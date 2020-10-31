Необхідно створити "аналог НАЗК" для суддів, - Малюська
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Виконавча влада не має впливати на судову. Але хтось же мусить цю функцію виконувати. Відповідно, це повинен бути, очевидно, якийсь аналог НАЗК.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.
"Знову ж таки залежатиме від змін, які будуть запропоновані законопроєктом президентським (інтерв’ю записане 29 жовтня – ред.). Але це, власне, те, що випливає з рішення КСУ. Рішення КСУ полягає в тому, що виконавча влада не має впливати на судову. Значить, хтось має ж цю функцію виконувати. Відповідно, це має бути, очевидно, якийсь аналог НАЗК", – сказав Малюська в ефірі програми "Суботнє інтерв’ю".
Малюська назвав мотивацію Конституційного суду "сумнівною".
"Але, менше з тим, є рішення суду. Поки воно не анульоване, не скасоване, варіант врегулювання цієї ситуації належним чином – це якраз створення такого органу", – розповів Малюська.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
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Когда Малюська рассуждает о платных тюрьмах, он выглядит смешно. В более серьезных вопросах он выглядит жалко.
Учора всі тренділи, що Зеля нібито нчого не робить і треба цей паскудний суд, що геть поплутав береги перевішати на деревах, а як Зеля щось почав робити, щоб ці ганебні рішення скасувати - то ви вже горою за тих покидьків з КС?
Інакше, отримаєте зустрічні позови від Тупіциних.
А після рішень ЄСПЧ ми, а не тільки ви, будемо платити тупіциним компенсації.
Це можна було зробити і ДО цього скандалу, але хтось продовжував околачувати рояль...
https://censor.net/ru/blogs/3227920/chto_doljen_sdelat_prezident
"1. Ликвидация Окружного административного судаИсточник: https://censor.net/ru/b3227920"
Він доручив мінюсту роздивитися можливість законної ліквідації ОАСК.
"2. Новый законопроект, который срочно голосует парламент для восстановления электронных деклараций.Источник: https://censor.net/ru/b3227920"
Поки що - це зроблено постановою уряду. Новий законопроект КС так само може скасувати, доречі.
"3. Завершение проверки НАПК деклараций судей. Поручение Службе безопасности открыть уголовное дело по возможной попытке захвата государственной власти и расследование по председателю КС судье Тупицком, который не задекларировал приобретение имущества в Крыму, о связях с властями РФ.Источник: https://censor.net/ru/b3227920"
Завершення перевірок буде зараз протизаконим. Проти Тупицького вже відкрито справу учора ДБР.
"5. Вынести в парламент обсуждение судебной реформы как главного приоритета работы власти, и делать доклады обществу о реализации судебной реформы не реже, чем о постройке дорог.Источник: https://censor.net/ru/b3227920"
Учора ж на засіданні РНБО було вирішено саме це й зробити.
Згідно якого закону?
PS Хоча було б добре їх не просто розпустити, а розстріляти взагалі.
Зеля вчора зробив заяву про розпуск.
Придумав свій, новий закон, бо діюче на цей момент законодавство цього не передбачає.
Але не такі круті юрИсти, як кривозорізький, проаналізували його писанину і стверджують, що він порушує норми Конституції.
@jozefkneht1
Відповідно до ст. 8 Конституції, Закони приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Закон Зе порушує три статті Конституції: 8, 149-1, 151-1 і по суті є злочином.
То цей закон не для розпуску, а для реформування КС, як я зрозумів. Чи ви не погоджуютесь з тим, що КС конче потребує реформування, як і вся наша суддівська система?
Як на мене - найкращим варіантом було б взяти приклад з Хорватії, де звільнили геть усіх суддів і винайняли на їх місце юристів з ЕС - тобто одним махом знищили солідарно-коррумповану суддівську систему з круговою порукою.
https://censor.net/ru/news/3228059/zelenskiyi_predlagaet_prekratit_polnomochiya_vseh_sudeyi_ks_tekst_zakonoproekta
Тотальне оточення себе та призначення на ключові посади ригів та їхніх підстилок Зелею, не дають надії на те, що після тотальної зачистки КС, туди буде призначений хоча б один, подібний Головатому.
По-справедливости - решение разогнать этих мразей - совершенно правильное, но вот юридически не правильное.
Проблема в том, что разогнать этого Тупицкого нужно на 100%, как полностью дискредитировавшего судебную власть, но как это оформить?
Первопричина кризиса -- приход к власти олигархов через своих холуев. Бороться нужно не с последствиями, а с организаторами и убирать от власти их шавок. А заодно вправлять мозги, нариду, приведшему под веселое улюлюканье этих барыг к власти. Не хочется говорить и повторять банальные вещи, но еще пару лет назад такой херни не было от слова совсем.
І, водночас, Зеленський намагається використати конституційну кризу на свою користь.
Меч?
Уж поверьте - если вы им поставите ЗП в 1500 грн - никакими средствами вы коррупцию судейскую не победите и они взятками будут брать на много больше, чем 70-300.
"человеком который работает производит"
Рабочие специальности во всем мире зарабатывают значительно меньше интеллектуальных специальностей. Это норма. Но, конечно, такого огромного разрыва быть не должно.
Что они - судебная власть, а потому не должны подчиняться исполнительной власти.
Вопрос в таком случае - а какого черта при такой трактовке исполнительная власть должна выполнять решения судебной? Разве это не нарушение принципа независимости разных веток власти?
_Консерва подтвердила что она консерва. Но до идиотов теперь ещё два года будет доходить что такое арестович и какое у него в расии звание.
Начиная с 6-30 практически по всей линии соприкосновения идет минометно-артиллерийский обстрел позиций украинских войск. Приказа на ответный огонь нет. Повідомлення військової комісії tZe
Аналог "аналога напк"?!
Не,тут надо создавать аналог
расстрельной команды,как в Китае.
А потом «аналог для "аналога НАПК" для судей» и так далее - нужны новые тёплые места для благостного прогревания жоп. А придурковатые лохмандеи нехай лезут в окопы, едут батрачить за кордон (туда, кстати, не мешало бы налог впендюрить, а то жопы понаедают, а толстожопых и коронавирус злее гложит).
Теперь в Украине "Все животные равны,но некоторые ровнее других!"