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30.10.2020 12:03 Відповісти
И шоб его возглавил Ермак.
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30.10.2020 12:13 Відповісти
А кто будет контролировать контролирующих?
Когда Малюська рассуждает о платных тюрьмах, он выглядит смешно. В более серьезных вопросах он выглядит жалко.
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30.10.2020 12:03 Відповісти
А потом, НАПК для НАПК. Необходимо создать "аналог НАПК" для судей, - Малюська - Цензор.НЕТ 9421
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30.10.2020 12:06 Відповісти
Необхідно створити "аналог НАЗК" для суддів, - Малюська - Цензор.НЕТ 6270
Необхідно створити "аналог НАЗК" для суддів, - Малюська - Цензор.НЕТ 4522
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30.10.2020 12:08 Відповісти
О, то ви підтримуєте протизаконне рішення Коррупційного суду України?
Учора всі тренділи, що Зеля нібито нчого не робить і треба цей паскудний суд, що геть поплутав береги перевішати на деревах, а як Зеля щось почав робити, щоб ці ганебні рішення скасувати - то ви вже горою за тих покидьків з КС?
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30.10.2020 12:16 Відповісти
ЗАКОННИМИ методами потрібно боротись із беззаконням.
Інакше, отримаєте зустрічні позови від Тупіциних.
А після рішень ЄСПЧ ми, а не тільки ви, будемо платити тупіциним компенсації.
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30.10.2020 12:19 Відповісти
То що ви пропонуєте?
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30.10.2020 12:22 Відповісти
Вже запропонували до мене.
Це можна було зробити і ДО цього скандалу, але хтось продовжував околачувати рояль...

https://censor.net/ru/blogs/3227920/chto_doljen_sdelat_prezident
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30.10.2020 12:24 Відповісти
Ну то - приблизно це саме й робить Зеля зараз. Почитайте і порявняйте.

"1. Ликвидация Окружного административного судаИсточник: https://censor.net/ru/b3227920"
Він доручив мінюсту роздивитися можливість законної ліквідації ОАСК.

"2. Новый законопроект, который срочно голосует парламент для восстановления электронных деклараций.Источник: https://censor.net/ru/b3227920"
Поки що - це зроблено постановою уряду. Новий законопроект КС так само може скасувати, доречі.

"3. Завершение проверки НАПК деклараций судей. Поручение Службе безопасности открыть уголовное дело по возможной попытке захвата государственной власти и расследование по председателю КС судье Тупицком, который не задекларировал приобретение имущества в Крыму, о связях с властями РФ.Источник: https://censor.net/ru/b3227920"

Завершення перевірок буде зараз протизаконим. Проти Тупицького вже відкрито справу учора ДБР.

"5. Вынести в парламент обсуждение судебной реформы как главного приоритета работы власти, и делать доклады обществу о реализации судебной реформы не реже, чем о постройке дорог.Источник: https://censor.net/ru/b3227920"

Учора ж на засіданні РНБО було вирішено саме це й зробити.
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30.10.2020 12:30 Відповісти
Він РОЗПУСКАЄ весь КС.
Згідно якого закону?
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30.10.2020 12:33 Відповісти
Розпускає? Я щось пропустив? Де про це написано, вибачте?

PS Хоча було б добре їх не просто розпустити, а розстріляти взагалі.
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30.10.2020 12:36 Відповісти
Ну хтось схоче розстріляли вас ...

Зеля вчора зробив заяву про розпуск.
Придумав свій, новий закон, бо діюче на цей момент законодавство цього не передбачає.
Але не такі круті юрИсти, як кривозорізький, проаналізували його писанину і стверджують, що він порушує норми Конституції.
@jozefkneht1








Відповідно до ст. 8 Конституції, Закони приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Закон Зе порушує три статті Конституції: 8, 149-1, 151-1 і по суті є злочином.
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30.10.2020 12:42 Відповісти
"Придумав свій, новий закон, бо діюче на цей момент законодавство цього не передбачає."

То цей закон не для розпуску, а для реформування КС, як я зрозумів. Чи ви не погоджуютесь з тим, що КС конче потребує реформування, як і вся наша суддівська система?
Як на мене - найкращим варіантом було б взяти приклад з Хорватії, де звільнили геть усіх суддів і винайняли на їх місце юристів з ЕС - тобто одним махом знищили солідарно-коррумповану суддівську систему з круговою порукою.
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30.10.2020 12:52 Відповісти
"Зеленский предлагает прекратить полномочия всех судей КС: текст законопроекта."

https://censor.net/ru/news/3228059/zelenskiyi_predlagaet_prekratit_polnomochiya_vseh_sudeyi_ks_tekst_zakonoproekta

Тотальне оточення себе та призначення на ключові посади ригів та їхніх підстилок Зелею, не дають надії на те, що після тотальної зачистки КС, туди буде призначений хоча б один, подібний Головатому.
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30.10.2020 12:58 Відповісти
Спасибо.

По-справедливости - решение разогнать этих мразей - совершенно правильное, но вот юридически не правильное.
Проблема в том, что разогнать этого Тупицкого нужно на 100%, как полностью дискредитировавшего судебную власть, но как это оформить?
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30.10.2020 13:08 Відповісти
По Вічному Закону Державотворення КОНТРОЛЬ над всіма гілками влади на законних засадах має право належати виключно Справжнім Громадянам України ! Що правда ми їх ще НЕ створили , бо був збудований "Державний інститут Громадянства "- Інститут № 1 в будь якій країні Світу ! І тому і не було процедури "Отримання Громадянства України" ! І тому все що зараз будується для "контролю" , то є корупція і ілюзія "контролю" А такий механізм в Україні був і мав назву КАРВАСАРИ ( Котляревський "Енеїда", частина 6 ). - Народний суд на ярмарках над суддями ! Карвасари знищив в Україні Петро І . Тому треба просто ВИКОНАТИ Закони Державотворення і тоді не потрібними стануть всі ці надстройки : САП, ДБР, НАЗК ... Бо суди почнуть працювати по Совісті і Справедливо!
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30.10.2020 14:50 Відповісти
Это все очень-очень похоже на договорняк "кризисного менеджера" Мертветчука и Бени Коломойского, когда искусственно создаётся кризисная ситуация для достижения своих скрытых целей. Зеля и так ложил на законы и Конституцию, а последними решениями просто их похерит.
Первопричина кризиса -- приход к власти олигархов через своих холуев. Бороться нужно не с последствиями, а с организаторами и убирать от власти их шавок. А заодно вправлять мозги, нариду, приведшему под веселое улюлюканье этих барыг к власти. Не хочется говорить и повторять банальные вещи, но еще пару лет назад такой херни не было от слова совсем.
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30.10.2020 13:37 Відповісти
Парламент має право виносити будь-які рішення.
І, водночас, Зеленський намагається використати конституційну кризу на свою користь.
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30.10.2020 12:18 Відповісти
Исполнительная власть не должна влиять на судебную. Значит, кто-то должен же эту функцию выполнять. Соответственно, это должен быть, очевидно, какой-то аналог НАПК.

Меч? Необхідно створити "аналог НАЗК" для суддів, - Малюська - Цензор.НЕТ 1156
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30.10.2020 12:08 Відповісти
Я согласен на 70 штук и даже на 300 штук судье КС, но только под жесточайшим контролем и с отсечением головы за любую коррупцию. Жить они должны четко на эти 70-300 штук - этого более чем достаточно для достойного существования и ни единой копейки ни у кого, никогда, иначе - голова с плеч!
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30.10.2020 12:18 Відповісти
300 штук и даже 70 штук, это узаконенное ограбление налогоплательщиков.
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30.10.2020 12:27 Відповісти
так это з/п в маленьком городишке.. я не согласен, уж очень большой разрыв между пенсией 1500 и 70 т з/п... при том что нихера не делают, в суде сидит на каждого судью еще человек по 20, которые выполняют все работы... трутни безконтрольные!
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30.10.2020 12:30 Відповісти
Нам же как налогоплательщикам будет дешевле, если им платить по 70-300 штук, чтобы им на все хватало, но при этом ввести жесточайшие наказания за любую коррупцию.
Уж поверьте - если вы им поставите ЗП в 1500 грн - никакими средствами вы коррупцию судейскую не победите и они взятками будут брать на много больше, чем 70-300.
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30.10.2020 12:33 Відповісти
Никто не говорит что платить им 1500. Но достаточно и 30 штук, во всяком случае в провинциальном городке. И при этом ввести жесточайшее наказание за коррупцию. Кто не согласен, пусть увольняется. Наберут новых. У нас вузы клепают избыток юристов.
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30.10.2020 12:46 Відповісти
Я и написал - наказание за коррупцию должно быть крайне суровым. Но и зп должна быть значительно выше средней.
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30.10.2020 14:33 Відповісти
вас не смущает разница з/п средняя 12т а у судьи 480 т. на сегодня, не слишком ли разница, между человеком который работает производит что то и трутнем чиновником!?
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30.10.2020 15:02 Відповісти
Меня, безусловно, смущают зп в 12т. И 480 тысяч как по мне - многовато, но это - мелочи, если судья, получающий зп в 70, 300 или, даже 480 тысяч, не будет брать взяток и будет принимать все решения исключительно по закону.

"человеком который работает производит"
Рабочие специальности во всем мире зарабатывают значительно меньше интеллектуальных специальностей. Это норма. Но, конечно, такого огромного разрыва быть не должно.
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30.10.2020 15:08 Відповісти
а я и не сказал , что рабочий должен зарабатывать больше , но реальные з/п работяга 6-10 т и судьи 480т трутня (никакой интеллектуальной работы не видно) это перебор! Да и что толку получают он7и 480 но и от взятки не отказываются, просто у судьи у которго 70 это 10 т. долларов, а у кс это уже сотни тысяч или даже миллионы! так что надеятся на то что чем выше зарплата то не будут брать, глупо, аппетит приходит во время еды !
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30.10.2020 15:11 Відповісти
Да. Вы толпоепы, Малюська. Все должны быть равны перед законом. И не может быть для разных ветвей власти разные законы и разные органы их контролирующие.
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30.10.2020 12:10 Відповісти
Судьи считают, что не должны быть все равны.
Что они - судебная власть, а потому не должны подчиняться исполнительной власти.
Вопрос в таком случае - а какого черта при такой трактовке исполнительная власть должна выполнять решения судебной? Разве это не нарушение принципа независимости разных веток власти?
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30.10.2020 12:20 Відповісти
Зебіли вже відмазують КС. З якого дива їм окреме НАЗК? Щоб вони поставили туди своїх людей?
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30.10.2020 12:11 Відповісти
почему в США одна из наиболее эффективных судебных систем в мире? Потому что создавалась она как система, которая пришла на смену суда "Линча", когда вооруженная толпа рассматривала вопрос по сути и выносила приговор преступнику на месте в течении 5-10 минут. Поэтому там судьи судят справедливо только по одной причине - если они начнут махлевать то судить судей будут на суде "Линча". Все просто. Мы пока не доросли до справедливой судебной системы по той простой причине, что находимся на уровне общественного развития стада баранов.
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30.10.2020 12:11 Відповісти
"Сильно перебільшено": Арестович спростував закінчення "режиму тиші"
_Консерва подтвердила что она консерва. Но до идиотов теперь ещё два года будет доходить что такое арестович и какое у него в расии звание.
Начиная с 6-30 практически по всей линии соприкосновения идет минометно-артиллерийский обстрел позиций украинских войск. Приказа на ответный огонь нет. Повідомлення військової комісії tZe
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30.10.2020 12:11 Відповісти
Точно треба більше контролерів! А на контролерів зверху ще контролерів... Рекурсія форевер!
Необхідно створити "аналог НАЗК" для суддів, - Малюська - Цензор.НЕТ 2968
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30.10.2020 12:11 Відповісти
Тобто Громадської ради доброчесності і Вищої кваліфікаційної комісії суддів вже замало?
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30.10.2020 12:13 Відповісти
А дальше?...
Аналог "аналога напк"?!
Не,тут надо создавать аналог
расстрельной команды,как в Китае.
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30.10.2020 12:13 Відповісти
К чему эта словестная эвилибристика? Ведь дураку понятно, что "Влиять" и "Контролировать" - это совершенно разные вещи! Или власть нельзя контролировать?
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30.10.2020 12:13 Відповісти
пропозиція оцього купи-продай тюрем, призведе до організації ще однієї бюракратичної контори. Давайте створимо, окремі відповідні аналоги НАЗК для міністрів, їх запступників, головних лікарів, поліцейських, прокурорів. і т.д. і т.п.
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30.10.2020 12:15 Відповісти
а потім аналог НАПК для НАПКа. І так до нескінченності. І усіх годувати із бюджету
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30.10.2020 12:17 Відповісти
Взагалі то, на кожен державний орган має бути дві незалежні наглядові ради.
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30.10.2020 12:32 Відповісти
У семи нянек дитя без глаза.
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30.10.2020 12:19 Відповісти
аналог НАПК для судей - єто платніе камері...мистер манюська.....
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30.10.2020 12:22 Відповісти
Необходимо создать "аналог НАПК" для судей/ Надо выполнять законы.Начиная с четыреждыуклониста. Уголовная ответственность за уклонение от военной службы наступает по статье 335 УК Украины и предусматривает ограничение свободы до 3-х лет.
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30.10.2020 12:24 Відповісти
Схоже Україна дійшла до кінця Епохи Судей, час коли судді були найвищою і недоторканною кастою в повністю корумпованій державі має дійти свог логічного кінця.
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30.10.2020 12:31 Відповісти
От молодца! Малюська - это не только о пепиське - мозги такие же.
А потом «аналог для "аналога НАПК" для судей» и так далее - нужны новые тёплые места для благостного прогревания жоп. А придурковатые лохмандеи нехай лезут в окопы, едут батрачить за кордон (туда, кстати, не мешало бы налог впендюрить, а то жопы понаедают, а толстожопых и коронавирус злее гложит).
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30.10.2020 12:40 Відповісти
шо мелет этот зебил? давайте напак для ментов, для военных, для голов селерад)))) живи по закону и не будет никакого давления
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30.10.2020 12:42 Відповісти
А отдельное госдурство со своей конституцией для судий создать не надо?
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30.10.2020 12:43 Відповісти
Поржали с раши по Оруэлу?
Теперь в Украине "Все животные равны,но некоторые ровнее других!"
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30.10.2020 12:43 Відповісти
Еще надо в Италии купить гору Олимп для судей. Чего это они как простые смерды по грязи ходят?
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30.10.2020 12:46 Відповісти
мало нам дармоедов на нашей шее ? Малюська ещё хочет подкинуть ?
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30.10.2020 13:21 Відповісти
 
 